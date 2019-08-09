Принят Государственной Думой 25 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года

Статья 1

Внести в Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2000, N 32, ст. 3339; 2003, N 52, ст. 5036; 2004, N 34, ст. 3535; N 52, ст. 5278; 2005, N 1, ст. 8, 21; N 42, ст. 4214; N 52, ст. 5589; 2006, N 1, ст. 8; 2007, N 18, ст. 2117; N 45, ст. 5424; 2008, N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3597; N 48, ст. 5500; 2009, N 1, ст. 18; N 15, ст. 1780; N 29, ст. 3629; N 48, ст. 5733; N 51, ст. 6151; 2010, N 19, ст. 2291; N 31, ст. 4185, 4192; N 40, ст. 4971; N 49, ст. 6409; 2011, N 15, ст. 2041; N 41, ст. 5635; N 49, ст. 7030; 2012, N 47, ст. 6400; N 50, ст. 6967; N 53, ст. 7593; 2013, N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3480; N 31, ст. 4191; N 52, ст. 6983; 2014, N 26, ст. 3389; N 30, ст. 4267; N 40, ст. 5314; N 43, ст. 5795; N 48, ст. 6656, 6664; N 52, ст. 7560; 2015, N 29, ст. 4343; N 40, ст. 5468; N 51, ст. 7252; 2016, N 1, ст. 26; N 7, ст. 911; N 26, ст. 3861; N 27, ст. 4162, 4278, 4279; N 49, ст. 6852; 2017; N 14, ст. 2007; N 30, ст. 4452, 4458; N 31, ст. 4811; N 40, ст. 5751, 5752; N 47, ст. 6841; N 49, ст. 7317; 2018, N 1, ст. 18; N 24, ст. 3409; N 30, ст. 4557; N 32, ст. 5121; N 41, ст. 6191; N 49, ст. 7495, 7525, 7528, 7529; N 53, ст. 8420, 8430) следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 1 статьи 1 слова "государственных и муниципальных заимствований" заменить словами "государственных (муниципальных) заимствований", слова "государственного и муниципального долга" заменить словами "государственного (муниципального) долга";

2) в статье 6:

а) в абзаце четырнадцатом слово "(заимствование)" и слово "(заимствования)" исключить;

б) в абзаце семнадцатом слова "государственный или муниципальный долг" заменить словами "государственный (муниципальный) долг", слова "государственных или муниципальных заимствований" заменить словами "государственных (муниципальных) заимствований";

в) абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

"государственный (муниципальный) внутренний долг - долговые обязательства публично-правового образования, возникающие в валюте Российской Федерации;";

г) абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:

"государственный (муниципальный) внешний долг - долговые обязательства публично-правового образования, возникающие в иностранной валюте;";

д) дополнить абзацами следующего содержания:

"долговая устойчивость - состояние, структура и сумма задолженности, позволяющие заемщику в полном объеме выполнять обязательства по погашению и обслуживанию этой задолженности, исключающие нанесение ущерба социально-экономическому развитию и необходимость ее списания и (или) реструктуризации;

денежные обязательства перед публично-правовым образованием - обязанность должника уплатить публично-правовому образованию денежные средства по гражданско-правовой сделке (в том числе обеспечивающей исполнение обязательств) и (или) иному основанию, установленному гражданским или бюджетным законодательством, возникшая в связи с предоставлением публично-правовым образованием на возвратной и возмездной (возвратной) основе денежных средств (в том числе в связи с привлечением целевых иностранных кредитов) или в связи с предоставлением и (или) исполнением государственной (муниципальной) гарантии (включая обязанность по уплате процентов, неустойки (пеней, штрафов), иных платежей, установленных законом и (или) договором, вследствие неосновательного обогащения, причинения убытков, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, уступки или перехода по иным основаниям прав требования, предъявления регрессных требований).";

3) в подпункте 13 пункта 3 статьи 21:

а) в абзаце первом слова "и муниципального" заменить словом "(муниципального)";

б) в абзаце втором слова "внутреннего и муниципального" заменить словами "(муниципального) внутреннего";

в) абзац третий после слова "государственного" дополнить словом "(муниципального)";

4) в пункте 3 статьи 23:

а) в подпункте 1:

в абзаце четвертом слова "от других" заменить словами "из других";

дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:

"кредиты иностранных банков в валюте Российской Федерации;";

абзацы шестой и седьмой считать соответственно абзацами седьмым и восьмым;

б) в подпункте 2:

в абзаце третьем слово "(заимствования)" исключить;

дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:

"бюджетные кредиты в иностранной валюте, предоставленные Российской Федерацией в рамках использования целевых иностранных кредитов;";

абзац пятый считать абзацем шестым;

5) в абзаце третьем статьи 35 слово "(заимствований)" исключить;

6) пункт 6 статьи 472 дополнить словами ", на денежные обязательства перед публично-правовым образованием";

7) в статье 932:

а) в пункте 1:

в абзаце четвертом слова ", в том числе иностранным юридическим лицам," и слова "(заимствований), в случае реструктуризации обязательств (задолженности) юридических лиц по ранее полученным бюджетным кредитам, в случаях, установленных главой 15 настоящего Кодекса" исключить;

в абзаце пятом слово "(заимствований)" исключить;

в абзаце седьмом слова ", иностранным юридическим лицам" исключить;

б) в абзаце первом пункта 2 слова ", если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или соответствующими законами (решениями) о бюджете," исключить;

в) в пункте 3:

в абзаце втором слова "или муниципальные" заменить словом "(муниципальные)", слово "ликвидности" заменить словами "надежности (ликвидности)";

абзац третий изложить в следующей редакции:

"Не допускается принятие в качестве обеспечения исполнения обязательств заемщика:";

дополнить новыми абзацами четвертым - шестым следующего содержания:

"государственных гарантий иностранных государств, государственных (муниципальных) гарантий публично-правовых образований, имеющих просроченную (неурегулированную) задолженность по денежным обязательствам перед публично-правовым образованием, предоставляющим бюджетный кредит;

банковских гарантий и поручительств юридических лиц, имеющих просроченную (неурегулированную) задолженность по денежным обязательствам перед публично-правовым образованием, предоставляющим бюджетный кредит, и неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

банковских гарантий и поручительств юридических лиц, стоимость чистых активов которых меньше величины, составляющей трехкратную сумму предоставляемой банковской гарантии (предоставляемого поручительства), юридических лиц, в отношении которых возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве), юридических лиц, которые находятся в процессе реорганизации или ликвидации.";

абзац четвертый считать абзацем седьмым и изложить его в следующей редакции:

"Оценка рыночной стоимости (с выводами о ликвидности) имущества, передаваемого в залог, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности на основании договора на проведение оценки, заключенного с оценочной компанией. Оценка передаваемого в залог имущества осуществляется оценщиком, состоящим в штате указанной оценочной компании (заключившим трудовой договор с указанной оценочной компанией). Передаваемое в залог имущество должно быть свободно от прав на него третьих лиц, в том числе не должно быть предметом залога по другим договорам. Принятие в залог имущества, которое залогодатель приобретет в будущем, а также последующий залог имущества, переданного в залог публично-правовому образованию, предоставляющему бюджетный кредит, не допускается.";

абзац пятый считать абзацем восьмым и изложить его в следующей редакции:

"Оценка надежности банковской гарантии, поручительства осуществляется в соответствии с актами Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации соответственно Министерством финансов Российской Федерации, финансовым органом субъекта Российской Федерации, финансовым органом муниципального образования или по их поручению уполномоченным лицом, указанным в пункте 5 настоящей статьи.";

абзацы шестой и седьмой считать соответственно абзацами девятым и десятым;

г) в пункте 8 слова "уполномоченными органами (лицами)" заменить словами "органами, указанными в пункте 4 настоящей статьи, или по их поручению уполномоченными лицами";

д) пункты 10 и 11 признать утратившими силу;

е) пункт 12 после слова "договоров," дополнить словами "а также правила (основания, порядок и условия) списания и восстановления в учете задолженности физических лиц по денежным обязательствам перед Российской Федерацией,";

8) в абзаце первом пункта 1 статьи 933 слово "(заимствований)" исключить;

9) в статье 934:

а) в пункте 3:

в абзаце первом слова "юридических лиц, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" исключить;

абзац второй дополнить словами ", привлекаемых в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период";

б) в абзаце втором пункта 4 слово "(заимствований)" исключить;

10) в статье 935:

а) в наименовании слово "(заимствований)" исключить;

б) в пункте 1 слово "(заимствований)" исключить;

в) в пункте 3 слово "(заимствований)" исключить, слово "условиями" заменить словом "положениями";

11) дополнить статьями 937 и 938 следующего содержания:

"Статья 937. Денежные обязательства перед публично-правовым образованием

1. Задолженностью по денежным обязательствам перед публично-правовым образованием является сумма денежных средств, которую должник обязан уплатить в соответствии с денежным обязательством перед публично-правовым образованием на определенную дату.

2. Требования по денежным обязательствам перед публично-правовым образованием формируют финансовые активы публично-правового образования.

3. Правила (основания, условия и порядок) списания и восстановления в учете задолженности по денежным обязательствам перед публично-правовым образованием устанавливаются соответствующими финансовыми органами, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

4. Учет денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед публично-правовым образованием и сделок, обеспечивающих исполнение таких обязательств, а также реализация прав требования по указанным обязательствам и сделкам осуществляется соответствующим органом, указанным в пункте 4 статьи 932 настоящего Кодекса, или уполномоченным лицом, указанным в пункте 5 статьи 932 настоящего Кодекса.

5. В случае, если иное не установлено договором, денежные обязательства перед публично-правовым образованием считаются исполненными с даты зачисления соответствующей суммы денежных средств на единый счет бюджета публично-правового образования.

6. К внешним долговым требованиям Российской Федерации положения настоящей статьи применяются в части, не противоречащей главе 15 настоящего Кодекса.

7. Обязанность по возврату кредитов, предоставленных Внешторгбанком СССР и Внешэкономбанком СССР до 1992 года включительно, и иные обязанности по уплате денежных средств, связанные с предоставлением указанных кредитов, являются денежными обязательствами перед Российской Федерацией.

Статья 938. Реструктуризация денежных обязательств перед публично-правовым образованием и иные способы урегулирования задолженности по ним

1. Денежные обязательства (задолженность по денежным обязательствам) перед публично-правовым образованием могут быть урегулированы следующими способами:

1) основанные на соглашении изменение условий исполнения денежного обязательства (погашения задолженности по нему), связанное с изменением сроков (в том числе с предоставлением отсрочки или рассрочки) исполнения денежного обязательства (погашения задолженности по нему), изменение величины процентов за пользование денежными средствами и (или) иных платежей (далее - реструктуризация денежного обязательства (задолженности по денежному обязательству) перед публично-правовым образованием);

2) основанное на соглашении прекращение первоначального обязательства с заменой его другим обязательством между теми же лицами, предусматривающее иной предмет или способ исполнения (далее - новация денежного обязательства перед публично-правовым образованием);

3) иные способы, предусмотренные бюджетным и (или) гражданским законодательством Российской Федерации.

2. Возможность, способы и основные условия урегулирования денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед публично-правовым образованием устанавливаются законом (решением) о бюджете.

3. Правила (основания, условия и порядок) реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед публично-правовым образованием устанавливаются соответственно актами Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации или уполномоченных ими финансовых органов соответствующего публично-правового образования, которые вправе устанавливать дополнительные условия реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед соответствующим публично-правовым образованием, в том числе критерии, которым должны соответствовать должники, имеющие право на реструктуризацию денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед публично-правовым образованием.

4. В порядке и случаях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о судопроизводстве, об исполнительном производстве и о несостоятельности (банкротстве), финансовые органы вправе принимать решения о заключении мировых соглашений, которыми устанавливаются условия урегулирования задолженности по денежным обязательствам перед соответствующим публично-правовым образованием способами, предусмотренными законом (решением) о бюджете.

5. Реструктуризация денежного обязательства (задолженности по денежному обязательству) перед публично-правовым образованием, а также новация денежного обязательства перед публично-правовым образованием, влекущая возникновение нового денежного обязательства перед публично-правовым образованием, осуществляется с соблюдением требований, установленных настоящим Кодексом в отношении бюджетных кредитов, за исключением условия (требования) об отсутствии у должника просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед кредитором - соответствующим публично-правовым образованием, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

6. На реструктурированные денежные обязательства перед публично-правовым образованием, а также на денежные обязательства перед публично-правовым образованием, возникшие в результате новации денежных обязательств перед публично-правовым образованием, распространяются положения настоящего Кодекса о денежных обязательствах перед публично-правовым образованием.

