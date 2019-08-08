Британские СМИ обнаружили, что монетный двор страны за последний финансовый год не отчеканил ни одного пенни. Общественность рада: все равно такими монетами никто не пользуется, разве что дети в копилку складывают. А вот политики возмущены тем, что финансовое ведомство решило "втихую" расправиться с медяками. Минфин, по заказу которого работает монетный двор Альбиона, объяснил, что в прошлые года было отчеканено достаточно пенни, отчего на новые монеты просто нет спроса.

Однако эти заявления успокоили немногих. Члены парламента тут же припомнили рассуждения бывшего министра финансов страны Филипа Хэммонда. Тот еще в прошлом году ставил под вопрос целесообразность сохранения медных монет. Однако тогда Хэммонда резко критиковали, и он был вынужден отступить. Теперь же, поняв, что дискуссии только связывают руки, минфин решил без лишней публичности избавиться от пенни, убеждены британские парламентарии.

Еще в 2016 году глава Банка Англии Марк Карни заявлял, что медные монеты теряют ценность из-за инфляции. В 2018 году исследование британского минфина показало, что активный переход населения на безналичный расчет скоро и вовсе "убьет" необходимость выпускать редко используемые денежные единицы, в том числе пенни. Да и сами британцы жалуются на их бесполезность: купить на них что-то сложно. По статистике, 60 процентов выпущенных медных монет используются по назначению один раз перед тем, как "сгинуть" в карманах курток или копилках. Вот и звучат все громче голоса, припоминающие опыт британских "соседей" по Содружеству - Канады, Австралии и Новой Зеландии, - где от чеканки одного пенни и его эквивалентов давно отказались.

Однако в благотворительных организациях за британские "копейки" стоят горой, утверждая, что большая часть пожертвований собирается именно в пенни. Кроме того, пенни, по мнению парламентариев, остаются частью британского культурного наследия, и попытки избавиться от них просто аморальны.