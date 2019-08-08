Жена Валентина Гафта опровергла информацию о смерти артиста

Народная артистка России Ольга Остроумова, супруга народного артиста РСФСР Валентина Иосифовича Гафта, опровергла появившуюся сегодня в социальных сетях информацию о смерти актера.

"Ерунда какая-то, абсолютная ерунда", - сказала Остроумова в разговоре с ТАСС.

По словам актрисы, состояние госпитализированного артиста оценивается как удовлетворительное. "День на день не приходится. Лежит сейчас, смотрит свои передачи, которые ему сын на флешку записал", - уточнила Остоумова в комментарии РИА Новости.

В пресс-службе театра "Современник" информацию о смерти актера также опровергли. Добавив, что чувствует он себя нормально.

Ранее сообщалось, что Валентин Иосифович был госпитализирован неделю назад с инсультом. Что тоже было опровергнуто с уточнением: актер проходит профилактический осмотр.

Валентин Гафт родился в Москве в 1935 году. Известен по фильмам "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Гараж", "Чародеи", "О бедном гусаре замолвите слово".