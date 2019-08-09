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9 августа 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 175(7933)

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 306-ФЗ "О внесении изменения в Федеральный закон "Об особенностях пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя""

Дата подписания 2 августа 2019 г.
Опубликован 9 августа 2019 г.
Вступает в силу 13 августа 2019 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон "Об особенностях пенсионного обеспечения граждан РФ, проживающих на территориях Республики Крым и Севастополя "

Принят Государственной Думой 24 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года

Внести в Федеральный закон от 21 июля 2014 года N 208-ФЗ "Об особенностях пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 30, ст. 4209; 2016, N 27, ст. 4168) изменение, дополнив его статьей 6[1] следующего содержания:

"Статья 6[1]. Особенности представления сведений о периодах работы до регистрации граждан в системе обязательного пенсионного страхования

1. Страхователи (работодатели), осуществляющие свою деятельность на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя, обязаны не позднее 31 декабря 2021 года представить в соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения обо всех включаемых в страховой (трудовой) стаж периодах работы и (или) иной деятельности в отношении всех работающих у них граждан, указанных в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона, до регистрации указанных граждан в системе обязательного пенсионного страхования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Граждане, самостоятельно обеспечивающие себя работой (индивидуальные предприниматели, занимающиеся частной практикой адвокаты, нотариусы, иные лица, занимающиеся частной практикой и не являющиеся индивидуальными предпринимателями), представляют в соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации в отношении себя сведения о включаемых в страховой (трудовой) стаж периодах работы и (или) иной деятельности в срок, указанный в части 1 настоящей статьи.

3. Формы и форматы сведений, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи, и порядок их заполнения страхователями (работодателями), гражданами, указанными в части 2 настоящей статьи, определяются Пенсионным фондом Российской Федерации.

4. Сведения о включаемых в страховой (трудовой) стаж периодах работы и (или) иной деятельности, представленные в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, а также сведения о сумме страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, определенной в порядке, предусмотренном статьей 5 настоящего Федерального закона, отражаются Пенсионным фондом Российской Федерации на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица, открытом в соответствии со статьей 6 настоящего Федерального закона.".

Президент Российской Федерации В. Путин

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