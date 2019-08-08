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08.08.2019 07:53
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Врачи рассказали о необычной особенности рака у людей в возрасте

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследователи из Американского онкологического общества заявили, что примерно после 85 лет вероятность появления рака перестает расти, передает CA.

Как пояснили ученые, примерно до 45 лет вероятность развития рака минимальная. После чего отмечается рост риска онкологии (до 75-80 лет). А у людей после 85 лет эта вероятность и вовсе падала.

Фото: iStock
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По мнению специалистов, ситуация может быть связана с тем, что люди в преклонном возрасте уделяют меньше времени диагностике рака. Также ученые предполагают, что склонные к онкологии люди могут умирать раньше и чаще, чем почти все долгожители.

Исследователи выяснили, что у мужчин в возрасте 85 лет и старше среди всех видов онкологии самыми смертельными являются рак простаты и легких - на них приходится 40% случаев смерти. Женщины чаще умирают от рака легких и груди. Кроме того, и мужчины, и женщины в преклонном возрасте часто умирают из-за рака толстой кишки.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак
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