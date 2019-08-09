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09.08.2019 07:55
Рубрика: Спорт

Хачанов и Медведев вышли в четвертьфинал в Монреале

Текст: Максим Домчев
Российские теннисисты Карен Хачанов и Даниил Медведев вышли в 1/4 финала крупного теннисного турнира в Монреале.

Восьмая ракетка мира Карен Хачанов в третьем круге турнира в Монреале с призовым фондом 6,3 миллиона долларов встречался с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

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Первый сет остался за канадцем, который оказался сильнее на тай-брейке - 9:7. Во второй партии Хачанов сумел сделать брейк в решающий момент - 7:5. В решающем сете россиянин выглядел более уверенно - 6:3. В четвертьфинале турнира Хачанов сыграет с Александром Зверевым из Германии.

Даниил Медведев в двух сетах победил чилийца Кристиана Гарина - 6:3, 6:3 в пользу 23-летнего россиянина. Следующим соперником нашего теннисиста станет австриец Доминик Тим.

Спорт Теннис
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