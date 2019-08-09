Кинотеатры могут запретить проносить в зал свои еду и напитки

Как указано в документе, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, кинотеатры вправе включать в правила посещения положения, запрещающие проносить в зал "продукты питания, а также алкогольные и прохладительные напитки, за исключением приобретенных в специализированных торговых точках, расположенных на территории кинотеатра". Такая мера предлагается "в целях сохранения имущества и обеспечения общественного порядка и общественной безопасности".

Кроме того, в проекте прописаны обязанности демонстраторов фильмов: они должны поддерживать необходимый уровень технической оснащенности и безопасности, организовывать эвакуацию зрителей при возникновении ЧП, а также защищать детей от информации, которая может нанести им вред. Если кинотеатр отменил сеанс или заменил фильм, зрители имеют право вернуть деньги за билет. Главное, обратиться к кинотеатру не позднее пяти дней после проведения (или не проведения) сеанса.

Вопрос с едой и напитками в кино поднимался уже не раз. Так, менее года назад Госдума предлагала запретить есть попкорн во время просмотра фильма. Случались и резонансные судебные разбирательства, где суд усматривал в таких запретах ущемление прав потребителей.