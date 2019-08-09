Лидер Южной Кореи сменил 8 министров и назначил нового посла в США

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел крупные кадровые престановки, сменив восемь высокопоставленных чиновников. Новые люди пришли в министерства юстиции, науки и техники, сельского хозяйства, по делам женщин и семьи.

"Приняты во внимание порядочность и компетентность кандидатов. Им предстоит пройти формальное утверждение в парламенте перед вступлением в должность", - подчеркнули в президентской администрации.

По мнению экспертов, перестановки отражают перемены, произошедшие в последнее время на международной арене. Кстати, новым послом Южной Кореи в США стал депутат Национального собрания страны Ли Су Хёк. На него, очевидно, будет возложена задача противодействовать попыткам Вашингтона заставить Сеул значительно увеличить расходы на содержание находящегося в Южной Корее американского военного контингента.