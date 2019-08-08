Объем лизинга строительной техники в последние годы растет. В 2017 году он составил 76 миллиардов рублей, посчитали аналитики RAEX, а в 2018-м вырос почти до 91 миллиарда рублей.

Спрос отмечается, в том числе, со стороны компаний малого и среднего бизнеса. Как показал опрос CARCADE, 24 процента компаний в течение последних 9 месяцев намеревались приобрести строительную и спецтехнику.

- За последний год по рынку строительной техники ощутим существенный прирост, около 20 процентов, - рассказал руководитель направления оценки спецтехники и грузовой техники группы компаний "Альфа-Лизинг" Кирилл Осипов. - Это связано в том числе с увеличением экспорта леса, угля и металла. Стабилизация курса рубля сыграла положительную роль.

Кроме того, по словам Осипова, в 2009-2010 годах был высокий уровень продаж спецтехники и сейчас пришел период плановой замены. Многие крупные предприятия обновляют свои парки техники.

-Наибольшим спросом у наших клиентов пользуется металлообрабатывающее, металлургическое и машиностроительное оборудование, - рассказал руководитель дирекции продуктового развития и взаимоотношений с партнерами компании "Балтийский лизинг" Андрей Волков. - Объем нового бизнеса в этом сегменте за 2018 составил 1,5 миллиарда рублей, а количество заявок на лизинг выросло почти на 30 процентов. Кроме того, мы часто получаем заявки на лизинг деревообрабатывающего оборудования. Стоимость новых договоров компании по этому направлению превысила 413 миллионов рублей, что почти в два раза больше, чем годом ранее.

Объем строительной техники, которая закупается для лизинговых сделок, растет и в компании "Европлан". За первую половину 2019 года он вырос на 28,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшей популярностью пользуются автопогрузчики, экскаваторы, дорожные катки, бульдозеры, автокраны. Востребованность этой техники в компании объясняют действием программы государственного субсидирования лизинга дорожно-строительной техники отечественного производства.

Наибольшей популярностью пользуются автопогрузчики - электрические и неэлектрические, экскаваторы, дорожные катки, бульдозеры и автокраны

В рамках госпрограммы предоставляется единовременная скидка до 15 процентов от стоимости техники за счет уменьшения авансового платежа. Максимальная экономия составляет до 4 миллионов рублей в зависимости от производителя и модели спецтехники.

По данным Ассоциации "Росспецмаш", отгрузки российской строительно-дорожной техники на внутреннем рынке (без учета прицепов и полуприцепов, а также коммунальной техники) за первое полугодие 2019 года выросли на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 18 миллиардов рублей. Наибольший рост отгрузок в количественном выражении зафиксирован в сегменте бульдозеров (на 44 процента) и экскаваторов-погрузчиков (на 35 процентов). В ассоциации полагают, что рост продаж российской строительно-дорожной техники мог быть еще более значительным, если бы не приостановка действия в 2019 году постановления правительства N 518 (субсидия лизинговым организациям на предоставление скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга строительно-дорожной, прицепной и коммунальной техники). Многие заводы скорректировали планы по выпуску техники в сторону сокращения и приостановили некоторые инвестиции в расширение и модернизацию производственной базы.

В то же время часть лизинговых организаций, рассчитывая на утверждение постановления N 518, продолжали предоставлять скидки на технику.

Изменения в постановление N 518 были утверждены в июне. На реализацию программы в этом году выделены 2,1 миллиарда рублей. Большая часть средств пойдет на субсидирование затрат лизинговых организаций в связи с ранее предоставленными скидками, в том числе в 2019 году. "Эта сумма уже практически исчерпана, поэтому во втором полугодии продажи будут расти только в случае расширения финансирования программы", - отметили в "Европлане". В компании прогнозируют сохранение спроса на дорожно-строительную технику, так как парк строительной техники в стране стареет, ее средний возраст превышает 10 лет.

- Рост продаж ожидаем, но в каком размере - сложно сказать, - отметил Кирилл Осипов. - В следующем году он будет зависеть от крупных строительных проектов, а также от продолжения работы и размера государственных субсидий.