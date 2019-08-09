Авиакомпания из РФ объяснила заход самолета в воздушное пространство Украины

Обход грозового фронта стал причиной того, что борт российской авиакомпании "Глобус" запросил разрешение использовать воздушное пространство Украины. Об этом сообщили в S7, в структуру которой входит перевозчик.

Речь идет о рейсе Бари - Москва. 7 августа командир экипажа воздушного судна запросил у наземной диспетчерской службы Львовского авиаузла разрешение пролететь над территорией Украины, поскольку впереди находился грозовой фронт.

Несмотря на запрет, действующий для российских воздушных судов использовать небо над Украиной для полетов, в том числе, транзитных, "разрешение было получено", - приводит РБК сообщение пресс-службы S7.

Таким образом, российской авиакомпании удалось избежать возможных проблем в воздухе из-за грозы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поблагодарила Украину за важное решение.