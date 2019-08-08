В США в результате масштабных рейдов задержаны 680 нелегалов

Иммиграционные службы США задержали 680 человек по обвинению в нарушении миграционного законодательства в штате Миссисипи. Рейды были проведены в среду.

Все задержанные в Миссисипи являются выходцами из Латинской Америки и работали на пищевых фабриках. Всего силовики проверили семь крупных фабрик, сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Associated Press.

Эти рейды стали крупнейшими с 2008 года, когда по приказу Джорджа Буша - младшего подобная операция прошла в штате Айова. По мнению специалистов, нынешняя акция станет серьезным ударом по отдельным компаниям и экономике Миссисипи в целом.