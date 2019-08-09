Карен Тер-Оганов: Малый и средний бизнес может эффективно работать в формате сетевой дипломатии

Малый и средний бизнес через встраивание в работу по модели гражданской дипломатии может получить еще одну площадку для усиления для развертывания своего потенциала, в том числе и на международной арене. И этот сегмент бизнеса является средой располагающий к серьезным инициативным и конструктивным потенциалом экономической деятельности и формат народной дипломатии может ликвидировать огромное количество. Об этом заявил эксперт Карен Тер-Оганов.

"Я считаю, что российский малый и средний бизнес должен быть встроен в систему структур и работать по модели народной, сетевой дипломатии дипломатии. Это крайне важно для более глубокой коммуникации между малым и средним бизнесом и другими игроками прямо или косвенно связанных с областью деятельности малого и среднего бизнеса - общественным организациями, профсоюзами, потребителями и иностранными партнерами. Такой формат работы способен нивелировать многие производственные издержки, которые есть в настоящее время" - рассказал Карен Тер-Оганов.

По мнению эксперта, крупный бизнес имеет широкие возможности для коммуникации с международными деловыми партнерами, органами государственной власти, представителями общественных структур и далее. Но МСБ не располагает в достаточной степени соизмеримыми возможностями, и работа в формате народной дипломатии для предпринимателей может стать прекрасным дополнением для раскрытия потенциала предпринимательского сообщества.

По словам эксперта целесообразно создать общероссийскую сетевую организацию, которая на постоянной основе будет оказывать поддержек МСБ в работе с разными социальными группами, международными деловыми партнерами и государственными институтами для встраивания МСБ в систему народной дипломатии, проводить тренинги, делиться контактами, помогать в организации собственных коммуникационных инструментов для МСБ, принимать участие в качестве медиатора в спорах и конфликтных ситуациях между представителями МСБ с государственными структурами, органами власти, оказывать юридическую и консультативную поддержку для МСБ и т.д.

"Для малого и среднего бизнеса ввиду малого количества ресурсов важно создать общероссийскую и региональные структуры работающие в сфере народной дипломатии в тесном контакте с малым и средним бизнесом. Эта структура должны оказывать консультационную, медийную и даже организационную поддержку для оказания помощи субъектам малого и среднего бизнеса в коммуникации с органами власти, иностранными партнерами и конечно же в гуманитарных проектах. На мой взгляд для начинающего предпринимателя несущего первоначально довольно серьезные риски, ощущать, что за его спиной для защиты его интересов может работать такой слаженный механизм поддержки на всех уровнях коммуникации - с государством, гражданским обществом и даже международными партнерами. Важно чтобы модель работы предприятий по системе сетевой дипломатии стала систематической и должна включать вовлечение очень широкого круга участников (для обмена контактами, работа на разных площадках, медийных ресурсах и прочее) для наибольшей результативности и эффекта" - конкретизировал Карен Тер-Оганов

По мнению эксперта, подобный формат работы как структур сетевой дипломатии на постоянной и институциональной основе необходим и для малого и среднего бизнеса создаст условия для большей социальной ориентированности бизнеса по отношению к другим слоям населения - потребителям, работникам и т.д.

"Для бизнесменов эта работа может стать прекрасной школой ведения бизнеса в партнерстве с широкой общественностью. Предприниматель на собственном опыте через народную дипломатию выработает собственные стратегии партнерства с институтами гражданского общества, органами государственной власти, потребителями, работниками, наработка связей очень широкого спектра. В перспективе это сыграет огромную роль для улучшения инвестиционной привлекательности нашей страны и для зарубежных партнеров, в том, числе и работающих в этом сегменте" - рассказал Карен Тер-Оганов.

Эксперт сослался в качестве примера на деятельность Фонда развития современной дипломатии, подчеркнув, что Фонд ведет не только гуманитарно-политические проекты. Но и организует проекты по налаживанию контактов между инвесторами с органами государственной власти, представителями институтов гражданской общества - и это работа приносит свои результаты.

"Мне кажется, что уместно сослаться на опыт работы Фонда развития современной дипломатии, который в первую очередь работает над улучшением социального климата, установлением атмосферы доверия и взаимопонимания в конфликтных направлениях: отношения ЕС и РФ, реализация гуманитарных проектов, в целом имеет многолетний опыт и связи или партнёров более чем в более чем 20 странах. Некоторые проекты Фонда, связанны с поддержкой бизнеса и преодоление последствий санкционного режима для предприятий - например Международный центр исследования санкций (МЦИС). В этом проекте Фонд совместно с представителями крупного бизнеса ведет работу по ликвидации последствий санкций для предпринимателей. Здесь важна не политика как таковая, но именно поддержка бизнеса, страдающего от политической конъюнктуры. Потому что бизнесмены России и стран Европы настроены на конструктивное экономическое сотрудничество и политическую стабильность, основанную на взаимных компромиссах и диалоге. Фонд осуществляет миссию горизонтальной дипломатии для улучшения общественной, экономической и политической среды во имя мира и процветания, в том, числе и через поддержку бизнеса!" - заключил Карен Тер-Оганов.