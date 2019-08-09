Кардиохирург рассказал, как на самом деле влияет на сердце бокал вина

Ежедневно выпивать бокал вина, чтобы снять стресс, - допустимо. Но рассчитывать при этом на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний не стоит, считает заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России Вадим Попов.

Сердечно-сосудистый хирург пояснил, что одной из основных причин сердечных недугов является стресс. Его лучше избегать. Если в этом человеку помогает вино, то бокал в день можно себе позволить, так как это довольно безопасная доза.

Но едва ли таким способом можно снизить риск развития болезней сердца и сосудов. По крайней мере, это не подтверждено научно. Врач посоветовал не искать "нужную таблетку" или "продукт", чтобы вмиг получить пользу для здоровья.

- Необходимо изменить образ жизни, - пояснил РИА Новости Вадим Попов.

А именно: отказаться от вредных привычек в пользу занятий спортом и правильного питания. Но во всем нужен разумный подход, уточнил специалист.