Врач назвал главные признаки склонности к инфаркту

Болезни сердца - главная причина смертей во всем мире: 25% летальных исходов происходят по этой причине. Инфаркт же особенно коварен тем, что случается неожиданно. Порядка 20% случаев инфаркта протекают почти бессимптомно, и эти так называемые "молчаливые" инфаркты наносят организму человека непоправимый вред. Тем не менее, есть некоторые симптомы, свидетельствующие о предрасположенности человека к развитие этой болезни.

Прежде всего, гражданам стоит с особым вниманием относиться к своему здоровью летом - именно в этот период возрастает риск появления инфаркта миокарда, причем не только у людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, но даже у здоровых. Причина этого в недостаточном содержании кислорода в воздухе. А вот одним из симптомов предрасположенности к летнему инфаркту может считаться сильная отдышка, считает врач Сергей Агапкин.

"Если на 1-2 этажах при подъеме по лестнице вам пришлось остановиться и отдышаться, значит, сердце испытывает большую нагрузку, а вы находитесь в группе риска инфаркта миокарда", - цитирует специалиста Медикфорум.

Другими серьезными симптомами, которые нельзя игнорировать считаются, считаются резкое ухудшение самочувствия при физической нагрузке, давящая боль за грудиной (может отдаваться в челюсть, руки и лопатки), а также боль в спине, при которой ощущается кратковременное онемение рук.

При появлении всех вышеописанных симптомов следует незамедлительно обратиться к врачу.