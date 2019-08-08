Вышел новый русский трейлер мультфильма "Семейка Аддамс"

На YouTube-канале Universal Pictures Russia опубликован второй дублированный трейлер новой "Семейки Аддамс", на это раз - анимационной полнометражки. С традиционным для франшизы засильем черного юмора и множественными "приветами" жанровой классике.

Режиссеры - Грег Тирнан ("Полный расколбас", франшиза про паровозик по имени Томас) и Конрад Вернон (второй "Шрек", за которого он номинировался на "Золотую пальмовую ветвь", "Монстры против пришельцев"). Сценарий - Памела Петтлер ("Труп невесты", "Дом-монстр") и Мэтт Либерман ("Рождественские хроники"). На оригинальной озвучке - Оскар Айзек (Гомес), Хлоя Грейс Морец (Уэнздей), Шарлиз Терон (Мортиша), Финн Вулфхард (Пагсли), Бетт Мидлер (бабушка), Ник Кролл (Фестер).

В кино - с 31 декабря.

Предыдущий трейлер смотрите здесь.

Аддамсов придумал американский карикатурист Чарльз Аддамс в 1938-м - именно тогда был опубликован первый рисунок, на котором обозначались далее культовые персонажи, на тот момент еще безымянные.

В 1964-м начал выходить первый телесериал про семейство - "классические Аддамсы". В 1991-м и 1993-м Барри Зонненфельд снял два полнометражных фильма. Плюс в наборе прохладно встреченная "Новая семейка Аддамс" и анимационный сериал.