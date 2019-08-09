Более 200 населенных пунктов на Украине остались без света из-за непогоды

В ночь на 9 августа в ряде населенных пунктов Украины из-за непогоды произошли отключения электроэнергии. В результате дождей, гроз и порывистого ветра оказались обесточены 205 деревень и городов в 6 областях. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Среди пострадавших областей - Киевская, Черкасская, Черниговская, Житомирская и Кировоградская.

Из-за непогоды в ночь на 9 августа оборваны линии электропередач. Сообщается, что от удара током погиб человек и пострадал ребенок, его госпитализировали.

В настоящий момент экстренные службы проводят работы по восстановлению электроснабжения.