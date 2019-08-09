Китайская корпорация участвует в развитии московского метро

В последние годы по мере развития китайско-российских отношений и углубления двустороннего сотрудничества в различных областях китайские строительные предприятия участвовали в строительстве московского метро.

Китайская железнодорожная строительная корпорация (CRCC) - одна из крупнейших в мире строительных компаний. Она работает в области проектирования и строительства высокоскоростных железных дорог, автомагистралей, мостов и тоннелей. Деятельность корпорации охватывает 126 стран. В России специалисты CRCC ведут работы на юго-западном и восточном участках Большой кольцевой линии столичной подземки, а также на ветке в районе Новой Москвы.

Корпорация в начале 2017 года заключила контракт с оператором программы развития московского метро "Мосинжпроект". По нему китайские строители должны построить на юго-западе Москвы три станции метро, которые станут частью Большой кольцевой линии (БКЛ), а также тоннели между ними. CRCC стала первой зарубежной компанией, привлеченной к строительству московской подземки, рассказывает директор проекта по строительству участка московского метро Cюэ Лицян:

"Мы принесли свой огромный опыт, знания и технологии для того, чтобы быстро и успешно строить метрополитен в Москве. Мы стремимся к созданию бренда первоклассного международного метростроя".

Пять тоннелепроходческих щитов, которые названы именами героинь популярного телесериала "Папины дочки" - "Евгения", "Полина", "Дарья", "Галина" и "Мария" - были доставлены из Китая. Строители CRCC решили соблюсти местную традицию - давать женские имена машинам под землей. Крупное щитовое оборудование было создано китайскими специалистами для московского проекта с учетом инженерных и геологических условий. Строительство тоннелей ведется на глубине до 30 метров, на некоторых участках щит проходит под большим уклоном. Кроме того, в Москве щиты работают с крайне обводненным грунтом. Чтобы решить проблему с уклоном, китайские специалисты используют специальный конвейер, который вывозит грунт. А проблему грунтовых вод они решают с помощью раствора, который позволяет извлекать воду вместе с землей.

Недавно сотрудники китайской компании успешно завершили проходку левого перегонного тоннеля нового участка между станциями "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского" БКЛ.

Китайские инженеры заработали отличную репутацию, зарекомендовав себя высококвалифицированными специалистами. Это позволило им в феврале с.г. получить еще один контракт на строительство тоннелей на восточном участке БКЛ от станции "Нагатинский затон" до "Каширской". При строительстве будет использоваться тоннелепроходческий комплекс диаметром 10 метров, который прокладывает двухпутные тоннели. В качественности работ заверил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин:

"В ходе сотрудничества мы накопили немало опыта. CRCC лидирует в мире строительных компаний, и мы научились у китайских инженеров многому. В перспективах двустороннего взаимодействия мы полны уверенности".

О будущей работе в Москве рассказал директор проекта CRCC по строительству участка московского метро Cюэ Лицян: "Благодаря сопряжению строительства "Экономического пояса Шелкового пути" и Евразийского экономического союза, китайские технологии, модель менеджмента и оборудование впервые используются в строительстве метрополитена в Европе. CRCC приложит все усилия для качественной реализации проекта в установленные сроки, способствуя тем самым строительству "Одного пояса и одного пути".