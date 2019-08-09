Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных отношений"

Принят Государственной Думой 24 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года

Статья 1

Внести в Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2000, N 32, ст. 3339; 2004, N 34, ст. 3535; 2005, N 1, ст. 8; N 52, ст. 5572; 2006, N 1, ст. 8; N 50, ст. 5279; 2007, N 1, ст. 28; N 18, ст. 2117; N 31, ст. 4009; N 45, ст. 5424; 2008, N 30, ст. 3597, 3617; N 48, ст. 5500; 2009, N 1, ст. 18; N 15, ст. 1780; N 48, ст. 5733; N 52, ст. 6450; 2010, N 19, ст. 2291; N 31, ст. 4185; N 49, ст. 6409; 2011, N 15, ст. 2041; N 49, ст. 7039; 2012, N 47, ст. 6400; N 50, ст. 6967; N 53, ст. 7593; 2013, N 19, ст. 2331; N 31, ст. 4191; N 52, ст. 6983; 2014, N 11, ст. 1090; N 26, ст. 3389; N 40, ст. 5314; N 43, ст. 5795; N 48, ст. 6656, 6664; N 52, ст. 7560, 7561; 2015, N 45, ст. 6202; N 51, ст. 7252; 2016, N 1, ст. 26; N 22, ст. 3093; N 26, ст. 3861; N 27, ст. 4278; N 49, ст. 6852; 2017, N 14, ст. 2007; N 30, ст. 4452, 4458; N 31, ст. 4811; N 47, ст. 6841; 2018, N 1, ст. 18; N 11, ст. 1580; N 24, ст. 3408, 3409; N 30, ст. 4557; N 49, ст. 7525, 7529; N 53, ст. 8430; 2019, N 16, ст. 1825; N 23, ст. 2916) следующие изменения:

1) в статье 8:

а) в части первой:

дополнить новым абзацем семнадцатым следующего содержания:

"установление нормативов отчислений доходов в местные бюджеты от отдельных неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации;";

абзац семнадцатый считать абзацем восемнадцатым;

б) в части второй:

дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

"установление нормативов отчислений доходов в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя от неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя;";

абзац четвертый считать абзацем пятым и в нем слова ", в том числе определение порядка образования в составе бюджетов субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя региональных фондов финансовой поддержки муниципальных образований и порядка распределения средств указанных фондов" заменить словами "субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя";

дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:

"определение объема, порядка предоставления и распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя;";

абзацы пятый и шестой считать соответственно абзацами седьмым и восьмым;

2) в статье 9:

а) в пункте 2:

дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:

"установление в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации нормативов отчислений доходов в бюджеты городских, сельских поселений от отдельных неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджеты муниципальных районов;";

абзац третий считать абзацем четвертым;

абзац четвертый считать абзацем пятым и признать его утратившим силу;

абзац пятый считать абзацем шестым;

б) в пункте 2[1]:

дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:

"установление в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации нормативов отчислений доходов в бюджеты внутригородских районов от отдельных неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджеты городских округов с внутригородским делением;";

абзацы третий и четвертый считать соответственно абзацами четвертым и пятым;

3) статью 57 дополнить частью третьей следующего содержания:

"Указанные в статье 58 настоящего Кодекса неналоговые доходы могут быть переданы полностью или частично органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствующие местные бюджеты в порядке, предусмотренном статьей 58 настоящего Кодекса.";

4) в статье 58:

а) наименование после слов "налогов и сборов" дополнить словами ", неналоговых доходов";

б) дополнить пунктом 3[2] следующего содержания:

"3[2]. Законом субъекта Российской Федерации (за исключением закона субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации или иного закона субъекта Российской Федерации на ограниченный срок действия) могут быть установлены единые для соответствующих видов муниципальных образований нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований от следующих неналоговых доходов, подлежащих зачислению в соответствии с настоящим Кодексом в бюджет субъекта Российской Федерации:

1) денежные взыскания (штрафы), предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) плата за негативное воздействие на окружающую среду;

3) плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности субъекта Российской Федерации.";

в) пункт 4 после слов "налоговыми режимами," дополнить словами "неналоговых доходов";

5) в статье 62:

а) в абзаце первом части первой слова "и 46" заменить словами ", 46, 58, 63 и 63[1]";

б) дополнить частями одиннадцатой и двенадцатой следующего содержания:

"В бюджеты соответствующих видов муниципальных образований подлежат зачислению неналоговые доходы по нормативам отчислений, установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии со статьей 58 настоящего Кодекса.

В бюджеты городских, сельских поселений (внутригородских районов) подлежат зачислению неналоговые доходы по нормативам отчислений, установленным представительным органом муниципального района (городского округа с внутригородским делением) в соответствии со статьями 63 и 63[1] настоящего Кодекса.";

6) в статье 63:

а) наименование после слов "налогов и сборов" дополнить словами ", неналоговых доходов";

б) дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания:

"Муниципальным правовым актом представительного органа муниципального района (за исключением решения о бюджете муниципального района или иного решения на ограниченный срок действия) могут быть установлены единые для всех городских поселений муниципального района нормативы отчислений в бюджеты городских поселений от следующих неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджет муниципального района:

денежные взыскания (штрафы), предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях;

плата за негативное воздействие на окружающую среду;

плата от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи прав на заключение договоров аренды указанных земельных участков.

