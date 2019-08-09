Хачанов и Медведев вышли в четвертьфинал в Монреале

Российские теннисисты Карен Хачанов и Даниил Медведев вышли в 1/4 финала крупного теннисного турнира в Монреале.

Восьмая ракетка мира Карен Хачанов в третьем круге турнира в Монреале с призовым фондом 6,3 миллиона долларов встречался с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Первый сет остался за канадцем, который оказался сильнее на тай-брейке - 9:7. Во второй партии Хачанов сумел сделать брейк в решающий момент - 7:5. В решающем сете россиянин выглядел более уверенно - 6:3. В четвертьфинале турнира Хачанов сыграет с Александром Зверевым из Германии.

Даниил Медведев в двух сетах победил чилийца Кристиана Гарина - 6:3, 6:3 в пользу 23-летнего россиянина. Следующим соперником нашего теннисиста станет австриец Доминик Тим.