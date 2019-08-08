Зеленский пообещал легализовать казино на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал легализовать казино в стране после десяти лет запрета на азартные игры. Как пишет strana.ua, об этом глава государства заявил, выступая на бизнес-форуме в Турции.

"Мы легализуем азартные игры, а именно работу казино в пятизвездочных отелях", - отметил Зеленский. По его словам, "это будет стимулировать развитие туристического кластера в регионе у Черного моря". При этом он пригласил турецкие компании к сотрудничеству, заявив, что хочет "видеть в турецком бизнесе не конкурентов, а партнеров".

"В последующие годы Украина будет стремительно расти - до 5-7 процентов в год. Уже этой осенью будет проведен ряд необходимых реформ, которые позволят сделать Украину "магнитом" для иностранных инвесторов", - добавил Зеленский.

Ранее президент Украины уже высказывался за "отмену запретов свободно заниматься деятельностью, которая не наносит вред другим", в качестве примера он приводил азартные игры.

Напомним, игорный бизнес на Украине находится под запретом с 2009 года, в стране запрещены даже букмекерские конторы. Верховная рада дважды голосовала за этот закон, преодолев вето президента Украины Виктора Ющенко. В 2011 году к этому добавился запрет на онлайн-казино.

Впоследствии в парламент несколько раз вносили законопроекты, которые подразумевали легализацию казино на отдельных территориях, но ни один из них не был принят.