7. К внешним долговым требованиям Российской Федерации положения настоящей статьи применяются в части, не противоречащей главе 15 настоящего Кодекса.";

12) в статье 94:

а) в пункте 1:

в абзаце третьем слово "полученными" заменить словом "привлеченными";

в абзаце четвертом слово "полученными" заменить словом "привлеченными";

в абзаце пятом слово "полученными" заменить словом "привлеченными";

в абзаце пятнадцатом слово "(заимствований)" исключить;

б) в пункте 2:

в абзаце третьем слово "полученными" заменить словом "привлеченными", слова ", включая целевые иностранные кредиты (заимствования)," исключить;

в абзаце четвертом слово "полученными" заменить словом "привлеченными";

13)в статье 95:

а) в пункте 1:

в абзаце третьем слово "полученными" заменить словом "привлеченными";

в абзаце четвертом слово "полученными" заменить словом "привлеченными";

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"разница между привлеченными и возвращенными субъектом Российской Федерации кредитами иностранных банков в валюте Российской Федерации;";

в абзаце шестом слово "полученными" заменить словом "привлеченными";

абзац тринадцатый признать утратившим силу;

б) в пункте 2:

в абзаце третьем слово "полученными" заменить словом "привлеченными";

дополнить новыми абзацами четвертым и пятым следующего содержания:

"разница между привлеченными и погашенными субъектом Российской Федерации кредитами международных финансовых организаций в иностранной валюте;

разница между привлеченными и погашенными субъектом Российской Федерации бюджетными кредитами в иностранной валюте, предоставленными Российской Федерацией в рамках использования целевых иностранных кредитов;";

абзацы четвертый - шестой считать соответственно абзацами шестым - восьмым;

дополнить абзацем девятым следующего содержания:

"объем средств, направляемых на исполнение государственных гарантий субъекта Российской Федерации в иностранной валюте, предоставленных Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов, в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий субъекта Российской Федерации ведет к возникновению прав регрессного требования гаранта к принципалу;";

абзац седьмой считать абзацем десятым;

в) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

"в объеме превышения общей суммы заимствований субъекта Российской Федерации, отнесенного в соответствии с настоящим Кодексом к группе заемщиков со средним или низким уровнем долговой устойчивости, над общей суммой средств, направленных на финансирование дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, и объемов погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации по итогам отчетного финансового года направляются в текущем финансовом году на осуществление выплат, сокращающих долговые обязательства субъекта Российской Федерации.";

14) в статье 96:

а) в части первой:

в абзаце третьем слово "полученными" заменить словом "привлеченными";

в абзаце четвертом слово "полученными" заменить словом "привлеченными";

абзац пятый признать утратившим силу;

б) абзац пятый части второй признать утратившим силу;

в) часть третью изложить в следующей редакции:

"Остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года:

в объеме бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, не использованных в отчетном финансовом году, направляются на увеличение в текущем финансовом году бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, а также в объеме, определяемом правовым актом представительного органа муниципального образования, могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального образования муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в случаях, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования о местном бюджете;

в объеме превышения общей суммы заимствований муниципального образования, отнесенного в соответствии с настоящим Кодексом к группе заемщиков со средним или низким уровнем долговой устойчивости, над общей суммой средств, направленных на финансирование дефицита местного бюджета, и объемов погашения долговых обязательств муниципального образования по итогам отчетного финансового года направляются в текущем финансовом году на осуществление выплат, сокращающих долговые обязательства муниципального образования.";

г) дополнить частью пятой следующего содержания:

"В состав источников внешнего финансирования дефицита местного бюджета включаются:

разница между привлеченными в иностранной валюте от Российской Федерации и погашенными муниципальным образованием бюджетными кредитами, предоставленными в рамках использования целевых иностранных кредитов;

объем средств, направляемых на исполнение гарантий муниципального образования в иностранной валюте, предоставленных Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов, в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу.";

15) наименование главы 14 изложить в следующей редакции:

"Глава 14. Государственный (муниципальный) долг";

16) в статье 98:

а) подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"1) кредитам, привлеченным Российской Федерацией от кредитных организаций, иностранных государств, международных финансовых организаций и (или) иных субъектов международного права, иностранных юридических лиц;";

б) в пункте 4:

в подпункте 2 слова "которые получены" заменить словом "привлеченным", слова "и обязательства" заменить словом ", обязательства";

в подпункте 3 слово "полученным" заменить словом "привлеченным";

в подпункте 5 слова "(за исключением указанных)" исключить;

в) в подпункте 2 пункта 5 слова "которые получены" заменить словом "привлеченным", слова "и обязательства" заменить словом ", обязательства", слово "(заимствованиям)" исключить;

17) в статье 981:

а) в пункте 1:

слова "или истек срок государственной гарантии Российской Федерации и в иных случаях, предусмотренных статьей 115 настоящего Кодекса," исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:

"Долговые обязательства Российской Федерации по государственным гарантиям Российской Федерации в валюте Российской Федерации считаются полностью прекращенными при наступлении событий (обстоятельств), являющихся основанием прекращения государственных гарантий Российской Федерации, и списываются с государственного внутреннего долга Российской Федерации по мере наступления (получения сведений о наступлении) указанных событий (обстоятельств).";

б) в пункте 2 слова "и в иных случаях, указанных в пункте 1" заменить словами ", указанных в абзаце первом пункта 1";

в) в пункте 4 слова "пунктов 1 - 3" заменить словами "абзаца первого пункта 1, пунктов 2 и 3";

г) в пункте 6:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"6. Выпуски государственных ценных бумаг Российской Федерации, выкупленные (полученные в результате обмена или иных предусмотренных законодательством Российской Федерации операций) в полном объеме Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с условиями эмиссии государственных ценных бумаг Российской Федерации до наступления даты погашения, могут быть признаны по решению Министерства финансов Российской Федерации досрочно погашенными.";

в абзаце втором слова "или полученным в результате обмена" заменить словами "(полученным в результате обмена или иных предусмотренных законодательством Российской Федерации операций)";

18) в статье 99:

а) в пункте 2:

в подпункте 2 слова "от других" заменить словами "из других";

в подпункте 3 слово "полученным" заменить словом "привлеченным";

дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

"5) иным долговым обязательствам, возникшим до введения в действие настоящего Кодекса и отнесенным на государственный долг субъекта Российской Федерации.";

абзац шестой считать абзацем седьмым и признать его утратившим силу;

б) подпункты 2 - 5 пункта 3 изложить в следующей редакции:

"2) объем основного долга по кредитам, привлеченным субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций;

3) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет субъекта Российской Федерации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

4) объем обязательств по государственным гарантиям субъекта Российской Федерации;

5) объем иных непогашенных долговых обязательств субъекта Российской Федерации.";

в) в пункте 4:

в подпункте 2 слова "полученным субъектом Российской Федерации" заменить словами "привлеченным субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, международных финансовых организаций и иностранных банков";

в подпункте 3 слова "от других" заменить словами "из других", дополнить словами ", обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации";

в подпункте 4 слова ", предоставленным субъектом Российской Федерации" заменить словами "субъекта Российской Федерации";

подпункт 5 признать утратившим силу;

подпункт 6 изложить в следующей редакции:

"6) объем иных непогашенных долговых обязательств субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации.";

г) в пункте 5:

в подпункте 2 слова "полученным субъектом Российской Федерации" заменить словами "привлеченным субъектом Российской Федерации от международных финансовых организаций и иностранных банков";

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) объем обязательств по государственным гарантиям субъекта Российской Федерации в иностранной валюте, предоставленным Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов;";

дополнить подпунктом 31 следующего содержания:

"31) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным субъектом Российской Федерации от Российской Федерации в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов;";

подпункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) объем иных непогашенных долговых обязательств субъекта Российской Федерации в иностранной валюте.";

19) в статье 991:

а) в пункте 1:

слова "или истек срок государственной гарантии субъекта Российской Федерации и в иных случаях, предусмотренных статьей 115 настоящего Кодекса," исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:

"Долговые обязательства субъекта Российской Федерации по государственным гарантиям субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации считаются полностью прекращенными при наступлении событий (обстоятельств), являющихся основанием прекращения государственных гарантий субъекта Российской Федерации, и списываются с государственного долга субъекта Российской Федерации по мере наступления (получения сведений о наступлении) указанных событий (обстоятельств).";

б) в пункте 2 слова "и в иных случаях, указанных в пункте 1" заменить словами ", указанных в абзаце первом пункта 1";

в) в пункте 4 слова "пунктов 1 - 3" заменить словами "абзаца первого пункта 1, пунктов 2 и 3";

г) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Выпуски государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации, выкупленные (полученные в результате обмена или иных предусмотренных законодательством Российской Федерации операций) в полном объеме эмитировавшим их органом в соответствии с условиями эмиссии государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации до наступления даты погашения, могут быть признаны по решению указанного органа досрочно погашенными.

Эмитент государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации вправе признать исполненными обязательства по выпущенным им государственным ценным бумагам, выкупленным (полученным в результате обмена или иных предусмотренных законодательством Российской Федерации операций) до наступления даты их погашения.";

20) в статье 100:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Долговые обязательства муниципального образования могут существовать в виде обязательств по:

1) ценным бумагам муниципального образования (муниципальным ценным бумагам);

2) бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в местный бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

3) бюджетным кредитам, привлеченным от Российской Федерации в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов;

4) кредитам, привлеченным муниципальным образованием от кредитных организаций в валюте Российской Федерации;

5) гарантиям муниципального образования (муниципальным гарантиям), выраженным в валюте Российской Федерации;

6) муниципальным гарантиям, предоставленным Российской Федерации в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов;

7) иным долговым обязательствам, возникшим до введения в действие настоящего Кодекса и отнесенным на муниципальный долг.";

б) в пункте 3:

подпункт 2 дополнить словами "из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации";

в подпункте 3 слова "полученным муниципальным образованием" заменить словами "привлеченным муниципальным образованием от кредитных организаций";

в подпункте 5 слова "(за исключением указанных)" исключить;

в) дополнить пунктами 31 и 32 следующего содержания:

"31. В объем муниципального внутреннего долга включаются:

1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам, обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации;

2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации;

3) объем основного долга по кредитам, привлеченным муниципальным образованием от кредитных организаций, обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации;

4) объем обязательств по муниципальным гарантиям, выраженным в валюте Российской Федерации;

5) объем иных непогашенных долговых обязательств муниципального образования в валюте Российской Федерации.

32. В объем муниципального внешнего долга включаются:

1) объем основного долга по бюджетным кредитам в иностранной валюте, привлеченным муниципальным образованием от Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов;

2) объем обязательств по муниципальным гарантиям в иностранной валюте, предоставленным муниципальным образованием Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов.";

21) в статье 1001:

а) в пункте 1:

слова "или истек срок муниципальной гарантии и в иных случаях, предусмотренных статьей 115 настоящего Кодекса," исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:

"Долговые обязательства муниципального образования по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации считаются полностью прекращенными при наступлении событий (обстоятельств), являющихся основанием прекращения муниципальных гарантий, и списываются с муниципального долга по мере наступления (получения сведений о наступлении) указанных событий (обстоятельств).";

б) в пункте 2 слова "и в иных случаях, указанных в пункте 1" заменить словами ", указанных в абзаце первом пункта 1";

в) в пункте 4 слова "пунктов 1 - 3" заменить словами "абзаца первого пункта 1, пунктов 2 и 3";

г) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Выпуски муниципальных ценных бумаг, выкупленные (полученные в результате обмена или иных предусмотренных законодательством Российской Федерации операций) в полном объеме эмитировавшим их органом в соответствии с условиями эмиссии муниципальных ценных бумаг до наступления даты погашения, могут быть признаны по решению указанного органа досрочно погашенными.

Эмитент муниципальных ценных бумаг вправе признать исполненными обязательства по выпущенным им муниципальным ценным бумагам, выкупленным (полученным в результате обмена или иных предусмотренных законодательством Российской Федерации операций) до наступления даты их погашения.";

22) статью 101 изложить в следующей редакции:

"Статья 101. Управление государственным (муниципальным) долгом

1. Под управлением государственным (муниципальным) долгом понимается деятельность уполномоченных органов государственной власти (органов местного самоуправления), направленная на обеспечение потребностей публично-правового образования в заемном финансировании, своевременное и полное исполнение государственных (муниципальных) долговых обязательств, минимизацию расходов на обслуживание долга, поддержание объема и структуры обязательств, исключающих их неисполнение.

2. Управление государственным долгом Российской Федерации осуществляется Правительством Российской Федерации либо уполномоченным им Министерством финансов Российской Федерации.

3. Управление государственным долгом субъекта Российской Федерации осуществляется высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации либо финансовым органом субъекта Российской Федерации в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.

4. Управление муниципальным долгом осуществляется местной администрацией (исполнительно-распорядительным органом муниципального образования) в соответствии с уставом муниципального образования.";

23) статьи 103 и 104 изложить в следующей редакции:

"Статья 103. Государственные (муниципальные) заимствования

1. Под государственными (муниципальными) заимствованиями понимается привлечение от имени публично-правового образования заемных средств в бюджет публично-правового образования путем размещения государственных (муниципальных) ценных бумаг и в форме кредитов, по которым возникают долговые обязательства публично-правового образования как заемщика.

2. Под государственными внутренними заимствованиями Российской Федерации понимается привлечение от имени Российской Федерации заемных средств в федеральный бюджет путем размещения государственных ценных бумаг Российской Федерации и в форме кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, от кредитных организаций и международных финансовых организаций, по которым возникают долговые обязательства Российской Федерации как заемщика, выраженные в валюте Российской Федерации.

3. Государственные внутренние заимствования Российской Федерации осуществляются в целях финансирования дефицита федерального бюджета, а также для погашения государственных долговых обязательств Российской Федерации, финансового обеспечения иных источников финансирования дефицита федерального бюджета, пополнения в течение финансового года остатков средств на счетах федерального бюджета.

4. Право осуществления государственных внутренних заимствований от имени Российской Федерации в соответствии с настоящим Кодексом принадлежит Правительству Российской Федерации либо уполномоченному им Министерству финансов Российской Федерации.

5. Под государственными внешними заимствованиями Российской Федерации понимается привлечение от имени Российской Федерации заемных средств в федеральный бюджет путем размещения государственных ценных бумаг Российской Федерации и в форме кредитов от кредитных организаций, иностранных государств, международных финансовых организаций и (или) иных субъектов международного права, иностранных юридических лиц, по которым возникают долговые обязательства Российской Федерации как заемщика, выраженные в иностранной валюте.

6. Государственные внешние заимствования Российской Федерации осуществляются в целях финансирования дефицита федерального бюджета, а также для погашения государственных долговых обязательств Российской Федерации, финансового обеспечения иных источников финансирования дефицита федерального бюджета.

7. Право осуществления государственных внешних заимствований от имени Российской Федерации в соответствии с настоящим Кодексом принадлежит Правительству Российской Федерации либо уполномоченному им Министерству финансов Российской Федерации.

8. Правительство Российской Федерации или уполномоченное им Министерство финансов Российской Федерации вправе осуществлять внутренние (внешние) заимствования с превышением установленного на соответствующий финансовый год федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период верхнего предела государственного внутреннего (внешнего) долга Российской Федерации в целях замещения внешних (внутренних) заимствований в рамках верхнего предела государственного долга Российской Федерации (суммы верхнего предела государственного внутреннего долга Российской Федерации, установленного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и верхнего предела государственного внешнего долга Российской Федерации, установленного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период), а также с превышением верхнего предела государственного внутреннего долга Российской Федерации и верхнего предела государственного долга Российской Федерации в случае, установленном пунктом 14 статьи 241 настоящего Кодекса.

Министерство финансов Российской Федерации вправе привлекать краткосрочные кредиты кредитных организаций от имени Российской Федерации на цели пополнения остатков средств на счетах федерального бюджета в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

9. Под государственными внутренними заимствованиями субъекта Российской Федерации понимается привлечение от имени субъекта Российской Федерации заемных средств в бюджет субъекта Российской Федерации путем размещения государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации и в форме кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, от кредитных организаций, международных финансовых организаций и иностранных банков, по которым возникают долговые обязательства субъекта Российской Федерации как заемщика, выраженные в валюте Российской Федерации.

