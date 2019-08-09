Фан-зона АрМИ-2019: что увидят зрители военных игр

Международные военные игры АрМИ-2019 подошли к своему экватору. Установлены настоящие рекорды. Есть и досадные промахи. К чести организаторов АрМИ-2019, они не забыли про болельщиков. В парке "Патриот" создана великолепная зона болельщиков, или как принято говорить в молодежной среде, фан-зона. Там, в комфортных условиях на огромных экранах можно наблюдать за всеми перипетиями состязаний, проходящих на различных полигонах. Там же можно детально познакомиться со всеми конкурсами - где и когда они проходят, кто в них участвует и в чем их отличительные особенности. Получить разъяснения и консультации.

А еще можно примерить на себя ту или иную военную специальность. Десантники, например, покажут, как надевается парашют. На специальном тренажере можно ощутить, что испытывает десантник в момент прыжка и свободного полета. Еще можно освоить приемы рукопашного боя.

Если повезет, то можно пообщаться с настоящими героями ВДВ. В день открытия игр, на десантной площадке были бывший командир 45-го отдельного полка специального назначения ВДВ полковник запаса Виктор Калыгин и герой России генерал-майор Анатолий Концевой.

В центре всеобщего внимания оказался Денис Лебедев. Он - профессиональный боксер, когда-то служил в спорт-роте ЦСКА. И всегда был фанатом ВДВ. Часто на ринг выходил в голубом берете с флагом войск в руках. Десантники его считают своим. Неоднократный чемпион мира оказался очень скромным человеком. Он беспрекословно фотографировался с многочисленными поклонниками, а с юными десантниками из Домодедово даже провел мастер-класс.

Военные виртуозы автомобильной техники за минуту собирают и заводят полностью разобранный УАЗ, который лежит в своих деталях на полу. Зрелище захватывающее.

Очень интересна экспозиция, посвященная конкурсу альпинистов "Эльбрусское кольцо". На ней показана не только летняя и зимняя экипировка военных альпинистов, но и выставлен большой раздел, посвященный боевым действиям Советской армии во время ее войны в Афганистане в 1980-х годах. В частности, показана типичная экипировка советского солдата и душмана с английским "Буром".

Организовал ее майор запаса Ренат Шафиков - личность незаурядная и даже легендарная. После окончания Высшего военного общевойскового командного училища в Ташкенте, служил в Средней Азии, откуда ушел воевать в Афганистан, а потом с небольшими перерывами у него было четырнадцать лет войны, в основном в горах. Шафиков - альпинист высшего класса, ходит в горы до сих пор.

Об этом человеке мы обязательно расскажем более подробно. Здесь же хотелось бы отметить, что он стал первым среди советских и российских альпинистов, кто смог покорить в 2011 году главную вершину Афганистана гору Ношак (7492 метра).

Очень интересен раздел "Безопасная среда". Его организовали войска радиационной, химической и биологической защиты. На нем можно узнать все о том, что такое химическое оружие, увидеть и испытать в действии приборы, контролирующие чистоту воздуха и воды, а также улавливающие малейшие признаки взрывчатых веществ. Можно поговорить с очень знающими людьми.

Лично для меня стал откровением разговор с одним из самых авторитетных отечественных военных микробиологов полковником запаса Михаилом Васильевичем Супотницким. От него я впервые, к своему стыду, узнал, что в 1855 году англичане готовили массированную химическую атаку на осажденный Севастополь. Эта страница обороны славного города почему-то всегда была в тени.

Между тем англичане подготовили все для того, чтобы обрушить на русские позиции не меньше 1000 тонн сернистого ангидрида. Инициатором был лорд Томас Дональд, а все расчеты химической атаки провел ни кто иной, как выдающийся физик Майкл Фарадей, которому, как оказывается, были глубоко безразличны человеческие жизни и мучения тех, кто бы отравился сернистым ангидридом, пущенным по его точным расчетам. К слову, немцы при первой химической атаке в районе города Ипр 12 июля 1917 года, применили против своих противников всего 150 тонн хлора. И ту химическую атаку помнят до сих пор. А британцы уже в 1855 году готовы были пустить против русских солдат 1000 тонн ядовитого газа.

Так что на территории фан-зоны в "Патриоте" можно не только увидеть сегодняшний день нашей армии, но и узнать не очень широко известные страницы истории.

А еще там можно найти много новых друзей и сделать сэлфи с иностранными участниками АрМИ-2019.