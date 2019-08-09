Принят Государственной Думой 24 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 42, ст. 5005; 2003, N 27, ст. 2709; 2007, N 18, ст. 2117; 2008, N 30, ст. 3597, 3616; 2010, N 19, ст. 2291; 2015, N 29, ст. 4359; 2018, N 17, ст. 2425) следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 26[14]:

а) дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:

"В случаях и порядке, установленных законом субъекта Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, из бюджета субъекта Российской Федерации могут предоставляться субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации.";

б) абзац шестой считать абзацем седьмым;

2) в подпункте "в" пункта 1 статьи 26[15] слова "в том числе за счет дотаций из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации в соответствии со статьей 26[18] настоящего Федерального закона," исключить;

3) в статье 26[18]:

а) в пункте 1 слова "из образуемого в составе федерального бюджета Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации" заменить словами "на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации";

б) в пункте 2:

в абзаце первом слова "из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации" заменить словами "на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации";

в абзаце третьем слова "из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации" заменить словами "на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации";

4) в статье 26[22]:

а) абзац второй пункта 1 признать утратившим силу;

б) дополнить пунктом 1[1] следующего содержания:

"1[1]. Руководитель финансового органа субъекта Российской Федерации назначается на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. Проведение проверки соответствия кандидатов на замещение должности руководителя финансового органа субъекта Российской Федерации квалификационным требованиям осуществляется с участием уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 3822; 2007, N 43, ст. 5084; 2008, N 30, ст. 3616; 2014, N 26, ст. 3371; 2015, N 27, ст. 3978) следующие изменения:

1) статью 18[1] дополнить частью 3 следующего содержания:

"3. Нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации может быть предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях поощрения лучшей практики деятельности органов местного самоуправления по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения муниципальных образований.";

2) в статье 63[1]:

а) наименование после слова "Субсидии" дополнить словом ", дотации";

б) часть 2 после слова "предоставлены" дополнить словами "дотации и";

3) статью 65 дополнить частью 5 следующего содержания:

"5. Бюджетам муниципальных образований из бюджетов других муниципальных образований могут быть предоставлены субсидии в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.".

Президент Российской Федерации В. Путин