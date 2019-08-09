Apple заплатит миллион долларов за обнаружение уязвимости в iPhone

Новости

Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады 2020 года 08:08
Международная полярная экспедиция на год вмерзнет в арктический лед 08:08
Хачанов и Медведев вышли в четвертьфинал в Монреале 07:55
В столицу Чукотки зашла белая медведица 07:55
Польша испугалась сближения Евросоюза с Россией 07:42
Команда лечащихся от наркозависимости обыграла в футбол власти Норвегии 07:41
Кардиохирург рассказал, как на самом деле влияет на сердце бокал вина 07:25
Дожди и +20 градусов сегодня будут в столичном регионе 06:27
Трамп назвал имя нового директора национальной разведки 06:23
В Москве откроется "детская" барахолка 06:11
Уровень Амура у Хабаровска превысил отметку в пять метров 06:08
Военные учения на Сахалине прошли в штормовых условиях 05:54
Предвестника землетрясения принесло в Приморье теплым течением 05:35
Лидер Южной Кореи сменил 8 министров и назначил нового посла в США 05:26
Мощное землетрясение зафиксировано в Турции 05:20
В Забайкалье объявили режим ЧС из-за засухи 05:01
В Амуре у Хабаровска утонул ребенок 04:59
В Спрингфилде парень пришел в супермаркет с винтовкой и в бронежилете 04:56
Пять жителей Якутии пожаловались на плохое самочувствие из-за дыма 04:37
В Крыму назвали слова Эрдогана противоречащими отношениям с РФ 04:27
На смену шторму "Франциско" в Приморье пришел новый циклон 04:13
Атомный крейсер "Омск" вернулся на Камчатку после модернизации 04:11
В Приморье наградили спасавших детей в "Холдоми" вожатых 04:08
На юге Японии из-за тайфуна без света остались 15 тысяч домов 03:57
Работавших в Перу ученых из РФ эвакуировали после угроз местных жителей 03:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Туристы смогут экономить за границей на расчетах по картам
Туристы смогут экономить за границей на расчетах по картам
Как избежать мошенничества с жильем
Как избежать мошенничества с жильем
09.08.2019 07:18
Рубрика: В мире

Apple заплатит миллион долларов за обнаружение уязвимости в iPhone

Текст: Максим Макарычев
Apple предлагает рекордную "награду" исследователям, которые найдут недостатки в системе безопасности iPhone, сообщает Reuters.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Речь идет о сумме до миллиона долларов в качестве премии для выявления уязвимостей в iPhone - это самое большое вознаграждение, предлагаемое компанией для защиты от хакеров, в условиях растущей обеспокоенности по поводу взлома мобильных устройств пользователей.

Фото: iStock
Против Apple в России возбуждено дело

В отличие от других поставщиков технологий, компания Apple ранее предлагала вознаграждения только специально приглашенным исследователям, которые пытались найти недостатки в ее телефонах и облачных резервных копиях.

В четверг на крупнейшей ежегодной конференции по безопасности Black Hat в Лас-Вегасе компания заявила, что открыта для выводов для всех исследователей и предложит ряд наград за наиболее важные выводы и предложения.

Премия в один миллион долларов будет распространяться только на удаленный доступ к ядру iPhone без каких-либо действий со стороны пользователя телефона. Предыдущая самая высокая награда Apple составляла 200 тысяч долларов за "дружеские сообщения" об ошибках, которые затем могут быть исправлены с помощью обновлений программного обеспечения и не оставляют их незащищенными от хакеров или шпионов.

Фото: iStock
Apple перестала слушать, что говорят владельцы iPhone. Почему это важно

Американские правительственные подрядчики и брокеры уже заплатили в общей сложности два миллиона долларов за защиту от наиболее эффективных методов взлома хакеров с целью получения информации с устройств. Новые вознаграждения Apple, однако, находятся в том же диапазоне, что и некоторые выплаченные подрядчиками бонусы.

Ряд частных компаний, таких как израильская NSO Group, разрабатывают технологию, которая лицензируется разведывательными и правоохранительными органами с единственной целью предотвращения и расследования террора и преступности. В заявлении компании отмечается, что это не инструмент, предназначенный для наблюдения за журналистами, которые делают свою работу, или способ замолчать критиков властей.

В мире США Экономика Бизнес Крупные компании Digital Гаджеты Компании Информационные технологии Apple
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Польша испугалась сближения Евросоюза с Россией
Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады 2020 года
Дмитрий Медведев: Киргизия в XXI веке исчерпала лимит на революции
Российский самолет пустили в воздушное пространство Украины
Рассекречена зарплата российских космонавтов