10. Под муниципальными внутренними заимствованиями понимается привлечение от имени муниципального образования заемных средств в местный бюджет путем размещения муниципальных ценных бумаг и в форме кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от кредитных организаций, по которым возникают долговые обязательства муниципального образования как заемщика, выраженные в валюте Российской Федерации.

11. Государственные внутренние заимствования субъекта Российской Федерации и муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета, а также погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации и муниципального образования, пополнения в течение финансового года остатков средств на счетах бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета соответственно.

12. Под государственными внешними заимствованиями субъекта Российской Федерации понимается привлечение от имени субъекта Российской Федерации заемных средств в бюджет субъекта Российской Федерации путем размещения государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации и в форме кредитов из федерального бюджета в рамках использования Российской Федерацией целевых иностранных кредитов, а также от международных финансовых организаций и иностранных банков, по которым возникают долговые обязательства субъекта Российской Федерации как заемщика, выраженные в иностранной валюте.

13. Под муниципальными внешними заимствованиями понимается привлечение кредитов в местный бюджет из федерального бюджета от имени муниципального образования в рамках использования Российской Федерацией целевых иностранных кредитов, по которым возникают долговые обязательства муниципального образования перед Российской Федерацией, выраженные в иностранной валюте.

14. Государственные внешние заимствования субъекта Российской Федерации осуществляются в целях финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, а также погашения государственных долговых обязательств субъекта Российской Федерации, выраженных в иностранной валюте.

15. Муниципальные внешние заимствования осуществляются в целях финансирования проектов, включенных в программу государственных внешних заимствований Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период.

16. Право осуществления государственных внутренних и внешних заимствований субъекта Российской Федерации от имени субъекта Российской Федерации в соответствии с настоящим Кодексом и принятым в соответствии с ним законом субъекта Российской Федерации принадлежит одному органу государственной власти субъекта Российской Федерации (высшему исполнительному органу государственной власти субъекта Российской Федерации либо финансовому органу субъекта Российской Федерации).

17. Право осуществления муниципальных заимствований от имени муниципального образования в соответствии с настоящим Кодексом и уставом муниципального образования принадлежит местной администрации (исполнительно-распорядительному органу муниципального образования).

18. Размещение государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации (муниципальных ценных бумаг) осуществляется субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) при соблюдении следующих условий:

1) отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам субъекта Российской Федерации (муниципального образования);

2) субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) получен кредитный рейтинг не ниже уровня, устанавливаемого Правительством Российской Федерации, от одного или нескольких осуществляющих рейтинговые действия юридических лиц, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации.

19. Субъект Российской Федерации (муниципальное образование), отнесенный в соответствии со статьей 1071 настоящего Кодекса к группе заемщиков со средним уровнем долговой устойчивости, не вправе осуществлять государственные (муниципальные) заимствования, предоставлять государственные (муниципальные) гарантии в объемах, приводящих к увеличению значений показателей долговой устойчивости субъекта Российской Федерации (муниципального образования), предусмотренных пунктом 5 статьи 1071 настоящего Кодекса, до уровней, позволяющих отнести субъект Российской Федерации (муниципальное образование) к группе заемщиков с низким уровнем долговой устойчивости.

20. Субъект Российской Федерации (муниципальное образование), отнесенный в соответствии со статьей 1071 настоящего Кодекса к группе заемщиков со средним уровнем долговой устойчивости, вправе осуществлять государственные (муниципальные) заимствования, предоставлять государственные (муниципальные) гарантии только в случае согласования с Министерством финансов Российской Федерации (финансовым органом субъекта Российской Федерации) программ государственных внутренних и внешних заимствований, государственных гарантий субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период (программ муниципальных внутренних и внешних заимствований, муниципальных гарантий на очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год), а также изменений в указанные программы.

21. Основанием для отказа в согласовании программ государственных внутренних и внешних заимствований, государственных гарантий субъекта Российской Федерации, отнесенного в соответствии со статьей 1071 настоящего Кодекса к группе заемщиков со средним уровнем долговой устойчивости, а также изменений в указанные программы является несоблюдение субъектом Российской Федерации требований пункта 19 настоящей статьи, пунктов 2 и 3 статьи 106 и пункта 11 статьи 1071 настоящего Кодекса.

22. Основанием для отказа в согласовании программ муниципальных внутренних и внешних заимствований, муниципальных гарантий муниципального образования, отнесенного в соответствии со статьей 1071 настоящего Кодекса к группе заемщиков со средним уровнем долговой устойчивости, а также изменений в указанные программы является несоблюдение муниципальным образованием требований пункта 19 настоящей статьи, пунктов 2 и 4 статьи 106 и пункта 12 статьи 1071 настоящего Кодекса.

23. Субъект Российской Федерации (муниципальное образование), отнесенный в соответствии со статьей 1071 настоящего Кодекса к группе заемщиков с низким уровнем долговой устойчивости, не вправе осуществлять государственные (муниципальные) заимствования, предоставлять государственные (муниципальные) гарантии в объемах, приводящих к увеличению значений показателей долговой устойчивости субъекта Российской Федерации (муниципального образования), предусмотренных пунктом 5 статьи 1071 настоящего Кодекса.

24. Субъект Российской Федерации (муниципальное образование), отнесенный в соответствии со статьей 1071 настоящего Кодекса к группе заемщиков с низким уровнем долговой устойчивости, вправе осуществлять государственные (муниципальные) внутренние заимствования в форме кредитов от кредитных организаций и путем размещения ценных бумаг субъекта Российской Федерации (муниципального образования) только в целях рефинансирования долговых обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования), а также в форме целевых бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предоставленных в рамках плана восстановления платежеспособности субъекта Российской Федерации (муниципального образования), предусмотренного пунктом 9 статьи 1071 настоящего Кодекса.

25. Субъект Российской Федерации (муниципальное образование), отнесенный в соответствии со статьей 1071 настоящего Кодекса к группе заемщиков с низким уровнем долговой устойчивости, не вправе осуществлять государственные (муниципальные) внешние заимствования и предоставлять государственные (муниципальные) гарантии в иностранной валюте.

26. Субъект Российской Федерации (муниципальное образование), отнесенный в соответствии со статьей 1071 настоящего Кодекса к группе заемщиков с низким уровнем долговой устойчивости, вправе осуществлять государственные (муниципальные) внутренние заимствования, предоставлять государственные (муниципальные) гарантии в валюте Российской Федерации только в случае согласования с Министерством финансов Российской Федерации (финансовым органом субъекта Российской Федерации) программ государственных внутренних заимствований, государственных гарантий субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период (программ муниципальных внутренних заимствований, муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год), а также изменений в указанные программы.

27. Основанием для отказа в согласовании программ государственных внутренних заимствований, государственных гарантий субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации (программ муниципальных внутренних заимствований, муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации), отнесенного в соответствии со статьей 1071 настоящего Кодекса к группе заемщиков с низким уровнем долговой устойчивости, а также изменений в указанные программы является несоблюдение субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) требований пунктов 23 - 25 настоящей статьи, пунктов 2 - 4 статьи 106 и пунктов 11, 12 статьи 1071 настоящего Кодекса.

28. Проведение реструктуризации обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) по целевым бюджетным кредитам из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предоставленным в рамках плана восстановления платежеспособности субъекта Российской Федерации (муниципального образования), предусмотренного пунктом 9 статьи 1071 настоящего Кодекса, не допускается.

Статья 104. Особенности осуществления заимствований и предоставления гарантий субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями в иностранной валюте

1. Государственные внешние заимствования осуществляются субъектами Российской Федерации в соответствии с настоящим Кодексом при соблюдении положений пунктов 2 - 4 настоящей статьи.

2. Размещение государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, осуществляется при соблюдении приоритета размещения государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте. Сроки проведения операций по размещению государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, подлежат согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.

3. Субъекты Российской Федерации, не являющиеся в очередном финансовом году получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, в том числе автономные округа, в состав которых входят муниципальные образования, не получающие в очередном финансовом году дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований за счет бюджетов краев (областей), начиная с очередного финансового года вправе осуществлять государственные внешние заимствования в целях финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, а также для погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации, выраженных в иностранной валюте, при соблюдении следующих условий:

1) отсутствует просроченная задолженность по долговым обязательствам субъекта Российской Федерации;

2) субъектом Российской Федерации получен кредитный рейтинг не ниже уровня, устанавливаемого Правительством Российской Федерации, от одного или нескольких осуществляющих рейтинговые действия юридических лиц, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации.

4. Субъекты Российской Федерации, являющиеся в очередном финансовом году получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, в том числе автономные округа, в состав которых входят муниципальные образования, получающие в очередном финансовом году дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований за счет бюджетов краев (областей), начиная с очередного финансового года вправе осуществлять государственные внешние заимствования для погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации, выраженных в иностранной валюте, при соблюдении следующих условий:

1) отсутствует просроченная задолженность по долговым обязательствам субъекта Российской Федерации;

2) субъектом Российской Федерации получен кредитный рейтинг не ниже уровня, устанавливаемого Правительством Российской Федерации, от одного или нескольких осуществляющих рейтинговые действия юридических лиц, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации;

3) в текущем финансовом году объем государственных внешних заимствований субъекта Российской Федерации не превышает объема обязательств по погашению в текущем финансовом году имеющегося на начало года государственного внешнего долга субъекта Российской Федерации без учета обязательств по гарантиям, выраженным в иностранной валюте.

5. Субъекты Российской Федерации и муниципальные образования вправе осуществлять заимствования у Российской Федерации в иностранной валюте, предоставлять Российской Федерации гарантии в иностранной валюте по обязательствам третьих лиц только в рамках использования Российской Федерацией средств привлеченных целевых иностранных кредитов с учетом положений пункта 25 статьи 103 настоящего Кодекса.

6. Положения подпункта 2 пункта 3 и подпунктов 2 и 3 пункта 4 настоящей статьи не распространяются на субъекты Российской Федерации в случае осуществления ими заимствований у Российской Федерации в рамках использования Российской Федерацией средств привлеченных целевых иностранных кредитов, а также предоставления Российской Федерации в рамках использования указанных кредитов гарантий в иностранной валюте по обязательствам третьих лиц.";

24) статью 1041 признать утратившей силу;

25) в статье 105:

а) наименование после слова "Реструктуризация" дополнить словами "государственного (муниципального)";

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Под реструктуризацией государственного (муниципального) долга понимается основанное на соглашении изменение условий исполнения обязательств (погашения задолженности), связанное с предоставлением отсрочек, рассрочек исполнения обязательств, изменением объемов и (или) сроков уплаты процентов и (или) иных платежей, предусмотренных действующими договорами (соглашениями) и иными документами, из которых вытекают указанные обязательства.";

в) пункт 3 признать утратившим силу;

26) статьи 106 и 107 изложить в следующей редакции:

"Статья 106. Предельный объем заимствований субъекта Российской Федерации (муниципальных заимствований)

1. Под предельным объемом заимствований субъекта Российской Федерации (муниципальных заимствований) на соответствующий финансовый год понимается совокупный объем привлечения средств в бюджет субъекта Российской Федерации (местный бюджет) по программам государственных внутренних и внешних заимствований субъекта Российской Федерации (программам муниципальных внутренних и внешних заимствований) на соответствующий финансовый год.

2. Объемы привлечения средств в бюджет субъекта Российской Федерации (местный бюджет) устанавливаются программами государственных внутренних и внешних заимствований субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период (программами муниципальных внутренних и внешних заимствований на очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год), и общая сумма привлечения средств в соответствующем финансовом году не должна превышать общую сумму средств, направляемых на финансирование дефицита бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), и объемов погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования), утвержденных на соответствующий финансовый год законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации (решением о местном бюджете), с учетом положений статей 103 и 104 настоящего Кодекса.

3. В случае, если общая сумма заимствований субъекта Российской Федерации в отчетном финансовом году превысила общую сумму средств, направленных на финансирование дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, и объемов погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации по итогам отчетного финансового года, образовавшиеся на 1 января текущего года остатки средств бюджета субъекта Российской Федерации в сумме указанного превышения должны быть направлены на цели, предусмотренные пунктом 3 статьи 95 настоящего Кодекса, с сокращением предельного объема заимствований на текущий финансовый год.

4. В случае, если общая сумма заимствований муниципального образования в отчетном финансовом году превысила общую сумму средств, направленных на финансирование дефицита местного бюджета, и объемов погашения долговых обязательств муниципального образования по итогам отчетного финансового года, образовавшиеся на 1 января текущего года остатки средств местного бюджета в сумме указанного превышения должны быть направлены на цели, предусмотренные статьей 96 настоящего Кодекса, с сокращением предельного объема заимствований на текущий финансовый год.

Статья 107. Верхние пределы государственного внутреннего и внешнего долга субъекта Российской Федерации, верхние пределы муниципального внутреннего и внешнего долга и предельные значения показателей долговой устойчивости субъекта Российской Федерации, муниципального образования

1. Законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации устанавливаются верхние пределы государственного внутреннего долга субъекта Российской Федерации, государственного внешнего долга субъекта Российской Федерации (при наличии у субъекта Российской Федерации обязательств в иностранной валюте) по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием в том числе верхнего предела долга по государственным гарантиям субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации, государственным гарантиям субъекта Российской Федерации в иностранной валюте (при наличии у субъекта Российской Федерации обязательств по государственным гарантиям в иностранной валюте).

2. Муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования о местном бюджете (решением о местном бюджете) устанавливаются верхние пределы муниципального внутреннего долга, муниципального внешнего долга (при наличии у муниципального образования обязательств в иностранной валюте) по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода (по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом), с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации, муниципальным гарантиям в иностранной валюте (при наличии у муниципального образования обязательств по муниципальным гарантиям в иностранной валюте).

3. Верхние пределы государственного внутреннего долга субъекта Российской Федерации, государственного внешнего долга субъекта Российской Федерации (при наличии у субъекта Российской Федерации обязательств в иностранной валюте), верхние пределы муниципального внутреннего долга, муниципального внешнего долга (при наличии у муниципального образования обязательств в иностранной валюте) устанавливаются при соблюдении ограничений, установленных пунктами 4 и 5 настоящей статьи.

4. Объем государственного долга субъекта Российской Федерации не должен превышать утвержденный законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период общий объем доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. Для субъекта Российской Федерации, в отношении которого осуществляются меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 130 настоящего Кодекса, объем государственного долга субъекта Российской Федерации не должен превышать 50 процентов утвержденного законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период общего объема доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

5. Объем муниципального долга не должен превышать утвержденный решением о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год) общий объем доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц. Для муниципального образования, в отношении которого осуществляются меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 136 настоящего Кодекса, объем долга не должен превышать 50 процентов утвержденного решением о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год) общего объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц.

6. Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации, представительный орган муниципального образования вправе в рамках управления соответствующим долгом и в пределах соответствующих ограничений, установленных настоящей статьей, утвердить дополнительные ограничения по государственному долгу субъекта Российской Федерации, муниципальному долгу.

7. Объем расходов на обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации (муниципального долга) утверждается законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации (решением о местном бюджете) при соблюдении следующих требований:

1) доля объема расходов на обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде (муниципального долга в очередном финансовом году и плановом периоде (очередном финансовом году) не должна превышать 10 процентов утвержденного законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период или решением о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год) общего объема расходов соответствующего бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

2) годовая сумма платежей в очередном финансовом году и плановом периоде по погашению и обслуживанию государственного долга субъекта Российской Федерации, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, не должна превышать 20 процентов утвержденного законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период годового объема налоговых, неналоговых доходов бюджета субъекта Российской Федерации и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; при расчете указанного соотношения не учитывается сумма платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроками погашения после 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода;

3) годовая сумма платежей в очередном финансовом году и плановом периоде (очередном финансовом году) по погашению и обслуживанию муниципального долга, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, не должна превышать 20 процентов утвержденного решением о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год) общего объема налоговых, неналоговых доходов местного бюджета и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; при расчете указанного соотношения не учитывается сумма платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроками погашения после 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода.";

27) дополнить статьей 1071 следующего содержания:

"Статья 1071. Оценка долговой устойчивости субъекта Российской Федерации (муниципального образования)

1. Оценка долговой устойчивости субъекта Российской Федерации (муниципального образования) осуществляется Министерством финансов Российской Федерации (финансовым органом субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации), с использованием показателей, указанных в пункте 5 настоящей статьи, показателя "Доля краткосрочных долговых обязательств в общем объеме долга", а также иных показателей по решению Министерства финансов Российской Федерации (финансового органа субъекта Российской Федерации).

2. Субъект Российской Федерации (муниципальное образование) подлежит отнесению Министерством финансов Российской Федерации (финансовым органом субъекта Российской Федерации) к одной из следующих групп заемщиков: с высоким уровнем долговой устойчивости, средним уровнем долговой устойчивости или низким уровнем долговой устойчивости.

3. Отнесение субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) к группам заемщиков, указанным в пункте 2 настоящей статьи, является основанием для предъявления к ним требований, предусмотренных настоящим Кодексом, в зависимости от уровня долговой устойчивости.

4. Перечень субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), отнесенных к группам заемщиков, указанным в пункте 2 настоящей статьи, формируется Министерством финансов Российской Федерации (финансовым органом субъекта Российской Федерации) не позднее 1 октября текущего финансового года.

5. Отнесение субъекта Российской Федерации (муниципального образования) к группам заемщиков, указанным в пункте 2 настоящей статьи, осуществляется следующим образом:

1) к группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости относится субъект Российской Федерации (муниципальное образование), имеющий значения показателей долговой устойчивости в следующих пределах:

не более 50 процентов для показателя "Объем государственного долга субъекта Российской Федерации (муниципального долга) к общему объему доходов соответствующего бюджета без учета безвозмездных поступлений (безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц)" (для субъекта Российской Федерации, в отношении которого осуществляются меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 130 настоящего Кодекса, а также для муниципального образования, в отношении которого осуществляются меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 136 настоящего Кодекса, - не более 25 процентов);

не более 13 процентов для показателя "Годовая сумма платежей по погашению и обслуживанию государственного долга субъекта Российской Федерации (муниципального долга), возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, без учета платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроками погашения после 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, к общему объему налоговых и неналоговых доходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации";

не более 5 процентов для показателя "Доля расходов на обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации (муниципального долга) в общем объеме расходов соответствующего бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации";

2) к группе заемщиков с низким уровнем долговой устойчивости относится субъект Российской Федерации (муниципальное образование), имеющий значения не менее двух показателей долговой устойчивости, превышающие следующие уровни:

85 процентов для показателя "Объем государственного долга субъекта Российской Федерации (муниципального долга) к общему объему доходов соответствующего бюджета без учета безвозмездных поступлений (безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц)" (для субъекта Российской Федерации, в отношении которого осуществляются меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 130 настоящего Кодекса, а также для муниципального образования, в отношении которого осуществляются меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 136 настоящего Кодекса, - 45 процентов);

18 процентов для показателя "Годовая сумма платежей по погашению и обслуживанию государственного долга субъекта Российской Федерации (муниципального долга), возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, без учета платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроками погашения после 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, к общему объему налоговых и неналоговых доходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации";

8 процентов для показателя "Доля расходов на обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации (муниципального долга) в общем объеме расходов соответствующего бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации";

3) к группе заемщиков со средним уровнем долговой устойчивости относится субъект Российской Федерации (муниципальное образование), не отнесенный к группам заемщиков с высоким и низким уровнем долговой устойчивости.

6. Субъект Российской Федерации, отнесенный в соответствии с настоящим Кодексом к группе заемщиков со средним или низким уровнем долговой устойчивости, представляет в Министерство финансов Российской Федерации в установленном им порядке документы и материалы, необходимые для согласования в соответствии с пунктами 20 и 26 статьи 103 настоящего Кодекса программ государственных внутренних и внешних заимствований, государственных гарантий субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, а также изменений в указанные программы, являющихся приложениями к подготовленному для внесения в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации проекту бюджета субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, а также проекту изменений в закон субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на текущий финансовый год и плановый период.

7. Муниципальное образование, отнесенное в соответствии с настоящим Кодексом к группе заемщиков со средним или низким уровнем долговой устойчивости, представляет в финансовый орган субъекта Российской Федерации в установленном им порядке документы и материалы, необходимые для согласования в соответствии с пунктами 20 и 26 статьи 103 настоящего Кодекса программ муниципальных внутренних и внешних заимствований, муниципальных гарантий на очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год), а также изменений в указанные программы, являющихся приложениями к подготовленному к внесению в представительный орган муниципального образования проекту местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год), а также проекту изменений в решение о местном бюджете на текущий финансовый год и плановый период (текущий финансовый год).

8. К субъекту Российской Федерации (муниципальному образованию), отнесенному в соответствии с настоящим Кодексом к группе заемщиков со средним уровнем долговой устойчивости, применяются требования, предусмотренные пунктом 3 статьи 130 и пунктами 2 и 3 статьи 136 настоящего Кодекса.

9. К субъекту Российской Федерации (муниципальному образованию), отнесенному в соответствии с настоящим Кодексом к группе заемщиков с низким уровнем долговой устойчивости, применяются меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 130 и пунктом 4 статьи 136 настоящего Кодекса, а также на указанный субъект Российской Федерации (муниципальное образование) налагается обязанность утверждения и реализации согласованного с Министерством финансов Российской Федерации (финансовым органом субъекта Российской Федерации) плана восстановления платежеспособности субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1684 настоящего Кодекса.

10. Субъект Российской Федерации (муниципальное образование), отнесенный в соответствии с настоящим Кодексом к группе заемщиков с низким уровнем долговой устойчивости, может быть отнесен к группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости не ранее чем через три года после выхода из группы заемщиков с низким уровнем долговой устойчивости вне зависимости от фактических значений показателей, указанных в пункте 5 настоящей статьи.

11. Проект основных направлений государственной долговой политики субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, отнесенного в соответствии с настоящим Кодексом к группе заемщиков со средним или низким уровнем долговой устойчивости, представляется в Министерство финансов Российской Федерации одновременно с подлежащими согласованию в соответствии с пунктами 20 и 26 статьи 103 настоящего Кодекса программами государственных заимствований, государственных гарантий субъекта Российской Федерации не позднее 1 ноября текущего финансового года.

12. Проект основных направлений долговой политики муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год), отнесенного в соответствии с настоящим Кодексом к группе заемщиков со средним или низким уровнем долговой устойчивости, представляется в финансовый орган субъекта Российской Федерации одновременно с подлежащими согласованию в соответствии с пунктами 20 и 26 статьи 103 настоящего Кодекса программами муниципальных заимствований, муниципальных гарантий не позднее 15 ноября текущего финансового года.

13. Основные направления государственной долговой политики субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период (основные направления долговой политики муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год), которые разрабатываются высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (местной администрацией) в целях реализации ответственной долговой политики субъекта Российской Федерации (муниципального образования) и повышения ее эффективности, подготовка которых предусмотрена настоящим Кодексом, должны содержать следующие положения:

1) итоги реализации долговой политики;

2) основные факторы, определяющие характер и направления долговой политики;

3) цели и задачи долговой политики;

4) инструменты реализации долговой политики;

5) анализ рисков для бюджета, возникающих в процессе управления государственным долгом субъекта Российской Федерации (муниципальным долгом);

6) иные положения в соответствии с правовыми актами, регулирующими бюджетные отношения.";

28) в статье 1081:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Программа государственных гарантий Российской Федерации в иностранной валюте представляет собой перечень государственных гарантий Российской Федерации в иностранной валюте, предоставляемых в очередном финансовом году и плановом периоде, с указанием следующих сведений:

1) направления (цели) гарантирования с указанием объема гарантий по каждому направлению (цели), категорий (групп) и (или) наименований принципалов по каждому направлению (цели) гарантирования;

2) валюта обязательств по гарантиям и обеспечиваемым ими обязательствам;

3) общий объем гарантий;

4) наличие (отсутствие) права регрессного требования гаранта к принципалам;

5) иные условия предоставления и исполнения гарантий.";

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Государственная гарантия Российской Федерации предоставляется и исполняется в валюте, в которой выражены обязательства, обеспечиваемые государственной гарантией Российской Федерации.";

29) статью 1082 изложить в следующей редакции:

"Статья 1082. Программа государственных внешних заимствований субъекта Российской Федерации

1. Программа государственных внешних заимствований субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период представляет собой перечень государственных внешних заимствований субъекта Российской Федерации по видам долговых обязательств, осуществляемых и (или) погашаемых в очередном финансовом году и плановом периоде.

2. Программой государственных внешних заимствований субъекта Российской Федерации определяются:

1) объемы привлечения средств в бюджет субъекта Российской Федерации и предельные сроки погашения долговых обязательств, возникающих при осуществлении государственных внешних заимствований субъекта Российской Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде, по видам долговых обязательств;

2) объемы погашения государственных долговых обязательств субъекта Российской Федерации, выраженных в иностранной валюте, в очередном финансовом году и плановом периоде по видам долговых обязательств.

3. Программа государственных внешних заимствований субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период является приложением к закону субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период.";

30) дополнить статьями 1083 и 1084 следующего содержания:

"Статья 1083. Программа государственных гарантий субъекта Российской Федерации, муниципальных гарантий в иностранной валюте

1. Программа государственных гарантий субъекта Российской Федерации, муниципальных гарантий в иностранной валюте представляет собой перечень государственных гарантий субъекта Российской Федерации, муниципальных гарантий в иностранной валюте, предоставляемых в очередном финансовом году и плановом периоде, с указанием следующих сведений:

1) направления (цели) гарантирования с указанием объема гарантий по каждому направлению (цели), категорий (групп) и (или) наименований принципалов по каждому направлению (цели) гарантирования;

2) валюта обязательств по гарантиям и обеспечиваемым ими обязательствам;

3) общий объем гарантий;

4) наличие (отсутствие) права регрессного требования гаранта к принципалам;

5) иные условия предоставления и исполнения гарантий.

2. Государственная гарантия субъекта Российской Федерации, муниципальная гарантия предоставляются и исполняются в валюте, в которой выражены обязательства, обеспечиваемые государственной гарантией субъекта Российской Федерации, муниципальной гарантией.

3. Программа государственных гарантий субъекта Российской Федерации, муниципальных гарантий в иностранной валюте является приложением к соответствующему закону (решению) о бюджете.

Статья 1084. Программа муниципальных внешних заимствований

1. Программа муниципальных внешних заимствований на очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год) представляет собой перечень бюджетных кредитов, привлекаемых в местный бюджет из федерального бюджета в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов и (или) погашаемых в иностранной валюте в очередном финансовом году и плановом периоде (очередном финансовом году).

2. Программой муниципальных внешних заимствований определяются:

1) объем привлечения средств в местный бюджет и сроки погашения долговых обязательств, возникающих по бюджетным кредитам, привлекаемым в очередном финансовом году и плановом периоде (очередном финансовом году) в местный бюджет из федерального бюджета в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов;

2) объем погашения долговых обязательств муниципального образования в очередном финансовом году и плановом периоде (очередном финансовом году), возникших по бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет из федерального бюджета в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов.

3. Программа муниципальных внешних заимствований на очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год) является приложением к решению о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год).";

31) статью 1101 изложить в следующей редакции:

"Статья 1101. Программа государственных внутренних заимствований субъекта Российской Федерации (муниципальных внутренних заимствований)

1. Программа государственных внутренних заимствований субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период (муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год) представляет собой перечень государственных внутренних заимствований субъекта Российской Федерации (муниципальных внутренних заимствований) по видам соответствующих долговых обязательств, осуществляемых и (или)погашаемых в очередном финансовом году и плановом периоде (в очередном финансовом году).

2. Программой государственных внутренних заимствований субъекта Российской Федерации (муниципальных внутренних заимствований) определяются:

1) объемы привлечения средств в бюджет субъекта Российской Федерации (местный бюджет) и предельные сроки погашения долговых обязательств, возникающих при осуществлении государственных внутренних заимствований субъекта Российской Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде (муниципальных внутренних заимствований в очередном финансовом году и плановом периоде (очередном финансовом году), по видам соответствующих долговых обязательств;

2) объемы погашения государственных долговых обязательств субъекта Российской Федерации (муниципальных долговых обязательств), выраженных в валюте Российской Федерации, по видам соответствующих долговых обязательств.

