Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 318-Ф3 "О внесении изменений в Федеральный закон "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 24 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 30 ноября 2011 года N 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 49, ст. 7020; 2012, N 50, ст. 6954; 2013, N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; 2014; N 52, ст. 7542; 2015, N 7, ст. 1022; 2016, N 27, ст. 4160, 4233; 2017, N 15, ст. 2139) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 9 после слов "образования не ниже среднего профессионального" дополнить словами "(за исключением среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих)";

2) часть 4 статьи 13 изложить в следующей редакции:

"4. Иные требования к служебному поведению сотрудника органов внутренних дел определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации и могут содержаться в Кодексе этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел, утверждаемом руководителем федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.";

3) пункт 1 части 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:

"1) для замещения должностей рядового состава и младшего начальствующего состава - 35 лет, должностей среднего, старшего и высшего начальствующего состава - 40 лет;";

4) в части 3 статьи 18 слова "пунктах 2, 5 - 8 части 1" заменить словами "пунктах 2, 5, 6 и 8 части 1";

5) в части 5 статьи 22:

а) пункт 5 дополнить словами "один раз за весь период службы";

б) пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8) с сотрудником органов внутренних дел, назначаемым на должность руководителя (начальника) территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел из числа должностей высшего начальствующего состава, - на период замещения должности в органах внутренних дел;";

6) часть 11 статьи 24 изложить в следующей редакции:

"11. По решению руководителя федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или уполномоченного руководителя испытание может не устанавливаться для граждан, замещавших должности в федеральном органе исполнительной власти в сфере внутренних дел, его территориальных органах или подразделениях, а также для граждан, ранее проходивших службу в иных федеральных органах исполнительной власти на должностях, по которым предусмотрено присвоение специальных (воинских) званий.";

7) в части 8 статьи 30 слова "При этом сотруднику" заменить словом "Сотруднику", слово "Выплата" заменить словами "При этом выплата", слово "впредь" заменить словами "вне зависимости от последующего перевода сотрудника на нижестоящую должность по основанию, предусмотренному пунктом 1, 3 или 5 части 7 настоящей статьи, на равнозначную или вышестоящую должность";

8) часть 1 статьи 32 после слов "государственному органу" дополнить словом "(органу)";

9) в статье 33:

а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: "Сотрудники женского пола, находившиеся в отпуске по беременности и родам, а также сотрудники, находившиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, проходят аттестацию не ранее чем через один год после выхода из отпуска.";

б) часть 5 признать утратившей силу;

10) в статье 36:

а) часть 9 после слов "уполномоченный руководитель" дополнить словами "в случаях, предусмотренных частью 10 настоящей статьи,";

б) в части 10:

дополнить пунктом 2[1] следующего содержания:

"2[1]) освобождение сотрудника от замещаемой должности высшего начальствующего состава Президентом Российской Федерации;";

в пункте 7 слова ", и период трудоустройства по окончании служебной командировки, предусмотренный пунктом 5 части 11 настоящей статьи" исключить;

в) в части 11:

в пункте 2 слова "в случае, предусмотренном пунктом 2 части 10 настоящей статьи" заменить словами "в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 2[1] части 10 настоящей статьи";

дополнить пунктом 4[1] следующего содержания:

"4[1]) в течение срока командировки, предусмотренной пунктом 7 части 10 настоящей статьи, и периода трудоустройства по окончании такой командировки, не превышающего трех месяцев;";

в пункте 5 слова "пунктами 4 и 7 - 9" заменить словами "пунктами 4, 8 и 9";

г) часть 15 признать утратившей силу;

11) статью 38 дополнить частью 4[1 ]следующего содержания:

"4[1]. Периоды нахождения сотрудника органов внутренних дел в распоряжении федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, его территориального органа или подразделения в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом (за исключением периода выполнения сотрудником служебных обязанностей по ранее замещаемой должности), включаются в календарном исчислении в стаж службы (выслугу лет) в органах внутренних дел для назначения пенсии за выслугу лет, предоставления иных социальных гарантий, присвоения специального звания.";

12) в статье 41:

а) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Специальные звания, соответствующие должностям среднего и старшего начальствующего состава, гражданам, впервые принимаемым на службу в органы внутренних дел, сотрудникам, впервые назначаемым на должности среднего или старшего начальствующего состава, а также очередные специальные звания полковника полиции, полковника внутренней службы, полковника юстиции присваиваются руководителем федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.";

б) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Слушателю, адъюнкту в период освоения образовательной программы высшего образования по очной форме обучения в образовательной организации или научной организации федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, сотруднику органов внутренних дел, переведенному в образовательную организацию высшего образования или научную организацию федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел для подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук, очередные специальные звания до полковника полиции включительно могут присваиваться в соответствии с должностью в органах внутренних дел, которую он замещал ранее, при соблюдении условий, установленных настоящей статьей.";

