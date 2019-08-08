Зеленский обещает провести земельную реформу на Украине

Земельная реформа на Украине должна быть проведена до конца 2019 года, заявил президент Владимир Зеленский на бизнес-форуме в Турции, сообщает информагентство "Укринформ".

По словам президента, благодаря принятым мерам уже в следующем году будет создан рынок земли в 40 миллионов гектаров. "Она является одной из лучших в мире по своему качеству", - уточнил он.

Зеленский особо отметил, что реформы затронут в большей степени южную часть Украины, где имеется потребность в создании и развитии мелиоративных систем. В этом регионе власти рассматривают также возможности для государственно-частного партнерства.

Напомним, ранее Владимир Зеленский выступал за отмену моратория на продажу земель. Он настаивает на том, что Украина должна избавиться от "нафталинового регулирования плановой экономики". В результате, человек будет свободно распоряжаться имуществом, в том числе и землей. Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель действует на Украине на протяжении четырнадцати лет. В феврале прошлого года экс-президент Петр Порошенко продлил запрет на распродажу земельных наделов до 1 января 2019 года.