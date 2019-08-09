Генпрокуратура Грузии предъявила обвинения экс-директору "Рустави-2"

Генпрокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему генеральному директору грузинского телеканала "Рустави-2" Нике Гварамии за умышленное нанесение денежного ущерба телекомпании в размере более 6 миллионов лари (более 2 миллионов долларов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокурора Амирана Гулуашвили.

"Вынесенo пoстанoвление oб oбвинении Ники Гварамии в сoвершении преступления пo статье 220 УК Грузии, чтo пoдразумевает испoльзoвание руководящих или представительских полномочий против законных интересов организации в целях извлечения выгоды или преимущества для себя или других лиц, пoвлекшее значительный ущерб", - заявил Гулуашвили. Он добавил, что следствие смогло установить, что "из-за злоупотребления руководящих или представительских полномочий Никой Гварамией вещательная компания "Рустави-2 не получила более 6 миллионов лари".

Расследование было проведено по обращению в прокуратуру адвоката бывшей владелицы девятипроцентной доли в телеканале Нино Нижарадзе в конце июля. В заявлении ее адвокат Георгий Кавлашвили просил следователей проверить финансовую деятельность "Рустави-2".

Следователи выяснили, что в январе 2015 года Гварамия оформил соглашение с компанией "Интермедиа плюс", владельцами которой являются его близкие друзья. Согласно договору, "вещательная компания "Рустави-2" уступила "Интермедии плюс" право на размещение рекламы на каналах "Комеди канал" и "Марао", которые принадлежат "Рустави-2". Следовательно, по версии обвинения, Гварамия действовал против интересов "Рустави-2", а канал в итоге потерял 6 миллионов лари.

Вместе с тем следователи уверены, что в 2016 году компания "Интермедиа плюс" купила две квартиры в Тбилиси общей площадью 240 квадратных метров более чем за 565 тысяч лари. Затем в 2017 году Гварамия переоформил недвижимость на себя и продал ее уже более чем за 602 тысячи лари.

Сообщается, что главный фигурант дела уже вызван в прокуратуру для официального предъявления обвинений. В случае, если вина Гварамии будет доказана, он может получить наказание в виде штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или домашнего ареста на срок от шести месяцев до двух лет, или лишения свободы на срок от трех до пяти лет.