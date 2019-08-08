Представления молодых (до 29 лет) покупателей о комфортном жилье сильно отличаются от приоритетов более взрослой аудитории, показало исследование "БЕСТ-Новострой".

Выбирая квартиру, молодежь ориентируется в основном на текстовые и видеообзоры (78 процентов), мнение друзей и семьи (50 процентов) и рекламу (25 процентов), а в самой недвижимости ценят удобство и стиль.

По подсчетам компании, на молодых людей в возрасте от 20 до 29 лет приходится около 15 процентов в общем объеме покупателей квартир в новостройках. Хотя, как добавляют эксперты, в большинстве своем жилье они приобретают не за свой счет, а за счет родителей или с привлечением ипотеки.

- Основными критериями комфортного жилья миллениалы считают эргономичность планировочных решений, комьюнити-пространство для общения и работы, технологичность, включая Wi-Fi на территории комплекса и использование солнечных батарей, а также благоустроенную территорию, наличие зеленых парковых зон и хорошо оборудованных площадок для занятий спортом, - отметила глава совета директоров "БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова.

У молодых людей пользуются большим спросом европланировка, квартиры с панорамными окнами в высотных проектах, а также стильные лобби и арт-пространства.

Также молодые покупатели часто выбирают жилье нестандартных форматов - двухуровневые квартиры, лофты, студии. Застройщики стараются отвечать требованиям этой аудитории покупателей. Количество проектов новостроек бизнес-класса со студиями в Москве за прошедший год удвоилось, подсчитали эксперты "Метриум". К концу первого квартала 2019 года оно достигло 29. Также за год выросла средняя площадь студии - на 17 процентов, до 32,8 квадратных метра, а ее средняя стоимость - более чем на четверть, до 7,8 миллиона рублей к концу первого квартала этого года.

Сами застройщики признаются, что наличие студий в проектах новостроек позволяет им существенно расширять потенциальный круг покупателей. В одном из таких проектов, например, студии пользовались большим интересом у инвесторов, которые планируют впоследствии сдавать это жилье в аренду.

Мобильные приложения для жильцов новых комплексов позволяют им управлять "умным домом"

- Активны также покупатели, которые намерены использовать студию как временное жилье, - рассказала коммерческий директор Tekta Group Наталья Козлова. - При этом средняя стоимость квадратного метра в малогабаритных квартирах выше, чем в больших.

Это значит, что три студии площадью 30 квадратных метров позволят застройщику заработать больше, чем одна трехкомнатная квартира площадью 90 квадратных метров. Эксперты отмечают, что и продаются студии быстрее: срок экспозиции у таких объектов меньше в силу их стоимости.

Как отмечают участники рынка, поначалу студии внедрялись в экспериментальном режиме, чтобы понять, пользуются ли они спросом. Поэтому застройщикам требовалось время, чтобы адаптировать этот продукт к требованиям покупателей и ценовым реалиям. Сейчас же студии занимают уверенное место на рынке как новый формат жилья в сегменте новостроек, особенно в бизнес-классе.

- В бизнес-классе студии составят устойчивую часть предложения в силу широты покупательских групп у такого жилья: инвесторы, студенты, бизнесмены и т.п., - полагает управляющий партнер компании "Метриум" (участник партнерской сети CBRE) Мария Литинецкая. - Однако в основном они останутся эксклюзивным продуктом в рамках каждого проекта новостройки, если не считать специализированные проекты апарт-отелей, которые могут в будущем составить конкуренцию студиям в обычных жилых комплексах бизнес-класса.

Меняются не только приоритеты по формату жилья, но и требования к тому, что это жилье сопровождает. Как показало исследование "БЕСТ-Новострой", доступ в дом по отпечатку пальца или авторский ресторан в шаговой доступности уже никого не удивляют. Такие новшества сегодня достаточно частое явление в сегменте высокобюджетного жилья, так как пользуются спросом у покупателей.

Рабочие теперь могут попасть на стройплощадку через биометрические системы доступа

Также застройщики разрабатывают мобильные приложения для жильцов, с помощью которых можно управлять "умным домом", оплачивать счета, заказывать услуги на ресепшен или общаться с управляющей компанией.

Отпечатки пальца нужны не только владельцам жилья, чтобы попасть в квартиру, но и строителям. Застройщики активно внедряют технологии в свою работу. Так, компания Level Group внедрила инновационную систему доступа персонала на стройплощадки. Чтобы попасть на территорию строящегося клубного комплекса, рабочие должны приложить палец к сканеру. Все специалисты, которым такой доступ нужен, заранее сдали свои отпечатки в базу, чтобы система могла сопоставлять их с отпечатками посетителей стройплощадки. Если совпадение выше определенного заданного процента, турникет пропускает человека на стройку.

Эта система позволила застройщику обнаружить, что часть заявленных в списках работников фактически на объекте отсутствует. Об этом подрядчик не знал. Устранение "мертвых душ" позволило ускорить строительство и сэкономить деньги. Есть у системы и еще один плюс.

- Она предотвращает появление на стройплощадке тех людей, которых там быть не должно вовсе, - рассказал генеральный директор Level Group Кирилл Игнахин. - Это помогает избежать, скажем, допуска нелегальных рабочих, которых может нанять подрядчик. Если такого строителя обнаружит государственная проверка, застройщику придется выплатить огромный штраф. Благодаря биометрической системе доступа мы полностью исключили вероятность подобных историй на наших площадках.

При этом участники рынка рассказывают, что контроль доступа по отпечатку - это хорошее решение в основном для небольших и средних по масштабу проектов. На более крупных стройплощадках, где рабочих больше тысячи, для экономии времени лучше использовать систему распознавания лиц. Она позволит не создавать "пробки" на входе, так как сканирование лиц "умными" камерами проходит быстрее, чем сканирование работников по отпечатку пальца.

Управлять не только строителями, но и другими сотрудниками застройщикам помогает искусственный интеллект. У одних строительных компаний самообучающаяся нейросеть анализирует работников и формирует отчеты о продуктивности для них и HR-отдела, а у других нейросеть уже отчасти заменила юристов.