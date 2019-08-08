Новости

В Челябинске впервые на Урале принесли потомство зебры 19:45
США продолжают искать альтернативу "Северному потоку-2" 19:30
Рассекречена зарплата российских космонавтов 19:25
Трамп упрекнул ФРС США за сильный доллар 19:20
Сценарий второго сезона сериала "Жизнь после смерти" готов 19:15
Американский эсминец направился в Черное море 19:10
Лукаку перешел из "МЮ" в "Интер" за рекордную сумму 19:10
Памфилова ответила Венедиктову по жалобам кандидатов в Москве 19:00
Интеграционное взаимодействие стран ЕАЭС рассмотрено на заседании в Киргизии 19:00
Корабли в Баренцевом море "предотвратили" террористические угрозы 18:54
Избитой ингушской девочке установят протез вместо ампутированной руки 18:53
Владимир Морозов одержал победу на этапе Кубка мира 18:51
В церкви Андрея Первозванного нашли богатый клад 18:50
Николас Кейдж искал Святой Грааль. И в каком-то смысле даже нашел 18:42
Сергей Собянин предупредил москвичей о надвигающейся стихии 18:36
В Великом Новгороде снесли старейшую городскую баню 18:30
МИД РФ обвинил Deutsche Welle во вмешательстве во внутренние дела страны 18:24
Под землей в Ньюгрейндже найден 5000-летний "космический" объект 18:16
В Японии тайные отравители убили десятки кошек 18:05
Собянин поддержал идею механизма по стимулированию киносъемок в Москве 18:04
Гидрографическое судно отправилось в Арктику изучать рельефы дна 18:04
Новому главе Пентагона подарили лошадь 17:58
Аппарат петербургского омбудсмена занялся пострадавшими в "Крестах" 17:57
Квентин Тарантино признался в любви к фильмам Тимура Бекмамбетова 17:55
Пропавший на Каспии Миг-29 будут искать подводные роботы России 17:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Как избежать мошенничества с жильем
Как избежать мошенничества с жильем
Как выбрать правильный арбуз
Как выбрать правильный арбуз
08.08.2019 19:28
Рубрика: Власть

Расписались без брака

Зарегистрированные кандидаты в Мосгордуму сдавали подписи с большим запасом
Текст: Дмитрий Туманский
Российская газета - Федеральный выпуск № 175(7933)
Зарегистрированные кандидатами в Мосгордуму самовыдвиженцы и представители непарламентских партий смогли пройти так называемый подписной фильтр за счет нескольких факторов. Они лично отбирали сборщиков, сами участвовали в сборе автографов, внимательно подошли к их проверке и сдали в окружные комиссии подписные листы с большим запасом. Это позволило им продолжить предвыборную кампанию даже после того, как часть подписей была забракована. В этом убедился корреспондент "РГ", поговорив с несколькими кандидатами.
Даже маленькая ошибка при сборе подписей могла обернуться большой проблемой на этапе проверки. Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС Даже маленькая ошибка при сборе подписей могла обернуться большой проблемой на этапе проверки. Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Даже маленькая ошибка при сборе подписей могла обернуться большой проблемой на этапе проверки. Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Напомню, претендентам на место в Мосгордуме нужно было сдать в свою поддержку подписи жителей того избирательного округа, который они хотят представлять. Предстояло заручиться поддержкой 3% от числа избирателей - в среднем это от 4,5 до 5,5 тысячи человек. Многие незарегистрированные кандидаты, которые сегодня призывают выходить на митинги и обвиняют власти в создании препятствий, сошли с предвыборной гонки именно из-за неспособности собрать автографы - в их подписных листах доля брака превысила максимально допустимые 10%.

Фото: Александр Корольков/РГ
ЦИК отклонил жалобы на отказ в регистрации 4 кандидатов в Мосгордуму

В то же время десятки других кандидатов - одних самовыдвиженцев среди них 62 человека - успешно сдали подписи и вместо политических провокаций занялись реальной предвыборной кампанией. Кандидат по округу N 33 Людмила Гусева регулярно встречается с жителями, а на улицах округа стоят пикеты с ее волонтерами - они собирают предложения в предвыборную программу. Что касается подписей, то команда Гусевой собирала их три недели подряд. "У нас работали 55 сборщиков, и каждого из них я знаю лично, - объясняет она. - Это мои единомышленники, жители Бутово, среди которых представители ветеранских активов, участники боевых действий, старшие по домам и, конечно, молодежь. Я была уверена в их надежности, однако каждую собранную подпись мы все равно детально выверяли. Именно поэтому на этапе проверки в окружной комиссии доля брака у нас была минимальной".

Кандидатам предстояло заручиться поддержкой 3% избирателей округа - в среднем это от 4,5 до 5,5 тысячи человек

Тем не менее, подписей в комиссию команда Гусевой сдала с запасом - это обеспечило регистрацию, даже невзирая на несколько забракованных подписей. Помимо нее за доверие избирателей 33-го округа борются еще пять кандидатов - трое из них выдвигались от парламентских партий и не собирали подписи, а вот двое представителей непарламентских политических сил тоже собрали подписи и прошли фильтр. Еще выше конкуренция в 14-м округе - там за голоса жителей пяти районов борются сразу восемь кандидатов. Причем половина из них самовыдвиженцы, среди которых и Наталья Починок. Она рассказала "РГ", что подписи собирала практически весь июнь - для этого привлекла десятки помощников, от общественных активистов до сотрудников избирательного штаба.

"Какого-то обязательного норматива мы не ставили - в разные дни они приносили разное количество подписей, но в итоге мы их собрали около шести тысяч, - вспоминает она. - Не раз повторяли сборщикам, что каждая подпись должна быть достоверной и подтверждаемой. После сбора подписные листы проходили тщательную проверку. Не вызвали сомнений со всех точек зрения 5672 подписи".

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
В Совфеде заявили о признаках внешнего вмешательства в выборы в МГД

Починок вспоминает, что собирать подписи было крайне сложно - пришлось заранее сформировать и обучить команду волонтеров, проконтролировать их работу и проверить достоверность собранных данных горожан, от адресов регистрации до номеров паспортов. Это принесло свои плоды, и у окружной комиссии не возникло к кандидату никаких вопросов, как и еще к троим самовыдвиженцам в 14-м округе. Починок говорит, что во время сбора подписей были и забавные случаи - ее, к примеру, узнавали на улице и удивлялись, что она сама стоит на пикетах и призывает себя поддержать. "За эти дни я усвоила одну простую вещь. У тебя могут быть разные заслуги и звания. Но если ты не можешь объяснить людям, какая от тебя будет польза, - поддержки ты не получишь", - объясняет она.

Еще двое зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму ранее также рассказали "РГ", как собирали подписи - кандидат по 35-му округу Наталия Метлина, например, назвала этот процесс вторыми выборами. В ее команде работали 72 сборщика, а в комиссию вместо необходимых 5,2 тысячи подписей она сдала 5,7 тысячи. Это позволило продолжить борьбу за голоса москвичей, несмотря на 200 забракованных окружной комиссией автографов.

Непросто пришлось и кандидату по округу N 36 Ольге Шараповой - она лично вычеркивала подписи некоторых людей, с которыми была знакома. Причиной становились помарки и другие малейшие неточности, к которым могли возникнуть вопросы в окружной комиссии.

Власть Работа власти Внутренняя политика Единый день голосования
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ обвинил Deutsche Welle во вмешательстве во внутренние дела страны
Атамбаев доставлен в МВД Киргизии
США продолжают искать альтернативу "Северному потоку-2"
Сергей Собянин предупредил москвичей о надвигающейся стихии
СК задержал водителя автобуса, сорвавшегося в обрыв под Новороссийском