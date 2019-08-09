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Я этого не писал. В WhatsApp можно подделывать сообщения

Текст:   Антон Благовещенский
09.08.2019,  
00:45
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследователи из компании CheckPoint Security на конференции по информационной безопасности Black Hat 2019 рассказали об обнаруженных ими уязвимостях в мессенджере WhatsApp.

По их словам, ошибки в коде позволяют злоумышленникам перехватывать и видоизменять сообщения, которые были отправлены как в личных, так и в групповых чатах. Это делает возможным распространение дезинформации якобы от надежного источника данных.

Для демонстрации уязвимости эксперты из CheckPoint Security использовавли веб-версию WhatsApp и расширение Burp Suit. В результате с применением опции цитирования им удалось видоизменить текст сообщения.

Также уязвимости позволяют подделывать данные о самом отправителе - в этом случае распространять фейковые данные можно от имени другого человека. Наконец, еще один способ - отправка личных сообщений под видом групповых. При ответе исходный текст становится общедоступным. Эта лазейка была исправлена разработчиками WhatsApp.

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Две другие уязвимости в WhatsApp таковыми не считают. Представители Facebook, которой принадлежит мессенджер, заявили The Next Web, что подмена текста - это "мобильный эквивалент изменения ответов в переписке в электронной почте, чтобы выдать их за то, чего человек не писал.

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