13) в статье 43:

а) в пункте 3 части 2 слова "среднего начальствующего состава" заменить словами "среднего или старшего начальствующего состава независимо от последовательности и срока пребывания в предыдущем специальном звании, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом";

б) часть 6 после слов "присваивается независимо от" дополнить словами "последовательности и";

14) пункт 4 части 1 статьи 45 изложить в следующей редакции:

"4) наложения на сотрудника в письменной форме одного из дисциплинарных взысканий, предусмотренных пунктами 2 - 6 части 1 статьи 50 настоящего Федерального закона, или взыскания за коррупционное правонарушение - до снятия дисциплинарного взыскания или признания сотрудника не имеющим взыскания за коррупционное правонарушение.";

15) в статье 51:

а) часть 5 после слова "изменить" дополнить словами "или отменить";

б) в части 7 слова "ревизии или проверки финансово-хозяйственной деятельности" заменить словами "ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки";

в) в части 14 слова ", если этот сотрудник в указанный период не подвергался новому дисциплинарному взысканию," исключить;

16) в статье 53:

а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: "Формы документов учета служебного времени сотрудников органов внутренних дел и порядок их заполнения определяются федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.";

б) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: "Перечень районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и других местностей с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных, для предоставления сотрудникам органов внутренних дел социальных гарантий, предусмотренных настоящей частью и частью 1 статьи 57 настоящего Федерального закона, устанавливается Правительством Российской Федерации.";

в) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Для сотрудников органов внутренних дел, проходящих обучение в образовательных организациях федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, устанавливается шестидневная служебная неделя. Для сотрудников, замещающих должности педагогических работников и (или) проходящих обучение в образовательных организациях федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, нормальная продолжительность служебного времени устанавливается в соответствии с настоящим Федеральным законом.";

г) в части 6 слова "ежегодному оплачиваемому отпуску" заменить словами "основному или дополнительному отпуску";

д) дополнить частью 12 следующего содержания:

"12. В случае, если один из работающих родителей (опекун, попечитель) или родители (опекуны, попечители) являются сотрудниками органов внутренних дел, таким родителям (опекунам, попечителям) для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими 18 лет предоставляются четыре дополнительных выходных дня в месяц. Указанные выходные дни могут быть использованы одним из родителей (опекуном, попечителем) либо разделены родителями (опекунами, попечителями) между собой по их усмотрению.";

17) в статье 56:

а) часть 5 дополнить предложениями следующего содержания: "Сотрудник, которому предоставлены дни, необходимые для проезда к месту проведения отпуска и обратно, по окончании отпуска представляет документы, подтверждающие время, затраченное на проезд. Перечень документов, подтверждающих время, затраченное на проезд к месту проведения отпуска и обратно, и порядок их представления устанавливаются руководителем федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.";

б) часть 8 изложить в следующей редакции:

"8. Сотруднику органов внутренних дел женского пола, являющемуся матерью (усыновителем), предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном трудовым законодательством. Указанный отпуск может быть предоставлен сотруднику, являющемуся отцом (усыновителем), опекуном, бабушкой, дедом и фактически осуществляющему уход за ребенком, только в случае отсутствия материнского попечения по объективным причинам (смерть матери, лишение ее родительских прав, длительное пребывание в медицинской организации и другие причины) на период отсутствия материнского попечения. На такого сотрудника в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону, распространяются социальные гарантии, установленные трудовым законодательством.";

в) часть 11 изложить в следующей редакции:

"11. Сотруднику органов внутренних дел, увольняемому со службы в органах внутренних дел по основанию, предусмотренному пунктом 1, 2, 3, 4, 9, 11, 16, 17 или 18 части 2 статьи 82 настоящего Федерального закона, по его рапорту могут быть предоставлены предусмотренные законодательством Российской Федерации неиспользованные отпуска за предшествующий и текущий годы.";

18) статью 58 дополнить частью 2[2] следующего содержания:

"2[2]. Сотруднику органов внутренних дел, использовавшему дополнительный отпуск за стаж службы в органах внутренних дел в текущем календарном году и получившему право в том же календарном году на дополнительный отпуск за стаж службы в органах внутренних дел большей продолжительности, предоставляются дополнительные дни дополнительного отпуска за стаж службы в органах внутренних дел по желанию сотрудника в текущем либо в следующем календарном году.";

19) абзац первый части 1 статьи 59 изложить в следующей редакции:

