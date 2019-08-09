Новости

Медведев встретился в Киргизии с белорусским коллегой Румасом 14:20
Названа дата премьеры пятого сезона "Острых козырьков" 14:12
Составлен рейтинг самых популярных дорогих внедорожников в России 14:04
Сын перенесшего инсульт Алена Делона рассказал о состоянии отца 13:55
В Симферополе предложили запустить экспресс от аэропорта 13:50
В Самаре три человека погибли в ДТП 13:48
"Единая Россия" предложила определить в городах места для митингов 13:38
ЦИК приостановил рассмотрение жалобы Галяминой из-за ее обращения в суд 13:33
В Петербурге легковушка сбила пешеходов на тротуаре 13:32
Полиция задержала подозреваемого в кражах из эвакуированной Каменки 13:31
Кинотеатры могут запретить проносить в зал свои еду и напитки 13:29
Онколог назвал семь симптомов рака 13:20
Анна Кузнецова навестила прооперированную девочку из Ингушетии 13:19
Дэвид Теннант не против сняться в юбилейном выпуске "Доктора Кто" 13:10
В Бурятии ввели правила туризма на Байкале 13:10
В Калининграде кондуктор брызнула газом в глаза безбилетнице 13:08
Североморцы начали противолодочное учение в международных водах 13:08
Видео: Hyundai ловко увернулся от падающего на него дерева 13:04
Названы самые популярные у отечественных экстремалов горы 13:01
В Петербурге задержали третьего болельщика, напавшего на ОМОН 12:50
Умер фронтмен Silver Jews Дэвид Берман 12:40
Умер старший тренер сборной России по бейсболу 12:34
Появилось видео смертельного ДТП с автобусом под Новороссийском 12:34
Роман Нойштедтер перешел в "Динамо" 12:33
СМИ: "Локомотив" заплатит "Зениту" 2,5 млн евро за переход Джорджевича 12:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Туристы смогут экономить за границей на расчетах по картам
Туристы смогут экономить за границей на расчетах по картам
Как избежать мошенничества с жильем
Как избежать мошенничества с жильем
09.08.2019 13:29
Рубрика: Культура

Кинотеатры могут запретить проносить в зал свои еду и напитки

Текст: Инга Бугулова
Посетителям кинотеатров могут запретить проносить с собой в зал еду и напитки, если они приобретены не в торговых точках самого кинотеатра - соответствующий документ разработали в Минкульте. Речь идет о проекте поправок в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как указано в документе, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, кинотеатры вправе включать в правила посещения положения, запрещающие проносить в зал "продукты питания, а также алкогольные и прохладительные напитки, за исключением приобретенных в специализированных торговых точках, расположенных на территории кинотеатра". Такая мера предлагается "в целях сохранения имущества и обеспечения общественного порядка и общественной безопасности".

Фото: Елена Мелихова/РГ
В Ростове появился подземный антикинотеатр

Кроме того, в проекте прописаны обязанности демонстраторов фильмов: они должны поддерживать необходимый уровень технической оснащенности и безопасности, организовывать эвакуацию зрителей при возникновении ЧП, а также защищать детей от информации, которая может нанести им вред. Если кинотеатр отменил сеанс или заменил фильм, зрители имеют право вернуть деньги за билет. Главное, обратиться к кинотеатру не позднее пяти дней после проведения (или не проведения) сеанса.

Вопрос с едой и напитками в кино поднимался уже не раз. Так, менее года назад Госдума предлагала запретить есть попкорн во время просмотра фильма. Случались и резонансные судебные разбирательства, где суд усматривал в таких запретах ущемление прав потребителей.

Культура Кино и ТВ Наше кино Правительство Минкультуры Законопроекты и комментарии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Советник-посланник посольства США вызван в МИД России
Во Франции призывают решить вопрос российских займов царских времен
Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета
Атамбаева поместили в СИЗО
Apple заплатит миллион долларов за обнаружение уязвимости в iPhone