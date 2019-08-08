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08.08.2019 10:20
Рубрика: Общество

Врач назвал главные признаки склонности к инфаркту

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Болезни сердца - главная причина смертей во всем мире: 25% летальных исходов происходят по этой причине. Инфаркт же особенно коварен тем, что случается неожиданно. Порядка 20% случаев инфаркта протекают почти бессимптомно, и эти так называемые "молчаливые" инфаркты наносят организму человека непоправимый вред. Тем не менее, есть некоторые симптомы, свидетельствующие о предрасположенности человека к развитие этой болезни.

Фото: pixabay.com
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Прежде всего, гражданам стоит с особым вниманием относиться к своему здоровью летом - именно в этот период возрастает риск появления инфаркта миокарда, причем не только у людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, но даже у здоровых. Причина этого в недостаточном содержании кислорода в воздухе. А вот одним из симптомов предрасположенности к летнему инфаркту может считаться сильная отдышка, считает врач Сергей Агапкин.

"Если на 1-2 этажах при подъеме по лестнице вам пришлось остановиться и отдышаться, значит, сердце испытывает большую нагрузку, а вы находитесь в группе риска инфаркта миокарда", - цитирует специалиста Медикфорум.

Другими серьезными симптомами, которые нельзя игнорировать считаются, считаются резкое ухудшение самочувствия при физической нагрузке, давящая боль за грудиной (может отдаваться в челюсть, руки и лопатки), а также боль в спине, при которой ощущается кратковременное онемение рук.

При появлении всех вышеописанных симптомов следует незамедлительно обратиться к врачу.

Общество Здоровье
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