Муниципальным правовым актом представительного органа муниципального района (за исключением решения о бюджете муниципального района или иного решения на ограниченный срок действия) могут быть установлены единые для всех сельских поселений муниципального района нормативы отчислений в бюджеты сельских поселений от следующих неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджет муниципального района:

денежные взыскания (штрафы), предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях;

плата за негативное воздействие на окружающую среду;

плата от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи прав на заключение договоров аренды указанных земельных участков.";

7) в статье 63[1]:

а) наименование после слов "налогов и сборов" дополнить словами ", неналоговых доходов";

б) слово "Муниципальным" заменить словами "1. Муниципальным";

в) дополнить пунктом 2 следующего содержания:

"2. Муниципальным правовым актом представительного органа городского округа с внутригородским делением (за исключением решения о бюджете городского округа с внутригородским делением или иного решения на ограниченный срок действия) могут быть установлены единые для всех внутригородских районов городского округа с внутригородским делением нормативы отчислений в бюджеты внутригородских районов от следующих неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджет городского округа с внутригородским делением:

1) денежные взыскания (штрафы), предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) плата за негативное воздействие на окружающую среду;

3) плата от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа с внутригородским делением, а также средства от продажи прав на заключение договоров аренды указанных земельных участков.";

8) в абзаце втором пункта 4 статьи 87 слова "в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации" исключить;

9) абзац второй пункта 4 статьи 92[1] признать утратившим силу;

10) в пункте 1 статьи 93[2]:

а) абзац второй изложить в следующей редакции:

"Бюджетный кредит (за исключением бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) может быть предоставлен только субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию или юридическому лицу, которые не имеют просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед соответствующим публично-правовым образованием, а для юридических лиц - также неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.";

б) в абзаце шестом слова "на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)" заменить словами "на счете бюджета";

в) дополнить абзацем следующего содержания:

"Бюджетный кредит может быть предоставлен государственному внебюджетному фонду Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьей 93[6 ]настоящего Кодекса.";

11) в пункте 3[1] статьи 93[4] слова "на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)" заменить словами "на счете бюджета";

12) в статье 93[6]:

а) в наименовании слова "на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)" заменить словами "на счете бюджета";

б) в пункте 1 слова "на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)" заменить словами "на счете бюджета";

в) в пункте 2 слова "на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) предоставляется" заменить словами "на счете бюджета предоставляется субъекту Российской Федерации (муниципальному образованию)";

г) в пункте 3 слова "на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)" заменить словами "на счете бюджета";

д) в пункте 4 слова "на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)" заменить словами "на счете бюджета";

е) дополнить пунктом 4[1] следующего содержания:

"4[1]. Бюджетный кредит на пополнение остатка средств на счете бюджета предоставляется Российской Федерацией государственному внебюджетному фонду Российской Федерации:

1) за счет остатка средств на едином счете федерального бюджета;

2) в размере прогнозируемой в текущем и (или) следующем месяце недостаточности денежных средств на счете бюджета соответствующего государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, необходимых для осуществления перечислений из бюджета, но не более одной двенадцатой утвержденного законом о бюджете на текущий финансовый год объема доходов бюджета, за исключением межбюджетных трансфертов, а также иных поступлений, определенных Правительством Российской Федерации, с учетом норм федеральных законов в соответствующих сферах;

3) на срок, не превышающий 180 дней, при условии возврата указанного кредита не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года;

4) на основании договора, заключаемого территориальным органом Федерального казначейства с государственным внебюджетным фондом Российской Федерации в порядке и по форме, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации;

5) без предоставления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации обеспечения исполнения своего обязательства по возврату указанного кредита.";

ж) дополнить пунктом 4[2] следующего содержания:

"4[2]. Порядок и условия предоставления государственному внебюджетному фонду Российской Федерации бюджетного кредита на пополнение остатка средств на счете бюджета, порядок его возврата, а также процедура реализации права требования, предусмотренного пунктом 9 настоящей статьи, устанавливаются Правительством Российской Федерации.";

з) в абзаце первом пункта 5 слова "на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) не погашен" заменить словами "на счете бюджета не погашен субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием)", слова "бюджет субъекта Российской Федерации (местный бюджет)" заменить словами "соответствующий бюджет";

и) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счете бюджета не предоставляется субъекту Российской Федерации, государственному внебюджетному фонду Российской Федерации в случае наличия размещенных бюджетных средств (за исключением средств для финансирования накопительной пенсии) на банковских депозитах.

Субъект Российской Федерации, государственный внебюджетный фонд Российской Федерации не вправе осуществлять размещение бюджетных средств (за исключением средств для финансирования накопительной пенсии) на банковских депозитах при наличии обязательств (задолженности) по бюджетному кредиту на пополнение остатков средств на счете бюджета.";

к) в пункте 7 после слов "(муниципальным образованием)" дополнить словами ", государственным внебюджетным фондом Российской Федерации", слова "на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)" заменить словами "на счете бюджета", после слов "(муниципального образования)" дополнить словами ", государственного внебюджетного фонда Российской Федерации";

л) в пункте 8 слова "на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)" заменить словами "на счете бюджета";

м) в пункте 9 после слов "(муниципального образования)" дополнить словами ", государственного внебюджетного фонда Российской Федерации", слова "на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)" заменить словами "на счете бюджета";

13) в абзаце третьем пункта 5 статьи 94 слова "на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)" заменить словами "на счете бюджета";

14) в абзаце втором статьи 129 слова "на выравнивание бюджетной обеспеченности" заменить словом "бюджетам";

15) в статье 130:

а) в пункте 1:

абзац первый признать утратившим силу;

абзац второй после слова "предоставления" дополнить словами "и распределения";

дополнить абзацами следующего содержания:

"Распределение между субъектами Российской Федерации бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете для предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации, субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, за исключением субсидий, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, утверждается федеральным законом о федеральном бюджете (о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете).

