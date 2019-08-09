Федеральный список экстремистских материалов

"На территории Российской Федерации запрещаются распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство, хранение или распространение экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой ответственность".

(Ст. 13 Федерального закона N 114-ФЗ от 27 июня 2002 года "О противодействии экстремистской деятельности" с изменениями на 29 апреля 2008 года).

4924. Видеозапись "В память скромному герою", продолжительностью около 4 минут 05 секунд, начинающаяся со слов: "Право решать, право быть не таким как все", заканчивающаяся словами: "Россия будет русской или безлюдной, попробуйте отнять ее у меня" (решение Ленинского районного суда г. Воронежа от 29.05.2019);

4925. Музыкальная композиция исполнителя "СС-18" под названием "Утром встает" продолжительностью 1 минута 56 секунд (решение Центрального районного суда г. Кемерово от 28.05.2019).

Дополнение в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации

18. Atlantic council of the United States (Atlantic council) ("Атлантический совет") (США) (распоряжение Минюста России от 29.07.2019 N 945-р, решение заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 25.07.2019).

Информация предоставлена Минюстом России