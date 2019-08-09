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09.08.2019 18:00
Рубрика: Власть

ЦИК отказал Яшину в регистрации на выборах в Мосгордуму

Текст: Юрий Политов
Центризбирком отказал в удовлетворении жалобы Ильи Яшина, который оспаривал отказ ему в регистрации на выборах в столичный парламент. Соответствующее постановление ЦИК единогласно принято на заседании в пятницу.

Сам Илья Яшин отбывает административный арест за организацию несогласованной акции в Москве и на заседании ЦИК присутствовать не смог.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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Его представитель Андрей Бузин заявил, что кандидат требует вернуть ему 306 подписей, забракованных почерковедами, заключения которых Бузин назвал "липой".

Зампред ЦИК Николай Булаев в ответ на это заявил, что почерковеды как раз работали профессионально и "рвали цепочки", вычеркивая подписи, проставленные одной рукой.

"Самое смешное - есть папки, в которых находятся подписные листы другого кандидата. Вопрос - как они там оказались? Ответ простой - подписные листы "рисовались" в одном месте", - заявил Булаев. Он также поинтересовался, "как появились подписи умерших людей".

По итогам перепроверки ЦИК обнаружил новые основания для признания подписей в поддержку Яшина недействительными. "Есть три сборщика, сведения о которых заверены не по форме. Соответственно, все подписи, которые они собрали, юридически ничтожны", - сказал член ЦИК Евгений Шевченко. Их можно было бы зачесть в минус кандидату, но ЦИК этого делать не стал, поскольку изначально решил не ухудшать положение кандидатов.

Член ЦИК Александр Клюкин обратил внимание на то, что к жалобе кандидата было приложено девять копий паспортов избирателей, якобы подтверждающих достоверность данных в листе. "Мы проверили - во всех девяти случаях данные паспортов и МВД совпадают, но они не совпадают с подписным листом", - констатировал он.

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Для регистрации на выборах необходимо было представить 4507 чистых подписи. "В ходе изучения в ЦИК достоверными признана 4431 подпись, что недостаточно для регистрации Ильи Яшина кандидатом в депутаты Московской городской Думы по одномандатному округу №45", - резюмировал Александр Клюкин.

Еще одно обстоятельство связано с тем, что кандидат является главой столичного муниципального округа Красносельский. По словам Александра Клюкина, окружной избирком провел проверку и пришел "к правильному выводу о нарушении Яшиным Избирательного кодекса города Москвы в части, касающейся использования преимуществ служебного положения". "Это касается использования информационных ресурсов органа местного самоуправления для проведения предвыборной агитации", - пояснил член ЦИК.

В итоге ЦИК оставил в силе решение об отказе кандидату в допуске на выборы, а его жалобу - без удовлетворения.

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