Распределение между субъектами Российской Федерации бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете для предоставления дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации, за исключением дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, иных межбюджетных трансфертов, утверждается федеральным законом о федеральном бюджете и (или) принятыми в соответствии с ним актами Правительства Российской Федерации.";

б) подпункт 5 пункта 4 признать утратившим силу;

в) абзац первый пункта 5 признать утратившим силу;

г) в пункте 6:

абзац первый признать утратившим силу;

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Перечисление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, включенных в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации, осуществляется в порядке, установленном Федеральным казначейством, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации при исполнении расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях финансового обеспечения или софинансирования которых предоставляются такие межбюджетные трансферты.";

абзац третий после слов "средств бюджета субъекта Российской Федерации" дополнить словами "при исполнении расходных обязательств субъекта Российской Федерации";

дополнить абзацами следующего содержания:

"Перечисление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых в целях финансового обеспечения или софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления, или полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, осуществляется в порядке, установленном Федеральным казначейством, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета при исполнении расходных обязательств муниципального образования, в целях финансового обеспечения или софинансирования которых предоставляются данные межбюджетные трансферты.

Перечисление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в целях возмещения произведенных в текущем финансовом году расходов бюджета субъекта Российской Федерации, в целях финансового обеспечения или софинансирования которых предоставляются такие межбюджетные трансферты, а также расходов местных бюджетов при исполнении расходных обязательств муниципального образования в случае, если межбюджетные трансферты из федерального бюджета предоставляются бюджету субъекта Российской Федерации для финансового обеспечения или софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, осуществляется после проверки Федеральным казначейством в установленном Министерством финансов РоссийскойФедерации порядке документов, подтверждающих осуществление расходов соответственно бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета.";

16) в статье 131:

а) в наименовании слова "на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации" заменить словами "бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета";

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации определяется исходя из необходимости достижения минимального уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации. Минимальный уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации с учетом дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, подлежащих утверждению на очередной финансовый год и плановый период, не может быть менее общего объема указанных дотаций, утвержденных на текущий финансовый год.";

в) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации предоставляются в порядке и на условиях, установленных Правительством Российской Федерации, в том числе в целях поощрения достижения наилучших значений показателей по итогам оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления.

Бюджетам субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 7 статьи 130 настоящего Кодекса могут предоставляться иные дотации в целях финансового обеспечения предоставления иных дотаций бюджетам отдельных муниципальных образований в случаях и порядке, установленных федеральными законами. Иные дотации распределяются между субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.";

17) в статье 132:

а) пункт 2 признать утратившим силу;

б) дополнить пунктом 3[1] следующего содержания:

"3[1]. Главные распорядители средств федерального бюджета направляют до 20 августа текущего года в высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации нормативные правовые акты (проекты нормативных правовых актов) Правительства Российской Федерации, указанные в абзаце втором пункта 3 настоящей статьи, с проектом распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета.";

в) пункт 4[2] изложить в следующей редакции:

"4[2]. В случае нарушения сроков, предусмотренных пунктом 4[1] настоящей статьи, а также в случае внесения изменения в соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии бюджету субъекта Российской Федерации в части уменьшения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходного обязательства субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которого из федерального бюджета в текущем финансовом году предоставляется субсидия бюджету субъекта Российской Федерации, в связи с экономией, полученной по результатам заключения государственных (муниципальных) контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд субъекта Российской Федерации (муниципальных нужд), бюджетные ассигнования федерального бюджета, предусмотренные на текущий финансовый год на соответствующие цели, направляются на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации для оказания финансовой помощи бюджетам субъектов Российской Федерации соответственно в размере субсидии, в отношении которой не заключено соглашение о ее предоставлении из федерального бюджета, и (или) в размере полученной экономии пропорционально уровню софинансирования, установленному соглашением о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации.";

г) в пункте 7:

слова "Федеральным казначейством в соответствии с переданными ему полномочиями получателя средств федерального бюджета по перечислению субсидий в порядке, установленном Федеральным казначейством," и слова "(после проверки документов, подтверждающих осуществление расходов бюджета субъекта Российской Федерации)" исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:

"Перечисление из федерального бюджета субсидий бюджету субъекта Российской Федерации, предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, осуществляется после проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету, в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.";

18) статью 132[1] изложить в следующей редакции:

"Статья 132[1]. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета

1. Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации:

1) в случае софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, не урегулированных федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации;

2) в случае софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам ведения субъектов Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов РоссийскойФедерации (полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения);

3) в случае предоставления бюджетных ассигнований, источником финансового обеспечения которых являются резервные фонды Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;

4) в случаях, установленных федеральными законами (за исключением федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период).

2. Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и дополнительные соглашения к указанным соглашениям, предусматривающие внесение в них изменений или их расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами, утверждаемыми Министерством финансов Российской Федерации.";

19) в статье 133:

а) абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции:

"Положения федеральных законов, и (или) нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, и (или) нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, предусматривающие предоставление субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, должны содержать порядок определения общего объема субвенций для осуществления переданных полномочий и показатели (критерии) распределения между субъектами Российской Федерации общего объема указанных субвенций.";

б) в пункте 3:

в абзаце первом слово "расходуются" заменить словами "являются источником финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, указанных в пункте 1 настоящей статьи,";

дополнить новыми абзацами вторым и третьим следующего содержания:

"Порядок предоставления каждой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета утверждается нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации в соответствии с федеральным законом и (или) нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и (или) Правительства Российской Федерации, которыми органам государственной власти субъектов Российской Федерации переданы для осуществления полномочия Российской Федерации, при выполнении которых возникают расходные обязательства субъектов Российской Федерации, в целях финансового обеспечения которых предоставляется указанная субвенция.