3. Программа государственных внутренних заимствований субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период (муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год) является приложением к закону (решению) о соответствующем бюджете на очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год).

4. Проведение в соответствии со статьей 105 настоящего Кодекса реструктуризации государственного внутреннего долга субъекта Российской Федерации (муниципального внутреннего долга) не отражается в программе государственных внутренних заимствований субъекта Российской Федерации (муниципальных внутренних заимствований).";

32) в статье 1102:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Программа государственных гарантий Российской Федерации, государственных гарантий субъекта Российской Федерации, муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации представляет собой перечень государственных гарантий Российской Федерации, государственных гарантий субъекта Российской Федерации, муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, предоставляемых в очередном финансовом году и плановом периоде, с указанием следующих сведений:

1) направления (цели) гарантирования с указанием объема гарантий по каждому направлению (цели), категорий (групп) и (или) наименований принципалов по каждому направлению (цели) гарантирования;

2) общий объем гарантий;

3) наличие (отсутствие) права регрессного требования гаранта к принципалам;

4) иные условия предоставления и исполнения гарантий.";

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Государственные (муниципальные) гарантии по обязательствам, выраженным в валюте Российской Федерации, предоставляются и исполняются только в валюте Российской Федерации.";

33) статьи 111 и 112 признать утратившими силу;

34) в статье 113:

а) в наименовании слова "или муниципального" заменить словом "(муниципального)";

б) в пункте 2:

в абзаце первом слова "государственного или муниципального долга" заменить словами "государственного (муниципального) долга";

в абзаце втором слова "государственного или муниципального долга" заменить словами "государственного (муниципального) долга";

в) в пункте 3 слова "или муниципальных" заменить словом "(муниципальных)";

35) в статье 114:

а) в наименовании слово "Выпуск" заменить словами "Предельные объемы размещения";

б) в пункте 1 слово "выпуска" заменить словом "размещения";

в) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Предельные объемы размещения государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и каждый год планового периода или муниципальных ценных бумаг на очередной финансовый год и каждый год планового периода (очередной финансовый год) по номинальной стоимости устанавливаются соответственно высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, представительным органом муниципального образования в соответствии с верхними пределами государственного внутреннего и внешнего долга субъекта Российской Федерации, муниципального внутреннего долга, установленными законом (решением) о соответствующем бюджете.";

г) пункт 3 признать утратившим силу;

36) статьи 115 и 1151 изложить в следующей редакции:

"Статья 115. Государственные (муниципальные) гарантии

1. Государственная (муниципальная) гарантия обеспечивает надлежащее исполнение принципалом его денежных обязательств перед бенефициаром, возникших из договора или иной сделки (основного обязательства).

2. Государственная (муниципальная) гарантия не обеспечивает досрочное исполнение обязательств принципала, в том числе в случае предъявления принципалу требований об их досрочном исполнении либо наступления событий (обстоятельств), в силу которых срок исполнения обязательств принципала считается наступившим.

3. Письменная форма государственной (муниципальной) гарантии является обязательной.

4. Государственная (муниципальная) гарантия предоставляется и исполняется в валюте, в которой выражена сумма основного обязательства.

5. Гарант по государственной (муниципальной) гарантии несет субсидиарную ответственность по обеспеченному им обязательству принципала в пределах суммы гарантии.

6. В государственной (муниципальной) гарантии указываются:

1) наименование гаранта (соответствующее публично-правовое образование - Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование) и наименование органа, выдавшего гарантию от имени гаранта;

2) наименование бенефициара;

3) наименование принципала;

4) обязательство, в обеспечение которого выдается гарантия (с указанием наименования, даты заключения и номера (при его наличии) основного обязательства, срока действия основного обязательства или срока исполнения обязательств по нему, наименований сторон, иных существенных условий основного обязательства);

5) объем обязательств гаранта по гарантии и предельная сумма гарантии;

6) основания выдачи гарантии;

7) дата вступления в силу гарантии или событие (условие), с наступлением которого гарантия вступает в силу;

8) срок действия гарантии;

9) определение гарантийного случая, срок и порядок предъявления требования бенефициара об исполнении гарантии;

10) основания отзыва гарантии;

11) порядок исполнения гарантом обязательств по гарантии;

12) основания уменьшения суммы гарантии при исполнении в полном объеме или в какой-либо части гарантии, исполнении (прекращении по иным основаниям) в полном объеме или в какой-либо части обязательств принципала, обеспеченных гарантией, и в иных случаях, установленных гарантией;

13) основания прекращения гарантии;

14) условия основного обязательства, которые не могут быть изменены без предварительного письменного согласия гаранта;

15) наличие или отсутствие права требования гаранта к принципалу о возмещении денежных средств, уплаченных гарантом бенефициару по государственной (муниципальной) гарантии (регрессное требование гаранта к принципалу, регресс);

16) иные условия гарантии, а также сведения, определенные настоящим Кодексом, нормативными правовыми актами гаранта, актами органа, выдающего гарантию от имени гаранта.

7. Государственная (муниципальная) гарантия, не предусматривающая право регрессного требования гаранта к принципалу, может быть предоставлена только по обязательствам хозяйственного общества, 100 процентов акций (долей) которого принадлежит соответствующему публично-правовому образованию, предоставляющему государственную (муниципальную) гарантию, государственного (муниципального) унитарного предприятия, имущество которого находится в собственности соответствующего публично-правового образования, предоставляющего государственную (муниципальную) гарантию, государственной корпорации или государственной компании, учрежденных (созданных) Российской Федерацией. В случае полной или частичной приватизации принципала такая государственная (муниципальная) гарантия считается предоставленной с правом регрессного требования гаранта к принципалу и возникает обязанность принципала предоставить в срок, установленный актами соответственно Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации муниципального образования, соответствующее требованиям статьи 1153 настоящего Кодекса и гражданского законодательства Российской Федерации обеспечение исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу, возникающего в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части гарантии. До предоставления указанного обеспечения исполнение государственной (муниципальной) гарантии не допускается.

8. Вступление в силу государственной (муниципальной) гарантии определяется календарной датой или наступлением определенного события (условия), указанного в гарантии.

9. Гарант не вправе без предварительного письменного согласия бенефициара изменять условия государственной (муниципальной) гарантии.

10. Принадлежащие бенефициару по государственной (муниципальной) гарантии права требования к гаранту не могут быть переданы (перейти по иным основаниям) без предварительного письменного согласия гаранта, за исключением передачи (перехода) указанных прав требования в установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах порядке в связи с переходом к новому владельцу (приобретателю) прав на облигации, исполнение обязательств принципала (эмитента) по которым обеспечивается государственной (муниципальной) гарантией.

11. Государственная (муниципальная) гарантия отзывается гарантом в случаях и по основаниям, которые указаны в гарантии (в том числе в случае изменения без предварительного письменного согласия гаранта указанных в подпункте 14 пункта 6 настоящей статьи условий основного обязательства), а также при неисполнении принципалом обязанности, установленной пунктом 7 настоящей статьи и пунктом 5 статьи 1153 настоящего Кодекса.

12. Требование бенефициара об уплате денежных средств по государственной (муниципальной) гарантии (требование бенефициара об исполнении гарантии) может быть предъявлено гаранту только в случае, установленном гарантией (при наступлении гарантийного случая). Требование бенефициара об исполнении гарантии должно быть предъявлено гаранту в порядке, установленном гарантией, в письменной форме с приложением указанных в гарантии документов.

13. Бенефициар не вправе предъявлять требования об исполнении гарантии ранее срока, установленного государственной (муниципальной) гарантией и договором о предоставлении государственной (муниципальной) гарантии, в том числе в случае наступления событий (обстоятельств), в силу которых срок исполнения обеспеченных гарантией обязательств принципала считается наступившим.

14. Гарант обязан уведомить принципала о предъявлении требования бенефициара об исполнении гарантии и передать принципалу копию требования.

15. Гарант обязан в срок, определенный в государственной (муниципальной) гарантии, рассмотреть требование бенефициара об исполнении гарантии с приложенными к указанному требованию документами на предмет обоснованности и соответствия условиям гарантии требования и приложенных к нему документов.

16. Требование бенефициара об исполнении гарантии и приложенные к нему документы признаются необоснованными и (или) не соответствующими условиям гарантии и гарант отказывает бенефициару в удовлетворении его требования в следующих случаях:

1) требование и (или) приложенные к нему документы предъявлены гаранту по окончании срока, на который выдана гарантия (срока действия гарантии);

2) требование и (или) приложенные к нему документы предъявлены гаранту с нарушением установленного гарантией порядка;

3) требование и (или) приложенные к нему документы не соответствуют условиям гарантии;

4) бенефициар отказался принять надлежащее исполнение обеспеченных гарантией обязательств принципала, предложенное принципалом и (или) третьими лицами;

5) в случаях, установленных пунктом 7 настоящей статьи и пунктом 6 статьи 1153 настоящего Кодекса;

6) в иных случаях, установленных гарантией.

17. В случае признания необоснованными и (или) не соответствующими условиям государственной (муниципальной) гарантии требования бенефициара об исполнении гарантии и (или) приложенных к нему документов гарант обязан уведомить бенефициара об отказе удовлетворить его требование.

18. Гарант вправе выдвигать против требования бенефициара возражения, которые мог бы представить принципал. Гарант не теряет право на данные возражения даже в том случае, если принципал от них отказался или признал свой долг.

19. В случае признания требования бенефициара об исполнении гарантии и приложенных к нему документов обоснованными и соответствующими условиям государственной (муниципальной) гарантии гарант обязан исполнить обязательство по гарантии в срок, установленный гарантией.

20. Предусмотренное государственной (муниципальной) гарантией обязательство гаранта перед бенефициаром ограничивается уплатой денежных средств в объеме просроченных обязательств принципала, обеспеченных гарантией, но не более суммы гарантии.

21. Обязательство гаранта перед бенефициаром по государственной (муниципальной) гарантии прекращается:

1) с уплатой гарантом бенефициару денежных средств в объеме, определенном в гарантии;

2) с истечением определенного в гарантии срока, на который она выдана (срока действия гарантии);

3) в случае исполнения принципалом и (или) третьими лицами обязательств принципала, обеспеченных гарантией, либо прекращения указанных обязательств принципала по иным основаниям (вне зависимости от наличия предъявленного бенефициаром гаранту и (или) в суд требования к гаранту об исполнении гарантии);

4) вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии путем возвращения ее гаранту и (или) письменного заявления бенефициара об освобождении гаранта от его обязательств по гарантии, вследствие возвращения принципалом гаранту предусмотренной статьей 1151 настоящего Кодекса гарантии при условии фактического отсутствия бенефициаров по такой гарантии и оснований для их возникновения в будущем;

5) если обязательство принципала, в обеспечение которого предоставлена гарантия, не возникло в установленный срок;

6) с прекращением основного обязательства (в том числе в связи с ликвидацией принципала и (или) бенефициара после того, как бенефициар предъявил гаранту и (или) в суд требование к гаранту об исполнении гарантии) или признанием его недействительной сделкой;

7) в случае передачи бенефициаром другому лицу или перехода к другому лицу по иным основаниям принадлежащих бенефициару прав требования к гаранту по гарантии, прав и (или) обязанностей по основному обязательству без предварительного письменного согласия гаранта (за исключением передачи (перехода) указанных прав требования (прав и обязанностей) в установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах порядке в связи с переходом к новому владельцу (приобретателю) прав на облигации, исполнение обязательств принципала (эмитента) по которым обеспечивается гарантией);

8) в случае передачи принципалом другому лицу или перехода к другому лицу по иным основаниям принадлежащих принципалу прав и (или) обязанностей (долга) по основному обязательству без предварительного письменного согласия гаранта;

9) вследствие отзыва гарантии в случаях и по основаниям, которые указаны в гарантии;

10) в иных случаях, установленных гарантией.

22. Удержание бенефициаром гарантии после прекращения обязательств гаранта по ней не сохраняет за бенефициаром каких-либо прав по указанной гарантии.

23. Гарант, которому стало известно о прекращении государственной (муниципальной) гарантии, обязан уведомить об этом бенефициара и принципала.

Бенефициар и принципал, которым стало известно о наступлении обстоятельств, влекущих отзыв или прекращение государственной (муниципальной) гарантии, обязаны уведомить об этом гаранта.

24. Если исполнение гарантом государственной (муниципальной) гарантии ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу, денежные средства на исполнение такой государственной (муниципальной) гарантии учитываются в источниках финансирования дефицита соответствующего бюджета, а исполнение обязательств по такой государственной (муниципальной) гарантии отражается как предоставление бюджетного кредита.

25. Если исполнение гарантом государственной (муниципальной) гарантии не ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо не обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу, денежные средства на исполнение такой государственной (муниципальной) гарантии учитываются в расходах соответствующего бюджета.

26. Денежные средства, полученные гарантом в счет возмещения гаранту в порядке регресса денежных средств, уплаченных гарантом во исполнение в полном объеме или в какой-либо части обязательств по гарантии, или исполнения уступленных гаранту прав требования бенефициара к принципалу, отражаются как возврат бюджетных кредитов.

27. Кредиты и займы, обеспечиваемые государственными (муниципальными) гарантиями, должны быть целевыми.

28. В случае установления факта нецелевого использования средств кредита (займа), обеспеченного государственной (муниципальной) гарантией, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, установленных договором о предоставлении государственной (муниципальной) гарантии, принципал и бенефициар несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, договором о предоставлении государственной (муниципальной) гарантии.

Статья 1151. Особенность государственной (муниципальной) гарантии, предоставляемой в обеспечение обязательств, по которым бенефициарами является неопределенный круг лиц

1. Предоставление государственной (муниципальной) гарантии в обеспечение исполнения обязательств, по которым бенефициарами является неопределенный круг лиц, осуществляется с особенностями, установленными настоящей статьей.

2. Договор о предоставлении государственной (муниципальной) гарантии в обеспечение исполнения обязательств, по которым бенефициарами является неопределенный круг лиц, заключается с принципалом, который выступает получателем (держателем) такой гарантии.

3. Удержание принципалом государственной (муниципальной) гарантии в случае прекращения обязательств гаранта по ней не сохраняет за принципалом или бенефициарами каких-либо прав по гарантии.

