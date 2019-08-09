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09.08.2019 23:09
Рубрика: В мире

ДНР: При обстреле со стороны ВСУ погибли два человека

На юге самопровозглашенной Донецкой народной республики при обстреле со стороны украинских силовиков погибли два человека, передает РИА Новости заявление руководства ДНР. Обстрелу подверглось село Коминтерново.

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"Вопреки договоренностям, в которых регулярно принимают участие уполномоченные представители Киева, по Коминтерново были выпущены снаряды калибром 120 миллиметров, применены автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие, также велся огонь из БМП по центру населенного пункта, - уточнил глава ДНР Денис Пушилин. - Более того, в результате этого подлого обстрела от полученных ранений скончались двое защитников нашей республики".

Он также напомнил, что это не первая подобная вылазка украинских силовиков в последние дни, и расценил это как способ спровоцировать ДНР на нарушение достигнутых договоренностей.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины
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