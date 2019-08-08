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08.08.2019 13:14
Рубрика: В мире

Зеленский обещает провести земельную реформу на Украине

Текст: Александр Саможнев

Земельная реформа на Украине должна быть проведена до конца 2019 года, заявил президент Владимир Зеленский на бизнес-форуме в Турции, сообщает информагентство "Укринформ".

По словам президента, благодаря принятым мерам уже в следующем году будет создан рынок земли в 40 миллионов гектаров. "Она является одной из лучших в мире по своему качеству", - уточнил он.

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Зеленский особо отметил, что реформы затронут в большей степени южную часть Украины, где имеется потребность в создании и развитии мелиоративных систем. В этом регионе власти рассматривают также возможности для государственно-частного партнерства.

Напомним, ранее Владимир Зеленский выступал за отмену моратория на продажу земель. Он настаивает на том, что Украина должна избавиться от "нафталинового регулирования плановой экономики". В результате, человек будет свободно распоряжаться имуществом, в том числе и землей. Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель действует на Украине на протяжении четырнадцати лет. В феврале прошлого года экс-президент Петр Порошенко продлил запрет на распродажу земельных наделов до 1 января 2019 года.

В мире экс-СССР Украина
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