4. Допускается предоставление государственных гарантий Российской Федерации, обеспечивающих досрочное исполнение обязательств по облигациям по требованию их владельцев. Условия (обстоятельства), при наступлении которых государственная гарантия Российской Федерации обеспечивает досрочное исполнение обязательств по облигациям по требованию их владельцев, устанавливаются федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

5. К государственным (муниципальным) гарантиям, предоставляемым в обеспечение исполнения обязательств, по которым бенефициарами является неопределенный круг лиц, применяются нормы статьи 115 настоящего Кодекса, если иное не вытекает из настоящей статьи, особенностей и существа данного вида гарантий.";

37) дополнить статьей 1151-1 следующего содержания:

"Статья 1151-1. Особенности государственных гарантий Российской Федерации, предоставляемых в обеспечение исполнения обязательств российских юридических лиц по кредитам (займам) международных финансовых организаций

1. Допускается предоставление государственных гарантий Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств российских юридических лиц по кредитам (займам) международных финансовых организаций, участником которых является Российская Федерация, на условиях, отличных от установленных статьей 115 настоящего Кодекса, если документами международной финансовой организации, регулирующими ее деятельность, возможность принятия государственной гарантии Российской Федерации на условиях, установленных статьей 115 настоящего Кодекса, не предусмотрена. В этом случае нормы статьи 115 настоящего Кодекса в части, противоречащей указанным документам, не применяются.

2. Условия, порядок предоставления и исполнения государственных гарантий Российской Федерации, указанных в пункте 1 настоящей статьи, отличные от установленных статьей 115 настоящего Кодекса, определяются федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.";

38) в статье 1152:

а) в наименовании слова "и муниципальных" заменить словом "(муниципальных)";

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Предоставление государственных гарантий Российской Федерации, государственных гарантий субъектов Российской Федерации, муниципальных гарантий осуществляется в соответствии с полномочиями органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления на основании соответственно федерального закона, закона субъекта Российской Федерации, решения представительного органа муниципального образования о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), решений соответственно Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации муниципального образования, а также договора о предоставлении государственной (муниципальной) гарантии.";

в) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. Предоставление государственных (муниципальных) гарантий осуществляется при соблюдении следующих условий (если иное не предусмотрено настоящим Кодексом):

финансовое состояние принципала является удовлетворительным;

предоставление принципалом, третьим лицом до даты выдачи государственной (муниципальной) гарантии соответствующего требованиям статьи 1153 настоящего Кодекса и гражданского законодательства Российской Федерации обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу, возникающего в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части гарантии;

отсутствие у принципала, его поручителей (гарантов) просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед соответствующим публично-правовым образованием (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием), предоставляющим государственную (муниципальную) гарантию, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также просроченной (неурегулированной) задолженности принципала, являющегося публично-правовым образованием, по государственной (муниципальной) гарантии, ранее предоставленной в пользу соответствующего публично-правового образования, предоставляющего государственную (муниципальную) гарантию;

принципал не находится в процессе реорганизации или ликвидации, в отношении принципала не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве).";

г) в пункте 2 слова "или муниципальной" заменить словом "(муниципальной)", слова "органом, принимающим решение о предоставлении гарантии," заменить словами "Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией";

д) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Анализ финансового состояния принципала, проверка достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого в соответствии с абзацем третьим пункта 11 настоящей статьи, при предоставлении государственной гарантии Российской Федерации осуществляются в соответствии с актами Правительства Российской Федерации Министерством финансов Российской Федерации либо агентом, привлеченным в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи. После предоставления государственной гарантии Российской Федерации мониторинг финансового состояния принципала, контроль за достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения осуществляются агентом, привлеченным в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, а в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, - Министерством финансов Российской Федерации.

Анализ финансового состояния принципала, проверка достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого в соответствии с абзацем третьим пункта 11 настоящей статьи, при предоставлении государственной гарантии субъекта Российской Федерации или муниципальной гарантии, а также мониторинг финансового состояния принципала, контроль за достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения после предоставления государственной гарантии субъекта Российской Федерации или муниципальной гарантии осуществляются в соответствии с актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации соответственно финансовым органом субъекта Российской Федерации, финансовым органом муниципального образования либо агентом, привлеченным в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи.";

е) пункт 4 дополнить предложением следующего содержания: "Общий объем бюджетных ассигнований, которые должны быть предусмотрены на исполнение государственных гарантий Российской Федерации, государственных гарантий субъектов Российской Федерации, муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям, указывается в текстовых статьях федерального закона, закона субъекта Российской Федерации, решения представительного органа муниципального образования о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).";

ж) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Предоставление и исполнение государственных (муниципальных) гарантий, в том числе анализ финансового состояния принципала, его поручителей (гарантов), ведение аналитического учета обязательств принципала, его поручителей (гарантов) и иных лиц, возникающих в связи с предоставлением и исполнением государственных (муниципальных) гарантий, взыскание задолженности указанных лиц, осуществляются с участием агента, привлекаемого Правительством Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования в соответствии с муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования о местном бюджете соответственно.";

39) дополнить статьей 1153 следующего содержания:

"Статья 1153. Обеспечение исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по государственной (муниципальной) гарантии

1. Государственная (муниципальная) гарантия предоставляется при условии предоставления принципалом, третьим лицом обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу, возникающего в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части такой гарантии.

2. Способами обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по государственной (муниципальной) гарантии могут быть только банковские гарантии и поручительства юридических лиц, государственные (муниципальные) гарантии, залог имущества. Обеспечение исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу должно иметь высокую степень надежности (ликвидности), а также соответствовать требованиям, установленным абзацами третьим - шестым пункта 3 статьи 932 настоящего Кодекса. Объем (сумма) обеспечения регрессных требований определяется с учетом финансового состояния принципала.

3. Оценка рыночной стоимости и ликвидности передаваемого в залог имущества, надежности банковской гарантии, поручительства осуществляется в соответствии с абзацами седьмым и восьмым пункта 3 статьи 932 настоящего Кодекса.

4. Порядок определения минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по государственной (муниципальной) гарантии в зависимости от степени удовлетворительности финансового состояния принципала устанавливается соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования.

5. При выявлении недостаточности предоставленного обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу или иного несоответствия предоставленного обеспечения требованиям, установленным настоящим Кодексом, гражданским законодательством Российской Федерации и (или) актами соответственно Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации муниципального образования (в том числе в случае существенного ухудшения финансового состояния принципала, юридического лица, предоставившего в обеспечение исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу банковскую гарантию или поручительство, уменьшения рыночной стоимости предмета залога), принципал обязан в срок, установленный актами соответственно Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации муниципального образования, осуществить замену обеспечения (полную или частичную) либо предоставить дополнительное обеспечение в целях приведения состава и общего объема (суммы) обеспечения в соответствие с установленными требованиями.

6. До приведения предоставленного обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу в соответствие с требованиями, установленными настоящим Кодексом, гражданским законодательством Российской Федерации и (или) актами соответственно Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации муниципального образования, государственная (муниципальная) гарантия не подлежит исполнению (требования кредитора (владельцев облигаций) об исполнении гарантии признаются необоснованными и не подлежащими удовлетворению).

7. Нормы настоящей статьи не применяются к государственным гарантиям Российской Федерации и муниципальным гарантиям, предоставляемым по обязательствам субъектов Российской Федерации, а также к государственным гарантиям субъектов Российской Федерации и муниципальным гарантиям, предоставляемым по обязательствам Российской Федерации.

8. В случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, государственные гарантии Российской Федерации, государственные гарантии субъекта Российской Федерации могут быть предоставлены в обеспечение исполнения обязательств муниципального образования без предоставления им обеспечения исполнения обязательства по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу в связи с исполнением гарантии.";

40) в статье 116:

а) наименование после слова "Предоставление" дополнить словами "и исполнение";

б) в пункте 1:

дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

"основные условия обязательства, обеспечиваемого государственной гарантией Российской Федерации;";

абзац четвертый считать абзацем пятым и в нем слова "предел обязательств" заменить словами "объем обязательств Российской Федерации";

абзац пятый считать абзацем шестым;

дополнить абзацем следующего содержания:

"федеральный орган исполнительной власти, ответственный за осуществление контроля за целевым использованием средств кредита (займа), обеспеченного государственной гарантией Российской Федерации, и исполнением обязательств принципала по кредиту (займу), обеспеченному государственной гарантией Российской Федерации.";

в) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Государственные гарантии Российской Федерации не предоставляются для обеспечения исполнения обязательств хозяйственных товариществ, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, государственных (муниципальных) унитарных предприятий (за исключением федеральных государственных унитарных предприятий, имущество которых принадлежит им на праве хозяйственного ведения), некоммерческих организаций (за исключением государственных корпораций и государственных компаний), крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.";

г) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Министерство финансов Российской Федерации ведет учет выданных государственных гарантий Российской Федерации, увеличения государственного долга по ним, сокращения государственного долга вследствие исполнения принципалами либо третьими лицами в полном объеме или в какой-либо части обязательств принципала, обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации, прекращения по иным основаниям в полном объеме или в какой-либо части обязательств принципала, обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации, осуществления гарантом платежей по выданным государственным гарантиям Российской Федерации, а также в иных случаях, установленных государственными гарантиями Российской Федерации.";

д) в пункте 7 слово "утвержденных" заменить словом "предусмотренных";

41) в статье 117:

а) наименование после слова "Предоставление" дополнить словами "и исполнение";

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Обязательства, вытекающие из государственной гарантии субъекта Российской Федерации, включаются в состав государственного долга субъекта Российской Федерации.

Обязательства, вытекающие из муниципальной гарантии, включаются в состав муниципального долга.";

в) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Финансовый орган субъекта Российской Федерации, финансовый орган муниципального образования ведут учет выданных гарантий, увеличения государственного (муниципального) долга по ним, сокращения государственного (муниципального) долга вследствие исполнения принципалами либо третьими лицами в полном объеме или в какой-либо части обязательств принципалов, обеспеченных гарантиями, прекращения по иным основаниям в полном объеме или в какой-либо части обязательств принципалов, обеспеченных гарантиями, осуществления гарантом платежей по выданным гарантиям, а также в иных случаях, установленных государственными (муниципальными) гарантиями.";

г) дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7. Государственные гарантии субъектов Российской Федерации, муниципальные гарантии не предоставляются для обеспечения исполнения обязательств хозяйственных товариществ, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, государственных (муниципальных) унитарных предприятий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, имущество которых принадлежит им на праве хозяйственного ведения и находится в государственной (муниципальной) собственности соответствующих субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), предоставляющих государственные (муниципальные) гарантии по обязательствам таких государственных (муниципальных) унитарных предприятий), некоммерческих организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.";

42) в статье 119:

а) в пункте 5 слова "по обслуживанию долговых обязательств субъекта Российской Федерации, а также их размещению, выкупу, обмену и погашению осуществляется на основе агентских соглашений, заключенных" заменить словами "по размещению, выкупу, обмену долговых обязательств субъектов Российской Федерации осуществляется на основе государственного контракта, заключенного";

б) в пункте 6 слова "агентскими соглашениями" заменить словами "государственными контрактами";

в) в пункте 7 слова "по обслуживанию муниципальных долговых обязательств, а также их размещению, выкупу, обмену и погашению осуществляется на основе агентских соглашений, заключенных" заменить словами "по размещению, выкупу, обмену муниципальных долговых обязательств осуществляется на основе муниципального контракта, заключенного";

г) в пункте 8 слова "агентскими соглашениями" заменить словами "муниципальными контрактами";

43) в статье 121:

а) в пункте 1:

в абзаце втором слова "(в том числе гарантий)" исключить, после слов "об исполнении" дополнить словами "(прекращении по иным основаниям)", слово "другая" заменить словом "иная";

в абзаце четвертом слова "поступления в Министерство финансов" заменить словами "получения Министерством финансов";

в абзаце шестом слова "Объем информации и порядок" заменить словами "Состав информации, порядок и срок";

б) в пункте 3:

в абзаце первом после слов "возникновения и исполнения" дополнить словами "(прекращения по иным основаниям)", слово "другая" заменить словом "иная";

абзац второй признать утратившим силу;

в) в пункте 4:

в абзаце первом после слов "возникновения и исполнения" дополнить словами "(прекращения по иным основаниям)", слово "другая" заменить словом "иная";

абзац второй признать утратившим силу;

г) в абзаце первом пункта 5 слово "Объем" заменить словом "Состав";

д) в абзаце первом пункта 6 слово "Объем" заменить словом "Состав";

44) дополнить главой 141 следующего содержания:

"Глава 141. Эмиссия и обращение государственных (муниципальных) ценных бумаг

Статья 1211. Государственные (муниципальные) ценные бумаги и их эмитенты

1. Государственными ценными бумагами признаются государственные ценные бумаги Российской Федерации и государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации.

Государственными ценными бумагами Российской Федерации признаются ценные бумаги, выпущенные от имени Российской Федерации.

Государственными ценными бумагами субъекта Российской Федерации признаются ценные бумаги, выпущенные от имени субъекта Российской Федерации.

2. Муниципальными ценными бумагами признаются ценные бумаги, выпущенные от имени муниципального образования.

3. Исполнение обязательств публично-правового образования по государственным (муниципальным) ценным бумагам осуществляется в соответствии с условиями выпуска указанных ценных бумаг.

4. Эмитентами государственных (муниципальных) ценных бумаг являются соответственно исполнительные органы государственной власти и местные администрации, которые выпускают от имени публично-правового образования ценные бумаги и несут обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных указанными ценными бумагами.

5. Эмитентом государственных ценных бумаг Российской Федерации выступает Правительство Российской Федерации либо уполномоченное Правительством Российской Федерации Министерство финансов Российской Федерации.

6. Эмитентом государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации выступает высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации либо финансовый орган субъекта Российской Федерации, наделенные законом субъекта Российской Федерации правом на осуществление государственных заимствований субъекта Российской Федерации.

7. Эмитентом муниципальных ценных бумаг выступает местная администрация, наделенная уставом муниципального образования правом на осуществление муниципальных заимствований.

Статья 1212. Виды государственных (муниципальных) ценных бумаг и их выпуск

Государственные (муниципальные) ценные бумаги могут быть выпущены в виде облигаций в документарной или бездокументарной форме, удостоверяющих право их владельца на получение от эмитента указанных ценных бумаг денежных средств или в зависимости от условий эмиссии указанных ценных бумаг иного имущества, установленных процентов от номинальной стоимости либо иных имущественных прав в сроки, предусмотренные условиями указанной эмиссии.

