Новости

МИД: США сорвали переговоры правительства Венесуэлы с оппозицией 21:14
Минобороны сообщило о полете Ту-95МС возле Аляски 21:14
Федеральные каналы прервали вещание из-за надвигающейся на Москву бури 21:12
Новая Toyota Supra стартует на российском рынке 20:55
В Сирии два мирных жителя погибли при обстреле боевиками Хмеймима 20:36
Начался разгон сторонников Атамбаева в Бишкеке 20:30
На въезде в Симферополь установят мусульманский полумесяц 20:25
Круче ничего нет. Шведы восхитились российским вездеходом "Шерп" 20:17
Капустин Яр лишится единственной площадки для космических пусков 20:10
В ФСИН рассказали подробности избиения заключенного в СИЗО "Кресты" 20:01
В Челябинске впервые на Урале принесли потомство зебры 19:45
США продолжают искать альтернативу "Северному потоку-2" 19:30
Рассекречена зарплата российских космонавтов 19:25
Трамп упрекнул ФРС США за сильный доллар 19:20
Сценарий второго сезона сериала "Жизнь после смерти" готов 19:15
Американский эсминец направился в Черное море 19:10
Лукаку перешел из "МЮ" в "Интер" за рекордную сумму 19:10
Памфилова ответила Венедиктову по жалобам кандидатов в Москве 19:00
Интеграционное взаимодействие стран ЕАЭС рассмотрено на заседании в Киргизии 19:00
Корабли в Баренцевом море "предотвратили" террористические угрозы 18:54
Избитой ингушской девочке установят протез вместо ампутированной руки 18:53
Владимир Морозов одержал победу на этапе Кубка мира 18:51
В церкви Андрея Первозванного нашли богатый клад 18:50
Николас Кейдж искал Святой Грааль. И в каком-то смысле даже нашел 18:42
Сергей Собянин предупредил москвичей о надвигающейся стихии 18:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Туристы смогут экономить за границей на расчетах по картам
Туристы смогут экономить за границей на расчетах по картам
Как избежать мошенничества с жильем
Как избежать мошенничества с жильем
08.08.2019 20:28
Рубрика: В мире

Британия больше не чеканит пенни

Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 175(7933)
Британские СМИ обнаружили, что монетный двор страны за последний финансовый год не отчеканил ни одного пенни. Общественность рада: все равно такими монетами никто не пользуется, разве что дети в копилку складывают. А вот политики возмущены тем, что финансовое ведомство решило "втихую" расправиться с медяками. Минфин, по заказу которого работает монетный двор Альбиона, объяснил, что в прошлые года было отчеканено достаточно пенни, отчего на новые монеты просто нет спроса.

Однако эти заявления успокоили немногих. Члены парламента тут же припомнили рассуждения бывшего министра финансов страны Филипа Хэммонда. Тот еще в прошлом году ставил под вопрос целесообразность сохранения медных монет. Однако тогда Хэммонда резко критиковали, и он был вынужден отступить. Теперь же, поняв, что дискуссии только связывают руки, минфин решил без лишней публичности избавиться от пенни, убеждены британские парламентарии.

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Великобритания испугалась малошумных подводных лодок России

Еще в 2016 году глава Банка Англии Марк Карни заявлял, что медные монеты теряют ценность из-за инфляции. В 2018 году исследование британского минфина показало, что активный переход населения на безналичный расчет скоро и вовсе "убьет" необходимость выпускать редко используемые денежные единицы, в том числе пенни. Да и сами британцы жалуются на их бесполезность: купить на них что-то сложно. По статистике, 60 процентов выпущенных медных монет используются по назначению один раз перед тем, как "сгинуть" в карманах курток или копилках. Вот и звучат все громче голоса, припоминающие опыт британских "соседей" по Содружеству - Канады, Австралии и Новой Зеландии, - где от чеканки одного пенни и его эквивалентов давно отказались.

Однако в благотворительных организациях за британские "копейки" стоят горой, утверждая, что большая часть пожертвований собирается именно в пенни. Кроме того, пенни, по мнению парламентариев, остаются частью британского культурного наследия, и попытки избавиться от них просто аморальны.

В мире Европа Великобритания
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Дмитрий Медведев: Киргизия в XXI веке исчерпала лимит на революции
В Совфеде заявили о признаках внешнего вмешательства в выборы в МГД
США продолжают искать альтернативу "Северному потоку-2"
СК задержал водителя автобуса, сорвавшегося в обрыв под Новороссийском
Федеральные каналы прервали вещание из-за надвигающейся на Москву бури