"Би-2" представили альбом нового проекта "Куртки Кобейна"

О главной премьере лета Шура Би-2 начал говорить друзьям еще во время первых open-air сезона. И вот теперь диск новой супер-группы наконец-то вышел. Обозревателю "РГ" "Би-2" рассказали, что в "Куртках Кобейна" поучаствовали 20 музыкантов. А среди авторов песен оказались Диана Арбенина, Тина Кузнецова, Олег Чехов, Михаил Карасев, Антон Севидов и другие популярные рок-артисты.

Сегодня состоялся цифровой релиз дебютного альбома. Вскоре он будет издан на CD и на "виниле".

"Куртки Кобейна" (надо ли напоминать о том, что Курт Кобейн был лидером и голосом культовой группы Nirvana?!) играют инди-рок, альтернативную музыку и электронику. А их творчество лишь косвенно пересекается с тем, что делают сами "Би-2". Хотя генератор идей и основная движущая сила этого проекта - Шура Би-2.

От друзей музыкантов приходилось слышать, что "Куртки Кобейна" появились после частых визитов Шуры Би-2 в Лос-Анджелес, откуда он всякий раз привозил по два чемодана виниловых дисков (о чем рассказывал и обозревателю "РГ"). Причем, как утверждали - в первую очередь старался коллекционировать гранж, new wave и пост-панк… Тем интереснее будет познакомиться с дебютным альбомом этого нового звездного проекта.

"Куртки Кобейна" не станут заменой предыдущему параллельному творчеству "Би-2" в проекте "Нечетный воин", где группа вместе с другими рок-звездами исполняла песни Михаила Карасева - родного дяди Шуры и экс-гитариста группы "Солнечная сторона", ныне переехавшего в Израиль и построившего там свою профессиональную звукозаписывающую студию. И, возможно, теперь эти проекты будут существовать параллельно. Хорошо бы.

А вот концертной презентации альбома "Куртки Кобейна" пока тоже не планируется, поскольку собрать вместе такое количество востребованных рок-музыкантов сложно технически: у всех давно расписаны собственные графики гастролей.

Впрочем, если диск будет отлично продаваться, то время для его представления на сцене артисты, возможно, все-таки найдут.

Прямая речь

Шура Би-2:

Мы очень любим музыку британских электронных инди-групп. И на наших вечеринках часто включаем мои плейлисты, составленные как раз из их треков. И мне пришло в голову, что было бы круто, если бы такая музыка делалась и на русском языке. Вот мы и решили устроить необычный эксперимент и для его осуществления позвали многих замечательных музыкантов.