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9 августа 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 175(7933)

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 310-Ф3 "О внесении изменений в статью 20 Закона Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля""

Дата подписания 2 августа 2019 г.
Опубликован 9 августа 2019 г.
Вступает в силу 13 августа 2019 г.

Документ является поправкой к

Закон о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля

Принят Государственной Думой 23 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года

Статья 1

Часть первую статьи 20 Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 года N 2487-I "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 17, ст. 888; Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6227; 2013, N 27, ст. 3477; 2015, N 1, ст. 87; 2016, N 27, ст. 4160; 2017, N 50, ст. 7562) изложить в следующей редакции:

"Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации в области частной детективной деятельности и федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации в области частной охранной деятельности осуществляют федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере частной охранной деятельности, и его территориальные органы в пределах, установленных настоящим Законом, другими законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Контроль за частной детективной деятельностью и частной охранной деятельностью на территории Российской Федерации осуществляют иные уполномоченные федеральные органы исполнительной власти и подчиненные им органы и подразделения в пределах, установленных настоящим Законом, другими законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.".

Статья 2

Часть 3[1] статьи 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6249; 2009, N 18, ст. 2140; N 29, ст. 3601; N 52, ст. 6441; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4160, 4193; 2011, N 7, ст. 905; N 17, ст. 2310; N 27, ст. 3873; N 30, ст. 4590; N 48, ст. 6728; 2012, N 26, ст. 3446; 2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4041; N 52, ст. 6961, 6979, 6981; 2014, N 26, ст. 3366; N 30, ст. 4220, 4235, 4243; N 42, ст. 5615; N 48, ст. 6659; 2015, N 1, ст. 72, 85; N 18, ст. 2614; N 27, ст. 3950; N 29, ст. 4339, 4362; N 48, ст. 6707; 2016, N 11, ст. 1495; N 27, ст. 4160, 4164, 4194, 4210; 2017, N 9, ст. 1276; N 18, ст. 2673; N 31, ст. 4742; N 49, ст. 7304; 2018, N 1, ст. 26, 27; N 32, ст. 5116; N 45, ст. 6841; 2019, N 12, ст. 1231; N 23, ст. 2905) дополнить пунктом 23 следующего содержания:

"23) федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации в области частной охранной деятельности.".

Президент Российской Федерации В. Путин

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