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета на финансовое обеспечение расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при выполнении двух и более полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, могут быть объединены в единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, порядок формирования и предоставления которой устанавливается нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации.";

абзац второй считать абзацем четвертым и в нем слово "расходуются" заменить словом "предоставляются";

абзац третий считать абзацем пятым;

в) в абзаце втором пункта 5 слова "до 1 августа" заменить словами "до 1 июля", слова "до 20 августа" заменить словами "до 20 июля";

г) дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7. Оплата услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации (органами местного самоуправления) в установленном законодательством Российской Федерации порядке, по выплате денежных средств гражданам при обеспечении мер социальной поддержки и (или) компенсация затрат на обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций) и государственных (муниципальных) учреждений, находящихся в их ведении, в связи с осуществлением переданных им полномочий Российской Федерации могут осуществляться за счет соответствующих субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации, в порядке, установленном пунктом 3 настоящей статьи.";

20) в статье 135:

а) в части первой:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"дотаций местным бюджетам;";

дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:

"субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации;";

абзац седьмой считать абзацем восьмым;

б) часть вторую признать утратившей силу;

21) в статье 136:

а) пункт 1 признать утратившим силу;

б) в пункте 2 слова "собственных доходов местного бюджета" заменить словами "доходов местного бюджета, за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, заключенными муниципальным районом и поселениями";

в) в пункте 3 слова "собственных доходов местного бюджета" заменить словами "доходов местного бюджета, за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, заключенными муниципальным районом и поселениями";

г) в пункте 4:

в абзаце первом слова "собственных доходов местных бюджетов" заменить словами "доходов местного бюджета, за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, заключенными муниципальным районом и поселениями";

подпункты 1 и 4 признать утратившими силу;

д) дополнить пунктом 4[1] следующего содержания:

"4[1]. В случае преобразования муниципальных образований путем объединения двух и более муниципальных образований для расчета доли дотаций и (или) налоговых доходов в доходах местных бюджетов в целях оценки необходимости применения ограничений для преобразованного муниципального образования в соответствии с пунктами 2 - 4 настоящей статьи учитывается общий объем поступивших в бюджеты объединяемых муниципальных образований в течение трех последних отчетных финансовых лет:

1) дотаций из других бюджетов и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц;

2) доходов (за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, заключенными муниципальным районом и поселениями), поступивших в бюджеты объединяемых муниципальных образований в течение трех последних отчетных финансовых лет.";

е) в пункте 5:

абзацы первый - четвертый признать утратившими силу;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"Перечень муниципальных образований, указанных в пунктах 2-4 настоящей статьи, а также муниципальных образований, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет не превышала 5 процентов доходов местного бюджета, за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, заключенными муниципальным районом и поселениями, утверждается финансовым органом субъекта Российской Федерации не позднее 15 ноября текущего финансового года.";

ж) пункт 8 признать утратившим силу;

22) в статье 137:

а) в пункте 1:

в абзаце первом слова "(включая городские округа)" исключить;

абзац второй признать утратившим силу;

в абзаце третьем слова "(включая городские округа)" исключить;

б) в пункте 2:

в абзаце первом слова "(включая городские округа)" исключить;

абзац второй признать утратившим силу;

в) в пункте 3:

в абзаце первом слова "(включая городские округа)" исключить;

в абзаце втором слова "(включая городские округа)" исключить;

в абзаце третьем слова "(включая городские округа)" исключить;

в абзаце четвертом слова "(включая городские округа)" исключить;

в абзаце пятом слова "(включая городские округа)" и слова "городских поселений" исключить;

дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:

"В составе дотаций, указанных в настоящем пункте, могут быть выделены дотации, отражающие отдельные показатели (условия), учитываемые при определении уровня расчетной бюджетной обеспеченности по городским поселениям, сельским поселениям, внутригородским районам. Особенности расчета указанных дотаций определяются методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских районов). Законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации и (или) принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации могут быть установлены особенности перечисления и использования указанных дотаций.";

абзац шестой считать абзацем седьмым и в нем слова "(включая городские округа)" исключить;

дополнить абзацами следующего содержания:

"Законами субъектов Российской Федерации может быть предусмотрено, что при определении уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений, сельских поселений, внутригородских районов помимо налоговых доходов, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта, могут учитываться неналоговые доходы бюджетов городских поселений, сельских поселений (внутригородских районов), формируемые в соответствии с настоящим Кодексом, и (или) законами субъектов Российской Федерации, и (или) муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных районов (городских округов с внутригородским делением) за счет:

платы за негативное воздействие на окружающую среду;

платы за передачу в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также средств от продажи прав на заключение договоров аренды указанных земельных участков;

платы за передачу в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также средств от продажи прав на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков, предоставленных муниципальным предприятиям, в том числе казенным, муниципальным бюджетным и автономным учреждениям).";

г) в абзаце первом пункта 4 слова "(включая городские округа)" исключить;

д) абзац третий пункта 6 признать утратившим силу;

е) дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания:

"7. При определении объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских районов) на очередной финансовый год и плановый период не допускается снижение значения критериев выравнивания финансовых возможностей городских поселений, сельских поселений, внутригородских районов по осуществлению органами местного самоуправления указанных муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного значения по сравнению со значением указанных критериев, установленным законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на текущий финансовый год и плановый период, а также размера дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских районов) бюджету каждого городского, сельского поселения, внутригородского района на очередной финансовый год и первый год планового периода по сравнению с размером дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских районов), утвержденным соответственно на первый год планового периода и второй год планового периода в бюджете субъекта Российской Федерации на текущий финансовый год и плановый период, с учетом замены дотации (части дотации) дополнительными нормативами отчислений в бюджеты городских поселений, сельских поселений, внутригородских районов от налога на доходы физических лиц в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, за исключением одного из следующих случаев:

1) внесение федеральными законами изменений, приводящих к перераспределению полномочий и (или) доходов бюджетов между субъектами Российской Федерации и городскими поселениями, сельскими поселениями, внутригородскими районами;

2) внесение законами субъекта Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними уставом муниципального района (городского округа с внутригородским делением) и уставами сельских поселений (внутригородских районов) изменений, приводящих к перераспределению вопросов местного значения и (или) доходов бюджетов между муниципальным районом и сельским поселением (городским округом с внутригородским делением и внутригородским районом);

3) внесение законами субъектов Российской Федерации изменений, приводящих к перераспределению полномочий между субъектами Российской Федерации и городскими поселениями, сельскими поселениями, внутригородскими районами.

