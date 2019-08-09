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09.08.2019 00:00
Рубрика: Происшествия

Министр против суда

Чехия отказала России в экстрадиции главы банка
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 175(7933)
В четверг стало известно, что Чехия не выдаст нашей стране банкира, объявленного в международный розыск. Эта история с выдачей-невыдачей длится вот уже год.

Министр юстиции Чехии Мария Бенешова отказала в выдаче России бывшего председателя правления банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского, - подтвердили "Российской газете" в Генеральной прокуратуре РФ.

На родине этого гражданина давно хотят видеть следователи, которые обвиняют вчерашнего банкира в хищениях активов банка перед тем, как у финансового учреждения отозвали лицензию. Случилось это событие в 2016 году.

Как сообщил средствам массовой информации пресс-секретарь министерства юстиции Чехии Владимир Ржепка, российская сторона была информирована о том, что никого нам не отдадут.

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"Никаких дополнительных комментариев к данному решению не будет", - приводят его слова информационные агентства.

Напомним, что беглый банкир Бугаевский обвиняется в том, что вывел 45 миллионов евро через поддельные договоры купли-продажи валюты. Занимались выводом огромных денег подконтрольные ему фирмы. Но этого банкиру показалось мало. Следственные органы утверждают, что банкир присвоил облигации федерального займа на сумму около 8 миллиардов рублей.

Еще весной 2016 года по этим преступлениям возбудили уголовные дела. Но было уже поздно. Богатый человек успел быстро сбежать. Правда, следствие не остановилось и объявило вороватого финансиста в международный розыск.

Пражский городской суд российские доказательства, что банкир - очень нехороший человек и его надо вернуть в нашу страну, чтобы осудить за преступления, рассмотрел. Возражений у суда не было

Спустя два года - весной 2018 года - Бугаевского все-таки задержали, а потом и арестовали в Чехии.

Надо честно признаться, что беглый банкир попался совершенно случайно - при проверке документов. И только потом оказалось, что гражданин - из специального списка. И что на него заведен ордер Интерпола, предполагающий немедленный арест.

Правоохранительные органы Чешской Республики поступили так, как предписывает буква закона: они проинформировали Генеральную прокуратуру России об аресте. Точнее, они поставили об этом в известность штаб-квартиру Интерпола в Лионе, которая уведомила об этом нашу Генпрокуратуру.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области/ТАСС
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Наша страна начала рутинную процедуру - подготовку документов для экстрадиции Бугаевского на родину. Потом, как положено по закону, наши, российские аргументы должен рассмотреть суд в той стране, где задержали беглеца.

Пражский городской суд наши доказательства того, что банкир очень нехороший человек и его надо вернуть в Россию, чтобы осудить за преступления, рассмотрел.

Городской суд принял решение о том, что не имеет никаких возражений для возврата нам нашего финансиста. Это решение адвокаты подсудимого, естественно, оспорили. Пришлось разбираться Верховному суду Чехии. И он также принял решение о возможности выдачи банкира России.

Но в Чехии окончательное решение о выдаче принимает глава минюста страны. И она отказала.

Происшествия Правосудие Суд
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