Статья 1213. Выпуски государственных (муниципальных) ценных бумаг

1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги размещаются выпусками.

2. При выпуске государственных (муниципальных) ценных бумаг могут устанавливаться серии, разряды и номера ценных бумаг.

3. Выпуск государственных (муниципальных) ценных бумаг, отличающийся от одного из существующих выпусков указанных ценных бумаг только датой выпуска (датой размещения или периодом размещения), признается частью существующего выпуска, и ему присваивается государственный регистрационный номер существующего выпуска (дополнительный выпуск).

4. Решение об эмиссии выпуска (дополнительного выпуска) государственных (муниципальных) ценных бумаг принимается эмитентом указанных ценных бумаг в соответствии с генеральными условиями эмиссии и обращения государственных (муниципальных) ценных бумаг, а также с условиями эмиссии и обращения государственных (муниципальных) ценных бумаг данного вида.

5. Ценные бумаги дополнительного выпуска предоставляют их владельцам тот же объем прав, что и ценные бумаги выпуска, регистрационный номер которого присваивается дополнительному выпуску.

6. Эмитент при принятии им решения об эмиссии выпуска (дополнительного выпуска) государственных (муниципальных) ценных бумаг присваивает данному выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг государственный регистрационный номер, сформированный в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

7. В случае выпуска государственных (муниципальных) ценных бумаг в документарной форме с обязательным централизованным хранением указанных ценных бумаг в их глобальном сертификате указывается наименование депозитария, которому эмитентом передается на хранение этот сертификат. Указание в глобальном сертификате наименования депозитария не влечет за собой перехода к депозитарию прав на ценные бумаги выпуска, оформленного этим глобальным сертификатом.

8. По именным государственным и муниципальным ценным бумагам реестр владельцев именных ценных бумаг эмитентом не ведется.

Статья 1214. Валюта обязательств, возникших в результате эмиссии государственных (муниципальных) ценных бумаг

1. Обязательства Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования, возникшие в результате эмиссии государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг, составляющие внутренний долг и удостоверяющие право на получение доходов в денежной форме или погашение в денежной форме, подлежат оплате в валюте Российской Федерации.

2. Обязательства по государственным (муниципальным) ценным бумагам, удостоверяющим право на получение в качестве дохода каких-либо имущественных прав, а также предусматривающим право на получение при погашении вместо номинальной стоимости ценной бумаги иного имущественного эквивалента, должны быть выражены в валюте Российской Федерации и включаться в состав внутреннего долга.

3. Обязательства Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, возникшие в результате эмиссии соответствующих государственных ценных бумаг, составляющие внешний долг и удостоверяющие право на получение доходов в денежной форме или погашение в денежной форме, подлежат оплате в иностранной валюте.

4. Выпуск государственных ценных бумаг Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте и которые размещаются на международном и российском рынках капитала, признается внешним облигационным займом Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.

Статья 1215. Генеральные условия эмиссии и обращения государственных (муниципальных) ценных бумаг

1. Правительство Российской Федерации, высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, местная администрация утверждают Генеральные условия эмиссии и обращения государственных (муниципальных) ценных бумаг (далее - Генеральные условия) в форме соответственно нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и правового акта местной администрации.

2. Генеральные условия должны включать указание:

1) на вид ценных бумаг;

2) на форму выпуска ценных бумаг;

3) на срочность данного вида ценных бумаг (краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные);

4) на валюту обязательств;

5) на особенности исполнения обязательств, предусматривающих право на получение иного, чем денежные средства, имущественного эквивалента;

6) на ограничения (при наличии таковых) оборотоспособности ценных бумаг, а также на ограничение круга лиц, которым указанные ценные бумаги могут принадлежать на праве собственности или ином вещном праве.

3. В Генеральных условиях может быть указана только одна форма выпуска ценных бумаг.

Статья 1216. Условия эмиссии и обращения государственных (муниципальных) ценных бумаг

1. Эмитент государственных (муниципальных) ценных бумаг в соответствии с Генеральными условиями принимает документ в форме нормативного правового акта Российской Федерации, нормативного правового акта субъекта Российской Федерации или правового акта местной администрации, содержащий условия эмиссии и обращения государственных (муниципальных) ценных бумаг (далее - условия эмиссии и обращения), включающие указание:

1) на вид ценных бумаг;

2) на минимальный и максимальный сроки обращения данного вида государственных (муниципальных) ценных бумаг. Выпуски ценных бумаг могут иметь разные сроки обращения;

3) на номинальную стоимость одной ценной бумаги в пределах одного выпуска государственных (муниципальных) ценных бумаг;

4) на порядок размещения государственных (муниципальных) ценных бумаг;

5) на порядок осуществления прав, удостоверенных государственными (муниципальными) ценными бумагами;

6) на размер дохода или порядок его расчета;

7) на иные существенные условия эмиссии и обращения, имеющие значение для возникновения, исполнения или прекращения обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам, в том числе по ценным бумагам с правом выкупа их эмитентом до срока их погашения.

2. Условия эмиссии и обращения государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации (муниципальных ценных бумаг) также должны содержать информацию:

1) о бюджете заемщика на год выпуска государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации (муниципальных ценных бумаг) (общий объем доходов бюджета, объем безвозмездных поступлений, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, общий объем расходов бюджета с указанием расходов на обслуживание государственного (муниципального) долга, дефицит (профицит) бюджета, верхний предел государственного (муниципального) внутреннего долга и (или) государственного (муниципального) внешнего долга по состоянию на 1 января очередного финансового года с указанием верхнего предела долга по государственным (муниципальным) гарантиям);

2) о суммарном объеме долга заемщика на дату утверждения условий эмиссии и обращения государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации (муниципальных ценных бумаг);

3) об исполнении бюджета заемщика за последние три завершенных финансовых года (доходы бюджета по группам и подгруппам с указанием общего объема доходов бюджета, расходы в разрезе разделов классификации расходов с указанием общего объема расходов бюджета, суммы дефицита (профицита) бюджета) из годовой бюджетной отчетности либо при отсутствии такой отчетности - из месячной бюджетной отчетности по состоянию на 1 января последнего завершенного финансового года.

3. Условиями эмиссии и обращения государственных ценных бумаг может быть предусмотрено право выкупа государственных ценных бумаг эмитентом до срока их погашения с возможностью их последующего обращения в случае, если это предусмотрено Генеральными условиями, с соблюдением требований (в том числе к определению цены выкупа), установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.

Статья 1217. Решение об эмиссии выпуска (дополнительного выпуска) государственных (муниципальных) ценных бумаг

1. В соответствии с Генеральными условиями и условиями эмиссии и обращения эмитент принимает решение об эмиссии выпуска (дополнительного выпуска) государственных (муниципальных) ценных бумаг (далее - решение о выпуске (дополнительном выпуске). Решение о выпуске (дополнительном выпуске) должно включать следующие обязательные условия:

1) наименование эмитента;

2) дата начала размещения ценных бумаг;

3) дата или период размещения ценных бумаг;

4) форма выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

5) номинальная стоимость одной ценной бумаги;

6) количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска);

7) дата погашения ценных бумаг;

8) наименование регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации или реестра владельцев муниципальных ценных бумаг, либо указание на депозитарии, которые осуществляют учет прав владельцев государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг данного выпуска;

9) информация о соблюдении требований к общему объему дефицита бюджета, государственного (муниципального) долга и расходов на обслуживание государственного (муниципального) долга, установленных настоящим Кодексом;

10) иные условия, имеющие значение для размещения, обращения государственных (муниципальных) ценных бумаг, а также для исполнения обязательств по ценным бумагам, в том числе по ценным бумагам с правом выкупа их эмитентом до срока их погашения.

2. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) должно быть подписано руководителем эмитента.

3. Условия, содержащиеся в решении о выпуске (дополнительном выпуске), должны быть опубликованы в средствах массовой информации и (или) раскрыты эмитентом иным предусмотренным законодательством Российской Федерации способом не позднее даты начала размещения государственных (муниципальных) ценных бумаг.

4. Внесение изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) государственных (муниципальных) ценных бумаг, находящихся в обращении, допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Статья 1218. Отчет об итогах эмиссии государственных (муниципальных) ценных бумаг

1. Эмитент государственных (муниципальных) ценных бумаг после завершения отчетного финансового года, но не позднее 1 февраля текущего финансового года принимает документ в форме нормативного правового акта Российской Федерации, нормативного правового акта субъекта Российской Федерации или правового акта местной администрации, содержащий отчет об итогах эмиссии государственных (муниципальных) ценных бумаг и включающий указание:

1) на государственные регистрационные номера выпусков государственных (муниципальных) ценных бумаг, размещение которых осуществлялось в отчетном финансовом году;

2) на порядок размещения ценных бумаг;

3) на даты размещения ценных бумаг указанных в подпункте 1 настоящего пункта выпусков;

4) на даты погашения ценных бумаг указанных в подпункте 1 настоящего пункта выпусков;

5) на фактическую цену размещения ценных бумаг (в процентах от номинальной стоимости);

6) на количество размещенных ценных бумаг указанных в подпункте 1 настоящего пункта выпусков;

7) на объем денежных поступлений в бюджет заемщика от размещения государственных (муниципальных) ценных бумаг каждого из указанных в подпункте 1 настоящего пункта выпусков.

2. Правила представления субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями отчетов об итогах эмиссии государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Статья 1219. Раскрытие информации о государственных (муниципальных) ценных бумагах

1. Раскрытие информации о государственных (муниципальных) ценных бумагах, определяемое в соответствии с федеральными законами, осуществляется путем:

1) опубликования нормативного правового акта Российской Федерации, нормативного правового акта субъекта Российской Федерации или правового акта местной администрации, которым утверждены Генеральные условия, принимаемые в соответствии с настоящим Кодексом;

2) опубликования нормативного правового акта Российской Федерации, нормативного правового акта субъекта Российской Федерации или правового акта местной администрации, которыми предусматриваются условия эмиссии и обращения, принимаемые в соответствии с настоящим Кодексом;

3) опубликования и (или) раскрытия эмитентом иным предусмотренным законодательством Российской Федерации способом информации, содержащейся в решении о выпуске (дополнительном выпуске), не позднее даты начала его размещения;

4) опубликования и (или) раскрытия эмитентом иным предусмотренным законодательством Российской Федерации способом информации, связанной с решением о выпуске (дополнительном выпуске), в том числе информации о размере очередного купона по государственным (муниципальным) ценным бумагам с переменным купонным доходом в соответствии с условиями эмиссии и обращения и решением о выпуске (дополнительном выпуске);

5) опубликования эмитентом отчета об итогах эмиссии государственных (муниципальных) ценных бумаг, принимаемого в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Опубликование указанных в настоящей статье нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации или правовых актов местных администраций, а также изменений, вносимых в них, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Эмитенты государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг обязаны ежемесячно опубликовывать данные об объеме долга заемщика.

4. Стандарты раскрытия информации о государственных ценных бумагах Российской Федерации, содержащейся в решении о выпуске (дополнительном выпуске) государственных ценных бумаг Российской Федерации и в отчете об итогах эмиссии указанных ценных бумаг, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

5. Стандарты раскрытия информации о государственных ценных бумагах субъектов Российской Федерации или муниципальных ценных бумагах, содержащейся в решении о выпуске (дополнительном выпуске) государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации или муниципальных ценных бумаг и в отчете об итогах эмиссии указанных ценных бумаг, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим полномочия в части утверждения стандартов раскрытия информации о государственных ценных бумагах субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумагах, содержащейся в решении о выпуске (дополнительном выпуске) государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации или муниципальных ценных бумаг и в отчете об итогах эмиссии указанных ценных бумаг.

Статья 12110. Страхование ответственности эмитента за исполнение обязательств по государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации и муниципальным ценным бумагам

1. В случаях, предусмотренных Генеральными условиями и условиями эмиссии и обращения государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг, эмитент имеет право осуществить страхование ответственности за исполнение обязательств по указанным ценным бумагам в соответствии с гражданским законодательством.

2. Условия договора страхования ответственности должны содержаться в решении о выпуске (дополнительном выпуске).

Статья 12111. Особенности предоставления и исполнения государственных (муниципальных) гарантий по обязательствам, возникшим в результате эмиссии государственных (муниципальных) ценных бумаг

1. Обязательства, возникшие в результате эмиссии государственных (муниципальных) ценных бумаг, могут быть гарантированы публично-правовым образованием.

2. Порядок предоставления и исполнения государственных (муниципальных) гарантий регулируется бюджетным законодательством в соответствии с особенностями, установленными настоящим Кодексом.

3. В решении о выпуске (дополнительном выпуске) должны быть указаны сведения об условиях государственной (муниципальной) гарантии, предоставленной соответственно Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием (гарантом) в обеспечение исполнения обязательств эмитента (принципала), возникающих в результате осуществления последним займа путем эмиссии ценных бумаг, перед владельцами указанных ценных бумаг (бенефициарами).

4. Права требования к гаранту по государственной (муниципальной) гарантии считаются переданными новому владельцу ценных бумаг (бенефициару), обеспеченных государственной (муниципальной) гарантией, с даты перехода к нему права собственности на указанные ценные бумаги.

5. Гарант по государственной (муниципальной) гарантии несет субсидиарную ответственность по гарантированному им обязательству.

6. Гарант по государственной (муниципальной) гарантии имеет право отказать владельцу ценных бумаг (бенефициару) в удовлетворении его требования в случае, если последний в соответствии с законодательством Российской Федерации не имеет права на осуществление прав по ценным бумагам.";

45) статью 122 изложить в следующей редакции:

"Статья 122. Внешние долговые требования Российской Федерации

1. Внешними долговыми требованиями Российской Федерации являются финансовые (долговые) обязательства иностранных государств и (или) иностранных юридических лиц перед Российской Федерацией, возникшие в связи с предоставлением бывшим СССР или Российской Федерацией государственных кредитов, экспортом из бывшего СССР в период до 1 января 1991 года товаров и услуг, уступкой в пользу Российской Федерации прав требований по финансовым (долговым) обязательствам иностранных государств и (или) иностранных юридических лиц, а также в связи с размещением средств федерального бюджета, осуществляемым в соответствии с главой 132 настоящего Кодекса.

2. Государственный кредит Российской Федерации предоставляется иностранному государству в формах государственного финансового кредита и государственного экспортного кредита.