"1. Предоставленный сотруднику органов внутренних дел основной отпуск или дополнительный отпуск по решению руководителя федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или уполномоченного руководителя продлевается либо переносится на другой срок, определяемый руководителем федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или уполномоченным руководителем, в случае:";

20) статью 60 после слова "слушателям," дополнить словом "адъюнктам,";

21) статью 65:

а) дополнить частью 2[1] следующего содержания:

"2[1]. Сотрудник органов внутренних дел, являющийся отцом (усыновителем, опекуном, попечителем), освобождается от выполнения служебных обязанностей в случае выдачи ему листка освобождения от выполнения служебных обязанностей по временной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком при наличии объективных причин, свидетельствующих о невозможности осуществления ухода за больным ребенком матерью (нахождение ее в командировке, лишение ее родительских прав, пребывание в медицинской организации и другие случаи отсутствия материнского попечения по объективным причинам).";

б) дополнить частью 5 следующего содержания:

"5. Порядок освобождения сотрудника органов внутренних дел от выполнения служебных обязанностей в связи с временной нетрудоспособностью определяется федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.";

22) в части 3 статьи 74 слова "вступившее в законную силу решение суда" заменить словами "решение суда о восстановлении сотрудника на службе в органах внутренних дел";

23) в статье 76:

а) подпункты "в" и "г" пункта 1 части 1 изложить в следующей редакции:

"в) среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена;

г) высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре;";

б) дополнить частью 2[1] следующего содержания:

"2[1]. Особенности прохождения службы сотрудниками органов внутренних дел, переведенными в образовательные организации высшего образования или научные организации федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел для подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук, связанные с организацией и осуществлением научной (научно-исследовательской) деятельности, определяются федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.";

в) часть 14 после слов "статьи 23 настоящего Федерального закона" дополнить словами "и пунктом 7 части 12 настоящей статьи";

24) статью 78 дополнить частью 3[1] следующего содержания:

"3[1]. Отказ сотрудника органов внутренних дел, состоящего в кадровом резерве, без уважительной причины от перевода на вышестоящую должность в другую местность является препятствием для возможного повторного включения его в кадровый резерв и назначения его на вышестоящую должность в течение четырех лет со дня отказа от перевода.";

25) статью 79 дополнить предложением следующего содержания: "Формы документов, образующихся в ходе организации кадровой работы в федеральном органе исполнительной власти в сфере внутренних дел, его территориальных органах, подразделениях, и порядок их заполнения определяются федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.";

26) в части 8 статьи 82 слова "пунктами 1 и" заменить словом "пунктом";

27) в статье 88:

а) в части 1:

в пункте 1 слова "или генерал-полковника юстиции" заменить словами ", генерал-полковника юстиции, генерал-лейтенанта полиции, генерал-лейтенанта внутренней службы, генерал-лейтенанта юстиции, генерал-майора полиции, генерал-майора внутренней службы или генерал-майора юстиции";

пункт 2 признать утратившим силу;

в пункте 3 цифры "55" заменить цифрами "60";

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) для сотрудника органов внутренних дел, имеющего специальное звание среднего начальствующего состава, майора полиции, майора внутренней службы, майора юстиции, подполковника полиции, подполковника внутренней службы, подполковника юстиции, - 55 лет;";

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5) для сотрудника органов внутренних дел, имеющего иное специальное звание, - 50 лет.";

б) в части 1[1] слова "высшего образования" исключить;

в) в части 3 слова "может ежегодно заключаться новый контракт, но не более чем в течение пяти лет после достижения предельного возраста пребывания на службе в органах внутренних дел" заменить словами "в течение пяти лет после достижения предельного возраста пребывания на службе в органах внутренних дел могут заключаться новые контракты, но не менее чем на один год";

28) в статье 89:

а) часть 8 дополнить предложением следующего содержания:"В случае, если последний день службы сотрудника органов внутренних дел приходится на выходной или нерабочий праздничный день, выдача трудовой книжки и окончательный расчет производятся в день, непосредственно предшествующий выходному или нерабочему праздничному дню.";

б) часть 12 после слов "в соответствии с" дополнить словами "частью 1,";

в) дополнить частью 14 следующего содержания:

"14. Увольнение сотрудника органов внутренних дел по основанию, предусмотренному пунктом 9 части 3 статьи 82 настоящего Федерального закона, не допускается позднее шести месяцев со дня, когда прямому руководителю (начальнику) или непосредственному руководителю (начальнику) стало известно о совершении сотрудником проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, и позднее трех лет со дня его совершения.".

Статья 2

За сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации до 1 января 2025 года сохраняется право на увольнение со службы в органах внутренних дел Российской Федерации в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе в органах внутренних дел Российской Федерации на условиях, действовавших до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин