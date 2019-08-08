Зарегистрированные кандидатами в Мосгордуму самовыдвиженцы и представители непарламентских партий смогли пройти так называемый подписной фильтр за счет нескольких факторов. Они лично отбирали сборщиков, сами участвовали в сборе автографов, внимательно подошли к их проверке и сдали в окружные комиссии подписные листы с большим запасом. Это позволило им продолжить предвыборную кампанию даже после того, как часть подписей была забракована. В этом убедился корреспондент "РГ", поговорив с несколькими кандидатами.

Напомню, претендентам на место в Мосгордуме нужно было сдать в свою поддержку подписи жителей того избирательного округа, который они хотят представлять. Предстояло заручиться поддержкой 3% от числа избирателей - в среднем это от 4,5 до 5,5 тысячи человек. Многие незарегистрированные кандидаты, которые сегодня призывают выходить на митинги и обвиняют власти в создании препятствий, сошли с предвыборной гонки именно из-за неспособности собрать автографы - в их подписных листах доля брака превысила максимально допустимые 10%.

В то же время десятки других кандидатов - одних самовыдвиженцев среди них 62 человека - успешно сдали подписи и вместо политических провокаций занялись реальной предвыборной кампанией. Кандидат по округу N 33 Людмила Гусева регулярно встречается с жителями, а на улицах округа стоят пикеты с ее волонтерами - они собирают предложения в предвыборную программу. Что касается подписей, то команда Гусевой собирала их три недели подряд. "У нас работали 55 сборщиков, и каждого из них я знаю лично, - объясняет она. - Это мои единомышленники, жители Бутово, среди которых представители ветеранских активов, участники боевых действий, старшие по домам и, конечно, молодежь. Я была уверена в их надежности, однако каждую собранную подпись мы все равно детально выверяли. Именно поэтому на этапе проверки в окружной комиссии доля брака у нас была минимальной".

Кандидатам предстояло заручиться поддержкой 3% избирателей округа - в среднем это от 4,5 до 5,5 тысячи человек

Тем не менее, подписей в комиссию команда Гусевой сдала с запасом - это обеспечило регистрацию, даже невзирая на несколько забракованных подписей. Помимо нее за доверие избирателей 33-го округа борются еще пять кандидатов - трое из них выдвигались от парламентских партий и не собирали подписи, а вот двое представителей непарламентских политических сил тоже собрали подписи и прошли фильтр. Еще выше конкуренция в 14-м округе - там за голоса жителей пяти районов борются сразу восемь кандидатов. Причем половина из них самовыдвиженцы, среди которых и Наталья Починок. Она рассказала "РГ", что подписи собирала практически весь июнь - для этого привлекла десятки помощников, от общественных активистов до сотрудников избирательного штаба.

"Какого-то обязательного норматива мы не ставили - в разные дни они приносили разное количество подписей, но в итоге мы их собрали около шести тысяч, - вспоминает она. - Не раз повторяли сборщикам, что каждая подпись должна быть достоверной и подтверждаемой. После сбора подписные листы проходили тщательную проверку. Не вызвали сомнений со всех точек зрения 5672 подписи".

Починок вспоминает, что собирать подписи было крайне сложно - пришлось заранее сформировать и обучить команду волонтеров, проконтролировать их работу и проверить достоверность собранных данных горожан, от адресов регистрации до номеров паспортов. Это принесло свои плоды, и у окружной комиссии не возникло к кандидату никаких вопросов, как и еще к троим самовыдвиженцам в 14-м округе. Починок говорит, что во время сбора подписей были и забавные случаи - ее, к примеру, узнавали на улице и удивлялись, что она сама стоит на пикетах и призывает себя поддержать. "За эти дни я усвоила одну простую вещь. У тебя могут быть разные заслуги и звания. Но если ты не можешь объяснить людям, какая от тебя будет польза, - поддержки ты не получишь", - объясняет она.

Еще двое зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму ранее также рассказали "РГ", как собирали подписи - кандидат по 35-му округу Наталия Метлина, например, назвала этот процесс вторыми выборами. В ее команде работали 72 сборщика, а в комиссию вместо необходимых 5,2 тысячи подписей она сдала 5,7 тысячи. Это позволило продолжить борьбу за голоса москвичей, несмотря на 200 забракованных окружной комиссией автографов.

Непросто пришлось и кандидату по округу N 36 Ольге Шараповой - она лично вычеркивала подписи некоторых людей, с которыми была знакома. Причиной становились помарки и другие малейшие неточности, к которым могли возникнуть вопросы в окружной комиссии.