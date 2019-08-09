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09.08.2019 22:44
Рубрика: В мире

Масштабный сбой энергосистемы спровоцировал транспортный коллапс в Британии

Текст: Максим Макарычев
Массовый сбой в национальной энергосистеме страны затронул интересы около миллиона человек в Лондоне, Уэльсе и многих регионах Британии, сообщает ВВС. Оно затронуло дома и транспортные сети.

Компания-оператор National Grid заявила, что отключение было вызвано проблемами с двумя генераторами, но теперь они решены. В британском энергетическом консалтинге Enappsys заявили, что причиной могло стать неожиданное отключение морской ветряной электростанции Hornsea, принадлежащей датской компании по производству ветряных электростанций Orsted, и газовой электростанции Little Barford, принадлежащей немецкому энергогиганту RWE.

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При этом сбой на двух станциях произошел практически одновременно. Двойной сбой вызвал внезапную потерю частоты электрической сети ниже 49 Гц, спровоцировав автоматическую остановку работы определенных частей сети, что привело к массовому отключению питания. "Мы ожидали, что система справится с такими потерями", - сказал представитель Enappsys.

Отключения электричества также были зарегистрированы на юго-востоке, в Мидленде, на юго-западе, на северо-востоке и в Уэльсе. По данным компании, около 500 тысяч человек пострадали в районе Western Power Distribution, и им было восстановлено электропитание вскоре после 18 часов местного времени.

В свою очередь компания Northern Powergrid сообщила, что 110 тысяч ее потребителей лишились электроэнергии в период между 17.10 и 18.00, в то время как компания Electricity North West сообщила, что, по крайней мере, 26 тысяч человек по-прежнему не имеют электричества на северо-западе страны. Представитель UK Power Networks сказал, что 300 тысяч человек пострадали в Лондоне и на юго-востоке.

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В стране возник настоящий транспортный хаос, сообщает The Guardian. Представительница британской железнодорожной компании Network Rail заявила, что скачок напряжения в национальной энергосистеме привел к потере мощности всех сигналов, передаваемых по обширной территории, включая Ньюпорт, Глостер, Эшфорд, Бристоль, Истборн, Гастингс, Три Бриджес и Эксетер. "Все поезда были остановлены во время запуска нашей резервной системы сигнализации, - сказала она. - Несмотря на то, что большая часть нашей системы сигнализации восстановилась и поезда ходят по маршрутам, в этих районах будут задерживаться поездки".

Выяснилось, что несколько поездов застряли на маршруте между Лондоном и Бедфордом. Лондонская станция Юстон, ключевой южный узел магистрали столицы, была закрыта из-за "исключительно большого числа пассажиров".

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Кроме того, в Лондоне перестали работать светофоры, спровоцировав транспортный коллапс на улицах британской столицы. 26-летняя Гарриет Джексон сказала, что на Норткот-роуд, в Баттерси, наблюдалась "апокалиптическая" сцена, когда светофор то включался, то выключался, и машины ехали, не останавливались. "Учитывая, что сегодня пятница, это последнее, с чем вы хотите столкнуться", - сказала девушка.

Пассажиры в аэропорту Ньюкасла сообщили, что электричество было отключено примерно на 15 минут и в воздушной гавани постоянно срабатывали сигналы тревоги. "Мы буквально погрузились во тьму, и люди использовали свои телефоны в качестве фонариков, чтобы видеть и перемещаться", - сообщил один из пассажиров аэропорта. В администрации аэропортов Хитроу, Гатвик и Лутон заявили, что они не пострадали в результате блэкаута.

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