8. Финансовый орган субъекта Российской Федерации заключает с главами местных администраций (руководителями исполнительно-распорядительных органов) муниципальных образований, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских районов) из бюджета субъекта Российской Федерации и (или) доходы по заменяющим указанные дотации дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, соглашения, которыми предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов поселения (внутригородского района).

В случае наделения органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов с внутригородским делением) полномочиями органов государственной власти субъекта Российской Федерации по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений (внутригородских районов) из бюджетов субъектов Российской Федерации указанные в абзаце первом настоящего пункта соглашения заключаются финансовым органом муниципального района (городского округа с внутригородским делением) и главами местных администраций (руководителями исполнительно-распорядительных органов) поселений (внутригородских районов).

Порядок, сроки заключения соглашений, указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта, и требования к указанным соглашениям устанавливаются высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. Меры ответственности за нарушение порядка и сроков заключения указанных соглашений и за невыполнение органами местного самоуправления обязательств, возникающих из таких соглашений, устанавливаются высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации и применяются в текущем финансовом году по результатам выполнения соответствующим поселением (внутригородским районом) обязательств в отчетном финансовом году.";

23) в статье 138:

а) абзац второй пункта 1 признать утратившим силу;

б) абзац второй пункта 2 признать утратившим силу;

в) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания:

"Законами субъектов Российской Федерации может быть предусмотрено, что при определении уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) помимо налоговых доходов, указанных в абзаце втором настоящего пункта, могут учитываться неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением), формируемые в соответствии с настоящим Кодексом и (или) законами субъектов Российской Федерации за счет:

платы за негативное воздействие на окружающую среду;

платы за передачу в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также за счет средств от продажи прав на заключение договоров аренды указанных земельных участков;

платы за передачу в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также за счет средств от продажи прав на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков, предоставленных муниципальным предприятиям, в том числе казенным, муниципальным бюджетным и автономным учреждениям).";

г) абзац третий пункта 6 признать утратившим силу;

д) дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания:

"7. При определении объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) на очередной финансовый год и плановый период не допускается снижение значения критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) по сравнению со значением критерия, установленным законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на текущий финансовый год и плановый период, а также размера дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) бюджету каждого муниципального района (городского округа, городского округа с внутригородским делением) на очередной финансовый год и первый год планового периода по сравнению с размером дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением), утвержденным соответственно на первый год планового периода и второй год планового периода в бюджете субъекта Российской Федерации на текущий финансовый год и плановый период, с учетом замены дотации (части дотации) дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) от налога на доходы физических лиц в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, за исключением одного из следующих случаев:

1) внесение федеральными законами изменений, приводящих к перераспределению полномочий и (или) доходов бюджетов между субъектами Российской Федерации, муниципальными районами, городскими округами и городскими округами с внутригородским делением;

2) внесение законами субъекта Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними уставом муниципального района (городского округа с внутригородским делением) и уставами сельских поселений (внутригородских районов) изменений, приводящих к перераспределению вопросов местного значения и (или) доходов бюджетов между муниципальным районом и сельским поселением (городским округом с внутригородским делением и внутригородским районом);

3) внесение законами субъектов Российской Федерации изменений, приводящих к перераспределению полномочий между субъектами Российской Федерации и муниципальными районами (городскими округами, городскими округами с внутригородским делением).

8. Финансовый орган субъекта Российской Федерации заключает с главами местных администраций (руководителями исполнительно-распорядительных органов) муниципальных образований, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) из бюджета субъекта Российской Федерации и (или) доходы по заменяющим указанные дотации дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, соглашения, которыми предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального района (городского округа, городского округа с внутригородским делением).

Порядок, сроки заключения соглашений и требования к указанным соглашениям устанавливаются высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. Меры ответственности за нарушение порядка и сроков заключения указанных соглашений и невыполнение органами местного самоуправления обязательств, возникающих из таких соглашений, устанавливаются высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации и применяются в текущем финансовом году по результатам выполнения соответствующим муниципальным районом (городским округом, городским округом с внутригородским делением) обязательств в отчетном финансовом году.";

24) дополнить статьями 138[3] и 138[4] следующего содержания:

"Статья 138[3]. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации

1. Под субсидиями бюджетам субъектов Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации понимаются межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету субъекта Российской Федерации из бюджета другого субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств при выполнении полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам ведения субъектов Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации и расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.

2. Цели и условия предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации устанавливаются соглашениями между высшими исполнительными органами государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации, заключаемыми в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, из бюджета которого предоставляется субсидия.

Статья 138[4]. Дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и иные дотации местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации

1. В случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местным бюджетам могут предоставляться дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и иные дотации местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе с установлением условий предоставления указанных дотаций, а также в целях поощрения достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований.

Методика распределения дотаций, указанных в абзаце первом настоящего пункта, и правила их предоставления устанавливаются нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

2. В случаях и порядке, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, бюджетам отдельных муниципальных образований из бюджетов субъектов Российской Федерации могут предоставляться иные дотации, источником финансового обеспечения которых являются дотации, предоставленные из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на указанные цели. Распределение указанных дотаций между муниципальными образованиями утверждается законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации или нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с распределением, утвержденным федеральным законом о федеральном бюджете или правовым актом Правительства Российской Федерации, если бюджету субъекта Российской Федерации предоставляются дотации для двух и более муниципальных образований.";

25) в статье 139:

а) пункт 2 признать утратившим силу;

б) в пункте 3:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"3. Правила, устанавливающие общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам, а также порядок определения и установления предельного уровня софинансирования субъектом Российской Федерации (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования, устанавливаются нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.";

дополнить новыми абзацами вторым и третьим следующего содержания:

"Нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации, устанавливающие порядок предоставления и распределения каждой субсидии, принимаются в соответствии с правилами, предусмотренными абзацем первым настоящего пункта.

Условием предоставления субсидии бюджету муниципального образования является наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из бюджета субъекта Российской Федерации субсидии, а также заключение соглашения о предоставлении из бюджета субъекта Российской Федерации субсидии бюджету муниципального образования, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств.";

абзац второй считать абзацем четвертым и признать его утратившим силу;

абзац третий считать абзацем пятым и в нем слово "Выделение" заменить словом "Предоставление", слова "за счет средств" заменить словами ", источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования";

дополнить абзацами следующего содержания:

"Предоставление субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований предусматривается в соответствии с перечнем субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, утверждаемым законом о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период.

Предоставление субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований, не соответствующих указанному перечню, за исключением субсидий, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда высшего исполнительного органа государственной власти субъектов Российской Федерации, не допускается.";

в) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Распределение субсидий местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации между муниципальными образованиями (за исключением субсидий, распределяемых на конкурсной основе, а также субсидий за счет средств резервного фонда высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации и субсидий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации) утверждается законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период.

В случаях и порядке, предусмотренных законом субъекта Российской Федерации (кроме закона о бюджете), актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, без внесения изменений в закон о бюджете субъекта Российской Федерации на текущий финансовый год и плановый период могут быть внесены изменения в распределение объемов субсидий между муниципальными образованиями.

Распределение субсидий местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации, распределяемых между муниципальными образованиями на конкурсной основе, а также субсидий за счет средств резервного фонда высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации и субсидий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, утверждается законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период и (или) принятыми в соответствии с ним актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

При этом допускается утверждение не распределенного между муниципальными образованиями объема субсидий в размере не более 5 процентов общего объема соответствующей субсидии, утвержденного на первый год планового периода, и не более 10 процентов общего объема соответствующей субсидии, утвержденного на второй год планового периода.";

г) дополнить пунктом 4[1] следующего содержания:

"4[1]. Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета субъекта Российской Федерации заключается в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной финансовым органом субъекта Российской Федерации. В случае софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства субъекта Российской Федерации по предоставлению субсидии местному бюджету в целях оказания финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения указанное соглашение должно соответствовать требованиям, установленным правилами, предусмотренными абзацем первым пункта 3 статьи 132 настоящего Кодекса.";

26) в статье 139[1]:

а) в части первой слова "и порядке" исключить, слова ", в том числе в форме дотаций, в пределах 10 процентов общего объема межбюджетных трансфертов местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций) и (или) расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений" заменить словами "на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований";

б) часть вторую изложить в следующей редакции:

"Методика распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации и правила их предоставления устанавливаются нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.";

в) дополнить новой частью третьей следующего содержания:

"Общий объем иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам и дотаций местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов из бюджета субъекта Российской Федерации не может превышать 15 процентов общего объема межбюджетных трансфертов местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций) и (или) расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц.";

г) дополнить частями четвертой и пятой следующего содержания:

"Распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации, между муниципальными образованиями утверждается законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период и (или) принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

Ограничение, установленное настоящей статьей, может быть превышено на сумму межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации в целях поощрения муниципальных образований, в том числе за достижение наилучших значений показателей социально-экономического развития, ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также на сумму иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, предоставленные из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на указанные цели.";

д) часть третью считать частью шестой и в ней слова "Положение части первой настоящей статьи не распространяется" заменить словами "Положения настоящей статьи не распространяются";

27) в статье 140:

а) пункт 2 дополнить подпунктом 1[1] следующего содержания:

"1[1]) субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, предоставленных на осуществление органами государственной власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации, в случае передачи субъектами Российской Федерации таких полномочий органам местного самоуправления в установленном законодательством Российской Федерации порядке;";

б) дополнить пунктом 2[1] следующего содержания:

"2[1]. Законы субъекта Российской Федерации, предусматривающие предоставление местным бюджетам субвенций из бюджета субъекта Российской Федерации, должны содержать порядок определения общего объема субвенций для осуществления переданных полномочий и показатели (критерии) распределения между муниципальными образованиями общего объема таких субвенций.";

в) абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:

"Указанные методики в части положений о распределении субвенций местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются субвенции бюджету субъекта Российской Федерации, предоставленные из федерального бюджета, должны соответствовать требованиям порядков определения и распределения между субъектами Российской Федерации общего объема субвенций, утверждаемых федеральными законами, и (или) нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, и (или) нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации в соответствии со статьей 133 настоящего Кодекса.";

г) в пункте 5:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"5. Распределение субвенций местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации между муниципальными образованиями утверждается законом о бюджете субъекта Российской Федерации по каждому муниципальному образованию и виду субвенции.";

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

"Субвенции местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении двух и более государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления, могут быть объединены в единую субвенцию местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации, порядок формирования и предоставления которой утверждается законом субъекта Российской Федерации с соблюдением общих требований, установленных Правительством Российской Федерации.";

абзацы второй - четвертый считать соответственно абзацами третьим - пятым;

д) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Субвенции местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации предоставляются в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. Порядок предоставления субвенций местным бюджетам, источником финансового обеспечения которых являются субвенции бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, должен соответствовать установленному Правительством Российской Федерации порядку предоставления субвенций из федерального бюджета.";

28) в статье 142:

а) абзацы шестой и седьмой части первой изложить в следующей редакции:

"субсидий бюджетам муниципальных образований;

субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в случаях, установленных статьей 142[2] настоящего Кодекса;";

б) в части второй слова "при условии соблюдения соответствующими органами местного самоуправления городских, сельских поселений бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах" заменить словами "при соблюдении органами местного самоуправления городских, сельских поселений условий, установленных правилами предоставления межбюджетных трансфертов из бюджетов муниципальных районов бюджетам городских, сельских поселений";

