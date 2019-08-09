Британский режиссер "Комедии о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ" проведет мастер-класс по импровизации

14 августа в Театре МДМ пройдет открытый мастер-класс по импровизации от режиссера российской постановки спектакля "Комедия о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ" Кэти-Энн Макдонаф (Mischief Theatre, Великобритания).

Гости мероприятия познакомятся с историей театральной импровизации, узнают основные правила этой актерской техники и выполнят вместе с артистами практические задания режиссера на основе материала спектакля "Комедии о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ". Мастер-класс будет интересен как профессиональным актерам и режиссерам, планирующим использовать импровизацию в репетиционном процессе, так и всем, кто стремится улучшить навыки публичных выступлений.

Режиссер Кэти-Энн Макдонаф. Фото: Предоставлено пресс-службой Театра МДМ

"Импровизация - это инструмент, который учит превращать ошибки в возможности, - говорит Кэти-Энн. - Радостно осознавать, что эта техника актерской игры становится популярной в России. Импровизация помогает артистам любого уровня с любым опытом глубже погружаться в процесс игры, точнее "строить" своего персонажа. Безусловно, это лучшее лекарство от психологических блоков, ваше воображение начинает работать совершенно по-другому".

Кэти-Энн Макдонаф обучалась режиссуре в Национальном университете Ирландии. На ее счету более десятка проектов в ведущих театрах Лондона, в том числе "Комедия о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ" театральной компании Mischief Theatre. Кэти-Энн регулярно проводит воркшопы по импровизации по всей Великобритании. Теперь и жителей Москвы появился шанс узнать секреты британской школы театральной импровизации. Первые 25 зарегистрировавшихся гостей смогут принять участие в практической части мастер-класса. Количество мест ограничено, регистрация доступна по ссылке.

"Комедия о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ" - театральная пародия на голливудские блокбастеры "Миссия невыполнима", "Одиннадцать друзей Оушена", комедию "Полицейская академия" и фильмы Тарантино. История о грабителях-неудачниках, которые пытаются завладеть огромным бриллиантом, исполняя американские музыкальные хиты 60-х гг., вот уже три года ежедневно идет в лондонском Вест-Энде, а с 2018 года и в Париже, где получила французский "театральный "Оскар"" - премию "Мольер" в номинации "Лучшая комедия". Премьера московской постановки состоится 5 октября в Театре МДМ. Это второй после театрального бестселлера "...ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК" спектакль основателей Mischief Theatre Генри Льюиса, Джонатана Сэйера и Генри Шилдса, который представляет театральная компания Дмитрия Богачева "Бродвей Москва" в России.

Спектакль "Комедия о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ". Фото: Предоставлено пресс-службой Театра МДМ

Театральная компания Mischief Theatre (Великобритания) основана в 2008 году студентами и выпускниками Лондонской академии музыкального и драматического искусства. Театральная компания Генри Льюиса и Джонатан Сэйера специализируется на импровизационных шоу и комедиях, а также создает телеспектакли и сериалы для телекомпании BBC. В 2013 году дебютный спектакль Mischief Theatre на Вест-Энде "…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК" получил Премию Лоуренса Оливье как "Лучшая комедия". Другие постановки: "ПИТЕР ПЭН пошел не так" (2013), "Комедия о том, как БАНК ГРАБИЛИ" (2016), "Киновечер с Mischief" (2018).

Дата, время: 14 августа, 18:30

Место: Театр МДМ (м. Фрунзенская, Комсомольский проспект, 28)

Фото: Предоставлено пресс-службой Театра МДМ

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой театра МДМ