3. Государственный финансовый кредит представляет собой форму бюджетного кредита, при которой Российская Федерация предоставляет денежные средства иностранному государству в объеме и на условиях, которые предусмотрены соответствующим соглашением между Правительством Российской Федерации и правительством иностранного государства.

4. Государственный экспортный кредит представляет собой форму бюджетного кредита, при которой за счет бюджетных средств осуществляется оплата товаров (работ, услуг), поставляемых (выполняемых, оказываемых) на территорию (территории) иностранного государства, в объеме и на условиях, которые предусмотрены соответствующим соглашением между Правительством Российской Федерации и правительством иностранного государства.

5. В целях оказания официального содействия развитию иностранного государства государственный финансовый кредит или государственный экспортный кредит предоставляется на льготных финансовых условиях (далее - государственный кредит на цели официального содействия развитию). Критерии определения государств, имеющих право на привлечение у Российской Федерации государственных кредитов на цели официального содействия развитию, устанавливаются Правительством Российской Федерации.";

46) в статье 123:

а) в пункте 1 слова "формируют долг" заменить словами "отражают объем долга";

б) абзац пятый пункта 2 изложить в следующей редакции:

"номинальная сумма долга иностранных государств и (или) иностранных юридических лиц перед Российской Федерацией, сформировавшаяся в связи с размещением средств федерального бюджета, осуществляемым в соответствии с главой 132 настоящего Кодекса.";

в) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. Учет финансовых (долговых) требований, формирующих долг иностранных государств и (или) иностранных юридических лиц перед Российской Федерацией в результате размещения средств федерального бюджета в соответствии с главой 132 настоящего Кодекса, осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 9612 настоящего Кодекса.";

47) статьи 125 - 127 изложить в следующей редакции:

"Статья 125. Программа предоставления государственных кредитов

1. Программа предоставления государственных кредитов представляет собой перечень предоставленных и (или) предоставляемых государственных финансовых кредитов и государственных экспортных кредитов на очередной финансовый год и плановый период с указанием:

1) наименования иностранного государства - получателя государственного финансового кредита и (или) государственного экспортного кредита;

2) целей предоставления государственного финансового кредита и (или) государственного экспортного кредита;

3) основных финансовых условий государственного кредита (указывается только в отношении предоставленных государственных кредитов):

суммы кредита;

периода использования кредита;

процентной ставки по кредиту;

периода (срока) возврата кредита;

4) объема бюджетных средств, предусматриваемых на очередной финансовый год и плановый период для финансирования поставок товаров (работ, услуг), осуществляемых в счет государственного экспортного кредита;

5) объема бюджетных средств, предусматриваемых на очередной финансовый год и плановый период для перечисления иностранному государству в счет государственного финансового кредита.

2. Программа предоставления государственных кредитов на очередной финансовый год и плановый период утверждается при рассмотрении Государственной Думой проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период во втором чтении в качестве отдельного приложения к указанному закону.

3. В случае неутверждения Государственной Думой программы предоставления государственных кредитов на очередной финансовый год и плановый период действие ранее утвержденной программы продлевается на очередной финансовый год и плановый период.

4. Порядок предоставления государственных кредитов устанавливается Правительством Российской Федерации.

Статья 126. Заключение (вступление в силу) соглашений о предоставлении государственных кредитов и внесение изменений в программу предоставления государственных кредитов

1. Соглашения о предоставлении государственных кредитов могут быть заключены (вступают в силу) при соблюдении следующих условий:

1) предоставляемые государственные финансовые кредиты и (или) государственные экспортные кредиты включены в программу предоставления государственных кредитов в соответствии со статьей 125 настоящего Кодекса;

2) исполнение обязательств Российской Федерации по предоставляемым государственным финансовым кредитам и (или) государственным экспортным кредитам не требует увеличения объема средств на исполнение программы предоставления государственных кредитов.

2. В случае неиспользования иностранным заемщиком государственного кредита бюджетные средства, предусмотренные на эти цели, могут быть перераспределены Правительством Российской Федерации между другими иностранными заемщиками, включенными в программу предоставления государственных кредитов на очередной финансовый год и плановый период.

Статья 127. Реструктуризация и списание долга иностранного государства и (или) иностранного юридического лица перед Российской Федерацией

1. Под реструктуризацией долга иностранного государства и (или) иностранного юридического лица перед Российской Федерацией понимается изменение условий исполнения обязательств (погашения задолженности), связанное с предоставлением отсрочек, рассрочек исполнения обязательств, изменением объемов и (или) сроков уплаты процентов и (или) иных платежей, предусмотренных действующими договоренностями (соглашениями), из которых вытекают указанные обязательства.

2. Реструктуризация долга иностранного государства и (или) иностранного юридического лица перед Российской Федерацией может быть осуществлена с частичным списанием суммы основного долга и (или) частичным либо полным списанием начисленных процентов.

3. Соглашение о реструктуризации долга иностранного государства или иностранного юридического лица перед Российской Федерацией подлежит ратификации, за исключением случаев реструктуризации этого долга в рамках участия Российской Федерации в международных финансовых клубах на условиях, общих и единых для всех их участников, а также случаев реструктуризации долга иностранного государства или иностранного юридического лица перед Российской Федерацией, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете.";

48) в статье 128 слова "в соответствии с законодательством Российской Федерации" заменить словами "на основании отдельного положения федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период";

49) в статье 165:

а) в абзаце десятом слова ", проводит государственную регистрацию условий эмиссии и обращения государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг" исключить;

б) абзац тридцать шестой изложить в следующей редакции:

"в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, при предоставлении государственной гарантии Российской Федерации осуществляет проверку (анализ) финансового состояния принципала, проверку достаточности, надежности и ликвидности предоставляемого обеспечения исполнения обязательств принципала, которые могут возникнуть в будущем в связи с предъявлением гарантом, исполнившим в полном объеме или в какой-либо части обязательства по гарантии, регрессных требований к принципалу, а также мониторинг финансового состояния принципала, контроль за достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения после предоставления государственной гарантии Российской Федерации;";

50) в абзаце десятом пункта 3 статьи 1841 слова "верхний предел государственного внешнего долга" заменить словами "верхний предел государственного (муниципального) внешнего долга";

51) абзац восьмой части первой статьи 1842 изложить в следующей редакции:

"верхний предел государственного (муниципального) внутреннего долга и (или) верхний предел государственного (муниципального) внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода (очередным финансовым годом);";

52) в абзаце одиннадцатом пункта 2 статьи 205 слова "финансовых и государственных экспортных" исключить;

53) в абзаце первом пункта 3 статьи 236 слово "шесть" заменить словом "двенадцать";

54) в статье 241:

а) в пункте 15 слова "статьей 78" заменить словами "статьями 78, 781 и 783";

б) пункт 16 изложить в следующей редакции:

"16. Предоставление в соответствии с настоящим Кодексом государственных (муниципальных) гарантий, за исключением государственных гарантий Российской Федерации, предоставляемых для оказания поддержки экспорта промышленной продукции (товаров, работ, услуг), не допускается в обеспечение исполнения обязательств иностранных юридических лиц, в том числе офшорных компаний, а также в случае, если бенефициарами по гарантиям (за исключением государственных (муниципальных) гарантий, предусмотренных статьей 1151 настоящего Кодекса, государственных гарантий Российской Федерации, предусмотренных статьей 1151-1 настоящего Кодекса) являются указанные юридические лица. Указанные иностранные юридические лица, в том числе офшорные компании, и российские юридические лица, в уставном (складочном) капитале которых доля участия офшорных компаний в совокупности превышает 50 процентов, не вправе являться принципалами и (или) бенефициарами по указанным государственным (муниципальным) гарантиям.

Государственная (муниципальная) гарантия, предоставленная с нарушением требований настоящего пункта, в том числе по обстоятельствам, не зависящим от гаранта, бенефициара или принципала, а также договор о предоставлении такой гарантии ничтожны. Исполнение обязательств по такой государственной (муниципальной) гарантии, а также по государственной (муниципальной) гарантии, предоставленной с соблюдением указанных в настоящем пункте требований, на момент предъявления требования об исполнении которой бенефициаром (за исключением бенефициара по государственной (муниципальной) гарантии, предусмотренной статьей 1151 настоящего Кодекса, государственной гарантии Российской Федерации, предусмотренной статьей 1151-1 настоящего Кодекса) и (или) принципалом является юридическое лицо, соответствующее требованиям, указанным в абзаце первом настоящего пункта, не осуществляется. В случае, если исполнение обязательств по такой гарантии было осуществлено в полном объеме или в какой-либо части, денежные средства, уплаченные по гарантии, подлежат возврату бенефициаром в соответствующий бюджет.

Подтверждение соответствия юридического лица требованиям, указанным в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. До такого подтверждения предоставление или исполнение государственной (муниципальной) гарантии не допускается."

Статья 2

Часть 9 статьи 7 Федерального закона от 9 апреля 2009 года N 58-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 15, ст. 1780; N 51, ст. 6151; 2010, N 40, ст. 4971; 2011, N 49, ст. 7039; 2015, N 40, ст. 5468; 2017, N 49, ст. 7317) изложить в следующей редакции:

"9. До 1 января 2025 года в отношении муниципальных образований, на территориях которых проводились международные спортивные соревнования, решения о проведении которых приняты Президентом Российской Федерации и (или) Правительством Российской Федерации, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в отчетном году не превышала 5 процентов объема собственных доходов местных бюджетов, у которых объем муниципального долга на 1 января 2017 года составил более 100 процентов объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, объем муниципального долга может превысить ограничение, установленное пунктом 5 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в пределах объема муниципального долга по бюджетным кредитам, реструктурированным в соответствии с законом субъекта Российской Федерации по состоянию на 1 января текущего года. До 1 января 2025 года верхний предел муниципального долга устанавливается с соблюдением условий, указанных в настоящей части.".

Статья 3

Признать утратившими силу:

1) Федеральный закон от 29 июля 1998 года N 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3814);

2) статью 2 Федерального закона от 26 апреля 2007 года N 63-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 18, ст. 2117);

3) статью 2 Федерального закона от 14 июня 2012 года N 79-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и Федеральный закон "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 25, ст. 3269).

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Пункт 18, абзацы двадцать первый - двадцать третий, двадцать пятый - двадцать седьмой, тридцать первый, тридцать второй пункта 23, пункт 24, абзацы третий - шестнадцатый, двадцать первый пункта 27, пункт 28, абзацы второй - десятый пункта 30, пункт 32, пункты 36 - 41, подпункт "б" пункта 54 статьи 1 и статья 2 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2020 года.

3. Подпункт "в" пункта 13, подпункт "в" пункта 14, абзацы пятый и шестой пункта 26 и пункт 33 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2021 года.

4. Положения абзацев восемнадцатого и девятнадцатого статьи 6, подпункта 13 пункта 3 статьи 21, абзаца пятого подпункта 2 пункта 3 статьи 23, пунктов 1 и 2 статьи 94, пунктов 1 и 2 статьи 95, частей первой, второй и пятой статьи 96, статьи 99, пунктов 31 и 32 статьи 100, пунктов 9, 10, 12 - 15 статьи 103, статьи 104, пунктов 1 и 2 статьи 106, пунктов 1 - 6 статьи 107, статей 1082, 1084, 1101, пунктов 1 - 3 статьи 125, статьи 126, абзаца десятого пункта 3 статьи 1841, абзаца восьмого части первой статьи 1842 и абзаца одиннадцатого пункта 2 статьи 205 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к правоотношениям, возникающим при составлении, утверждении и исполнении бюджетов, начиная с бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

5. Положения пунктов 19, 23 - 25, 28 статьи 103, пункта 7 статьи 107 и пунктов 6 - 9, 11 и 12 статьи 1071 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к правоотношениям, возникающим при составлении, утверждении и исполнении бюджетов, начиная с бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

6. Положения пунктов 20 и 26 статьи 103 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) в части согласования субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) программ заимствований и гарантий, а также изменений в эти программы применяются к правоотношениям, возникающим при составлении, утверждении и исполнении бюджетов, начиная с бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

7. Положения пунктов 20 и 26 статьи 103 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) в части права осуществления заимствований и предоставления гарантий субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) применяются с 1 января 2021 года.

Статья 5

Установить, что до 1 января 2021 года применяются следующие положения:

1) условия эмиссии и обращения государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации или муниципальных ценных бумаг, а также изменения, вносимые в условия эмиссии и обращения этих ценных бумаг, подлежат государственной регистрации Министерством финансов Российской Федерации;

2) правила государственной регистрации условий эмиссии и обращения государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг, а также изменений, вносимых в условия эмиссии и обращения этих ценных бумаг, устанавливаются Правительством Российской Федерации;

3) для осуществления выпуска внешнего облигационного займа субъекта Российской Федерации при государственной регистрации условий эмиссии и обращения государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации эмитент представляет:

а) документальное подтверждение получения кредитного рейтинга не ниже уровня, устанавливаемого Правительством Российской Федерации, от одного или нескольких осуществляющих рейтинговые действия юридических лиц, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации;

б) проспект эмиссии внешнего облигационного займа субъекта Российской Федерации на русском языке, представляющий собой документ, содержащий информацию о заемщике и об условиях выпуска ценных бумаг субъектом Российской Федерации на международных рынках капитала. Ответственность за соответствие содержания представленного на русском языке проспекта эмиссии внешнего облигационного займа субъекта Российской Федерации содержанию аналогичного документа, составленного на иностранном языке, несет эмитент указанных ценных бумаг;

в) письмо высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, подписанное руководителем этого органа и содержащее информацию о предполагаемых датах размещения указанных ценных бумаг;

4) основаниями для отказа в государственной регистрации условий эмиссии и обращения государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг, а также изменений, вносимых в условия эмиссии и обращения этих ценных бумаг, могут служить:

а) нарушение эмитентом требований бюджетного законодательства Российской Федерации, а также законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

б) несоответствие представленных для государственной регистрации условий эмиссии и обращения государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг требованиям законодательства Российской Федерации, а также иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

в) нарушение эмитентом норм и ограничений, установленных представительными и исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

5) в случае отказа в государственной регистрации условий эмиссии и обращения государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации или муниципальных ценных бумаг, а также изменений, вносимых в условия эмиссии и обращения этих ценных бумаг, Министерство финансов Российской Федерации обязано сообщить в письменной форме эмитенту об основаниях, послуживших причиной отказа. Эмитент вправе обжаловать отказ в суде.

Президент Российской Федерации В. Путин