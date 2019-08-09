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09.08.2019 23:51
Рубрика: Экономика

Fitch повысило рейтинг России до "ВВВ", прогноз стабильный

Текст: Юлия Кривошапко
Долгосрочный кредитный рейтинг России повышен с уровня "BBB-" до "BBB", прогноз стабильный. Такое решение приняло международное рейтинговое агентство Fitch.
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Поводом для пересмотра рейтинга стало улучшение макроэкономической стабильности, снижение зависимости от нефтяных цен и повышение устойчивости к внешним шокам, уточняется в пресс-релизе агентства.

Аналитики: Новые санкции США не повлияют на кредитный рейтинг России
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Интересно, что решение о повышении рейтинга Fitch приняло на фоне решения США о введении в отношении России новых санкций. По мнению аналитиков агентства, ограничения останутся в силе в долгосрочной перспективе, но таргентирование инфляции, адекватная фискальная политика, сбалансированный бюджет и более гибкий курс рубля помогут России нивелировать влияние санкций. Хотя в Fitch Также не исключают, что Россия может испытывать сложности с привлечением внешнего финансирования. Кроме того, ограничения, введенные США и Евросоюзом, будут сказываться на объемах привлеченных инвестиций и темпах экономического роста.

"Мы приветствуем решение рейтингового агентства Fitch Ratings повысить долгосрочный кредитный рейтинг России на следующую ступень "инвестиционного" уровня "ВВВ" со стабильным прогнозом", - заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Фото: istockphoto.com
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По его словам, агентство фактически вернулось к своей же оценке уровня кредитного риска страны 2014 года, то есть до того, как он был понижен на фоне вводимых в отношении России внешних ограничений.

Решение Fitch, по мнению Антона Силуанова, является очередным подтверждением того, что российская экономика полностью адаптировалась к существующим вызовам и способна выйти на более высокие темпы роста.

"Не может не радовать, что высокое качество проводимой в стране макроэкономической, бюджетной, денежно-кредитной политики позволило вернуть рейтинг страны на этот уровень", - сказал министр.

Экономика Макроэкономика
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