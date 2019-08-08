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08.08.2019 16:08
Рубрика: Культура

Найден дом легендарного вождя викингов - героя "Саги об оркнейцах"

Текст: Николай Грищенко
Фото: Archaeology Institute, University of Highlands and Islands Фото: Archaeology Institute, University of Highlands and Islands
Фото: Archaeology Institute, University of Highlands and Islands

В северо-восточной Шотландии на острове Раузи археологи обнаружили пиршественный зал усадьбы норвежских викингов. Здание датируется X-XII веками и возможно принадлежало герою легенды "Сага об оркнейцах" ярлу Сигурду Могущественному. Данная постройка под названием Уэстнесс фигурировала в средневековом эпосе.

Как сообщает Институт археологии Университета нагорья и островов, здание имеет около 13 метров в длину. Стены, шириной в один метр, расположены на расстоянии 5,5 метров друг от друга. Внутри они дополнялись каменными скамьями. На раскопе также обнаружены остатки отделочного камня, керамики, костяное веретено и фрагмент костяного гребня из Норвегии. Строение ориентировано вниз по склону холма в сторону моря.

Фото: Moidart History Group
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"Захватывающая новость заключается в том, что мы теперь нашли зал в Скайле. Никогда не знаешь, но, может быть, сам ярл Сигурд сидел на одной из каменных скамеек в зале и пил эль," - считает археолог Дэн Ли.

В 60-е годы прошлого века на острове Раузи учеными были исследованы два захоронения викингов с погребальными лодками и могила молодой женщины с ребенком. На раскопе была найдена "уэстнесская брошь" - кельтское украшение (приблизительно 750 года) из позолоченного серебра.

Справка "РГ"

"Сага об оркнейцах" охватывает историю Оркнейских и Шетландских островов с появления на них викингов в конце IX века. В ней подробно рассказывается о борьбе за власть между оркнейскими ярлами и норвежскими конунгами.

Отдельная глава посвящена могущественному норвежскому ярлу Сигурду, который хитростью победил предводителя местных скоттов Мелбрикта. После битвы ему отрубили голову и привязали к седлу коварного предводителя викингов, но насладиться плодами победы Сугурду не удалось.

Согласно легенде, ярл поранил ногу о зуб, торчащий изо рта Мелбрикта, и рана загноилась. Именно это стало причиной гибели Сигурда Могучего.

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