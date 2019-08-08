Врач рассказала, кому следует забыть про сыр с плесенью

Врач-диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова объяснила, что некоторым людям употребление даже одного кусочка сыра грозит проблемами с пищеварением, например, вздутием живота. Среди распространенных причин такой реакции - аллергия на казеин (один из основных белков молока) и непереносимость лактозы.

Особенно много ограничений связано с сырами с плесенью - рокфором, дорблю, камамбером, бри и так далее.

- Считается, что данные сыры могут выделять токсичные вещества. Поэтому их не надо давать детям до пяти лет, так как их ЖКТ функционально неполноценен. Также сыры с плесенью нежелательны для беременных и взрослых людей с проблемами желудочно-кишечного тракта, - отметила Юлия Панова в интервью aif.ru.

Сыры с плесенью также могут стать причиной развития листериоза. Инфекцию вызывают бактерии листерии. При беременности это опасно заражением плода, что может спровоцировать аномалии развития плода. Остальные виды сыров можно есть всем, но в разумном количестве, пояснила врач.