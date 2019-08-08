Однако эти заявления успокоили немногих. Члены парламента тут же припомнили рассуждения бывшего министра финансов страны Филипа Хэммонда. Тот еще в прошлом году ставил под вопрос целесообразность сохранения медных монет. Однако тогда Хэммонда резко критиковали, и он был вынужден отступить. Теперь же, поняв, что дискуссии только связывают руки, минфин решил без лишней публичности избавиться от пенни, убеждены британские парламентарии.
Еще в 2016 году глава Банка Англии Марк Карни заявлял, что медные монеты теряют ценность из-за инфляции. В 2018 году исследование британского минфина показало, что активный переход населения на безналичный расчет скоро и вовсе "убьет" необходимость выпускать редко используемые денежные единицы, в том числе пенни. Да и сами британцы жалуются на их бесполезность: купить на них что-то сложно. По статистике, 60 процентов выпущенных медных монет используются по назначению один раз перед тем, как "сгинуть" в карманах курток или копилках. Вот и звучат все громче голоса, припоминающие опыт британских "соседей" по Содружеству - Канады, Австралии и Новой Зеландии, - где от чеканки одного пенни и его эквивалентов давно отказались.
Однако в благотворительных организациях за британские "копейки" стоят горой, утверждая, что большая часть пожертвований собирается именно в пенни. Кроме того, пенни, по мнению парламентариев, остаются частью британского культурного наследия, и попытки избавиться от них просто аморальны.