в) в части третьей слова "при условии соблюдения соответствующими органами местного самоуправления внутригородских районов бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах" заменить словами "при соблюдении органами местного самоуправления внутригородских районов условий, установленных правилами предоставления межбюджетных трансфертов из бюджетов городских округов с внутригородским делением бюджетам внутригородских районов";

г) дополнить частями четвертой и пятой следующего содержания:

"Межбюджетные трансферты (за исключением субвенций) из бюджетов муниципальных районов (городских округов с внутригородским делением) бюджетам городских, сельских поселений (внутригородских районов), которые предоставляются за счет бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов (городских округов с внутригородским делением) на осуществление полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений (внутригородских районов), предоставляются при условии соблюдения соответствующими органами местного самоуправления городских, сельских поселений (внутригородских районов) основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам, предусмотренных статьей 136 настоящего Кодекса.

Цели, порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов из местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации, устанавливаются муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований, принятыми в соответствии с законами и (или) иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.";

29) в статье 142[1]:

а) абзац второй пункта 1 признать утратившим силу;

б) абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:

"Порядок определения общего объема и распределения между муниципальными образованиями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района устанавливается законом субъекта Российской Федерации в соответствии с требованиями настоящего Кодекса.";

в) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

"В случае, если проект бюджета муниципального района утверждается на очередной финансовый год и плановый период, допускается утверждение на плановый период не распределенного между городскими, сельскими поселениями объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района не более 20 процентов общего объема указанных дотаций, утвержденного на первый год планового периода, и не более 20 процентов общего объема указанных дотаций, утвержденного на второй год планового периода.";

г) дополнить пунктом 4[1] следующего содержания:

"4[1]. Законами субъектов Российской Федерации может быть предусмотрено, что при определении уровня расчетной бюджетной обеспеченности поселений помимо налоговых доходов, указанных в абзаце втором пункта 4 настоящей статьи, могут учитываться неналоговые доходы бюджетов поселений, формируемые в соответствии с настоящим Кодексом, и (или) законами субъектов Российской Федерации, и (или) муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных районов за счет:

1) платы за негативное воздействие на окружающую среду;

2) платы за передачу в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также средств от продажи прав на заключение договоров аренды указанных земельных участков;

3) платы за передачу в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также средств от продажи прав на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков, предоставленных муниципальным предприятиям, в том числе казенным, муниципальным бюджетным и автономным учреждениям).";

д) дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6. В случае предоставления дотаций, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, финансовый орган муниципального района вправе заключать с главами местных администраций (руководителями исполнительно-распорядительных органов) муниципальных образований, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района, соглашения, которыми предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов поселения.

Порядок, сроки заключения соглашений и требования к соглашениям, которые указаны в настоящем пункте, устанавливаются местной администрацией (исполнительно-распорядительным органом) муниципального района.";

30) в статье 142[2]:

а) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:

"Указанный уровень определяется по городским, сельским поселениям (внутригородским районам) по единой для указанных видов муниципальных образований методике, обеспечивающей сопоставимость расчетных налоговых доходов городских, сельских поселений (внутригородских районов) без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, и по муниципальным районам (городским округам, городским округам с внутригородским делением) по единой для указанных видов муниципальных образований методике, обеспечивающей сопоставимость расчетных налоговых доходов муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, и не может быть установлен ниже 1,3-кратного среднего уровня в расчете на одного жителя соответственно по городским, сельским поселениям (внутригородским районам) и соответственно по муниципальным районам (городским округам, городским округам с внутригородским делением) субъекта Российской Федерации.";

б) дополнить пунктом 1[1] следующего содержания:

"1[1]. Законами субъектов Российской Федерации может быть предусмотрено, что при определении указанного уровня помимо налоговых доходов, указанных в абзаце втором пункта 1 настоящей статьи, могут учитываться неналоговые доходы бюджетов поселений (внутригородских районов), муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением), формируемые в соответствии с настоящим Кодексом, и (или) законами субъектов Российской Федерации, и (или) муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) за счет:

1) платы за негативное воздействие на окружающую среду;

2) платы за передачу в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также средств от продажи прав на заключение договоров аренды указанных земельных участков;

3) платы за передачу в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также средств от продажи прав на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков, предоставленных муниципальным предприятиям, в том числе казенным, муниципальным бюджетным и автономным учреждениям).";

в) в пункте 2:

в абзаце втором слова "в бюджетных ассигнованиях регионального фонда финансовой поддержки поселений (внутригородских районов)" заменить словами "при формировании объемов бюджетных ассигнований на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских районов) из бюджета субъекта Российской Федерации";

в абзаце третьем слова "представительных органов" заменить словами "органов местного самоуправления", после слова "бюджетов" дополнить словами "городских, сельских";

в абзаце четвертом слова "в бюджетных ассигнованиях регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением)" заменить словами "при формировании объемов бюджетных ассигнований на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) из бюджета субъекта Российской Федерации";

г) в абзаце третьем пункта 3 слово "межбюджетной" исключить, слово "ниже" заменить словом "меньше";

д) в пункте 4 слово "межбюджетных" исключить;

е) в абзаце первом пункта 5 слова "Межбюджетные субсидии" заменить словом "Субсидии", слова "перечисления межбюджетных субсидий" заменить словами "перечисления субсидий", слова "сумма межбюджетных субсидий" заменить словами "объем субсидий", после слов "в бюджет муниципального образования," дополнить словами "местных налогов и сборов";

31) статью 142[3] изложить в следующей редакции:

"Статья 142[3]. Субсидии бюджетам муниципальных образований из местных бюджетов

1. В случаях и порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования, принимаемыми в соответствии с требованиями настоящего Кодекса, бюджетам других муниципальных образований могут быть предоставлены субсидии из бюджета муниципального образования в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.

2. Цели и условия предоставления указанных в настоящей статье субсидий устанавливаются соглашениями между местными администрациями, заключаемыми в порядке, установленном решением представительного органа муниципального образования, из бюджета которого предоставляется субсидия.";

32) статью 142[5] дополнить словами "на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями";

33) в статье 142[8]:

а) абзац второй пункта 1 признать утратившим силу;

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Порядок определения общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских районов из бюджета городского округа с внутригородским делением и их распределения устанавливается законом субъекта Российской Федерации в соответствии с требованиями настоящего Кодекса.";

в) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

"В случае, если проект бюджета городского округа с внутригородским делением утверждается на очередной финансовый год и плановый период, допускается утверждение на плановый период не распределенного между внутригородскими районами объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета городского округа с внутригородским делением не более 20 процентов общего объема указанных дотаций, утвержденного на первый год планового периода, и не более 20 процентов общего объема указанных дотаций, утвержденного на второй год планового периода.";

г) дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:

"5. Законами субъектов Российской Федерации может быть предусмотрено, что при определении уровня расчетной бюджетной обеспеченности внутригородских районов помимо налоговых доходов, указанных в абзаце втором пункта 4 настоящей статьи, могут учитываться неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов, формируемые в соответствии с настоящим Кодексом, и (или) законами субъектов Российской Федерации, и (или) муниципальными правовыми актами представительных органов городских округов с внутригородским делением за счет:

1) платы за негативное воздействие на окружающую среду;

2) платы за передачу в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также средств от продажи прав на заключение договоров аренды указанных земельных участков;

3) платы за передачу в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также средств от продажи прав на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков, предоставленных муниципальным предприятиям, в том числе казенным, муниципальным бюджетным и автономным учреждениям).

6. В случае предоставления дотаций, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, финансовый орган городского округа с внутригородским делением вправе заключать с главами местных администраций (руководителями исполнительно-распорядительных органов) муниципальных образований, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских районов из бюджета городского округа с внутригородским делением, соглашения, которыми предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов внутригородского района.

Порядок, сроки заключения соглашений и требования к соглашениям, которые указаны в настоящем пункте, устанавливаются местной администрацией (исполнительно-распорядительным органом) городского округа с внутригородским делением.";

34) в пункте 1 статьи 154:

а) абзац первый после слова "трансфертов," дополнить словами "если иное не предусмотрено настоящим Кодексом,";

б) в абзаце втором слова "исполнительно-распорядительным органом" заменить словами "местной администрацией (исполнительно-распорядительным органом)";

35) абзац шестой статьи 165 дополнить словами ", а также утверждает порядок, формы и сроки представления в Министерство финансов Российской Федерации реестра расходных обязательств субъекта Российской Федерации, свода реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации";

36) в статье 168[4]:

а) пункт 1 дополнить словами "или высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (местной администрацией) в случае, предусмотренном пунктом 4 настоящей статьи";

б) дополнить пунктом 2[1] следующего содержания:

"2[1]. Обязательства по реализации плана, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи, возлагаются на высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), главу муниципального образования.";

в) дополнить пунктами 4 - 6 следующего содержания:

"4. В случае, если по данным отчета об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и (или) государственной долговой книги субъекта Российской Федерации (муниципальной долговой книги) просроченная задолженность по долговым обязательствам, определенная в соответствии со статьей 112[1] настоящего Кодекса, и (или) бюджетным обязательствам субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в течение трех месяцев непрерывно по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным месяцем, превышает 10 процентов суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) в последнем отчетном финансовом году, на основании решения Правительства Российской Федерации:

1) законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации (представительный орган муниципального образования) утверждает в соответствии с требованиями пункта 2 настоящей статьи план восстановления платежеспособности субъекта Российской Федерации (муниципального образования);

2) высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, глава муниципального образования) заключает соглашение с Министерством финансов Российской Федерации (финансовым органом субъекта Российской Федерации) о мерах по восстановлению платежеспособности субъекта Российской Федерации (муниципального образования), содержащее обязательства субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

5. Соглашение о мерах по восстановлению платежеспособности субъекта Российской Федерации (муниципального образования) подлежит заключению на срок, не превышающий пяти лет.

6. Порядок заключения указанного в подпункте 2 пункта 4 настоящей статьи соглашения между Министерством финансов Российской Федерации (финансовым органом субъекта Российской Федерации) и высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, главой муниципального образования), его форма и перечень обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) утверждаются Правительством Российской Федерации (высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации).";

37) в пункте 4 статьи 179 второе предложение изложить в следующей редакции: "Порядки предоставления и распределения указанных субсидий устанавливаются соответствующей программой.";

38) в статье 179[4]:

а) в пункте 4:

в абзаце четвертом слово "консолидированного" исключить, дополнить словами "(за исключением доходов, установленных законом субъекта Российской Федерации в виде единых нормативов отчислений от транспортного налога в местные бюджеты)";

в абзаце шестом слово "консолидированного" исключить;

б) в пункте 5:

абзац первый после слова "создается" дополнить словами "в муниципальных образованиях, органы местного самоуправления которых решают вопросы местного значения в сфере дорожной деятельности,";

дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

"доходов местных бюджетов от транспортного налога (если законом субъекта Российской Федерации предусмотрены единые нормативы отчислений от транспортного налога в местные бюджеты);";

абзацы четвертый - шестой считать соответственно абзацами пятым - седьмым;

39) абзац восьмой пункта 3 статьи 217 после слов "целевое назначение, и" дополнить словом "получения".

Статья 2

1. Положения Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), за исключением положений абзацев шестого и восьмого пункта 1 статьи 93[2], статей 93[4], 93[6] и 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, начиная с бюджетов на 2020 год (на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов).

2. Положения подпунктов 2 - 4 пункта 1 статьи 132[1] Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются до 31 декабря 2023 года.

Президент Российской Федерации В. Путин