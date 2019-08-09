Масштабный сбой энергосистемы спровоцировал транспортный коллапс в Британии

Массовый сбой в национальной энергосистеме страны затронул интересы около миллиона человек в Лондоне, Уэльсе и многих регионах Британии, сообщает ВВС. Оно затронуло дома и транспортные сети.

Компания-оператор National Grid заявила, что отключение было вызвано проблемами с двумя генераторами, но теперь они решены. В британском энергетическом консалтинге Enappsys заявили, что причиной могло стать неожиданное отключение морской ветряной электростанции Hornsea, принадлежащей датской компании по производству ветряных электростанций Orsted, и газовой электростанции Little Barford, принадлежащей немецкому энергогиганту RWE.

При этом сбой на двух станциях произошел практически одновременно. Двойной сбой вызвал внезапную потерю частоты электрической сети ниже 49 Гц, спровоцировав автоматическую остановку работы определенных частей сети, что привело к массовому отключению питания. "Мы ожидали, что система справится с такими потерями", - сказал представитель Enappsys.

Отключения электричества также были зарегистрированы на юго-востоке, в Мидленде, на юго-западе, на северо-востоке и в Уэльсе. По данным компании, около 500 тысяч человек пострадали в районе Western Power Distribution, и им было восстановлено электропитание вскоре после 18 часов местного времени.

В свою очередь компания Northern Powergrid сообщила, что 110 тысяч ее потребителей лишились электроэнергии в период между 17.10 и 18.00, в то время как компания Electricity North West сообщила, что, по крайней мере, 26 тысяч человек по-прежнему не имеют электричества на северо-западе страны. Представитель UK Power Networks сказал, что 300 тысяч человек пострадали в Лондоне и на юго-востоке.

В стране возник настоящий транспортный хаос, сообщает The Guardian. Представительница британской железнодорожной компании Network Rail заявила, что скачок напряжения в национальной энергосистеме привел к потере мощности всех сигналов, передаваемых по обширной территории, включая Ньюпорт, Глостер, Эшфорд, Бристоль, Истборн, Гастингс, Три Бриджес и Эксетер. "Все поезда были остановлены во время запуска нашей резервной системы сигнализации, - сказала она. - Несмотря на то, что большая часть нашей системы сигнализации восстановилась и поезда ходят по маршрутам, в этих районах будут задерживаться поездки".

Выяснилось, что несколько поездов застряли на маршруте между Лондоном и Бедфордом. Лондонская станция Юстон, ключевой южный узел магистрали столицы, была закрыта из-за "исключительно большого числа пассажиров".

Кроме того, в Лондоне перестали работать светофоры, спровоцировав транспортный коллапс на улицах британской столицы. 26-летняя Гарриет Джексон сказала, что на Норткот-роуд, в Баттерси, наблюдалась "апокалиптическая" сцена, когда светофор то включался, то выключался, и машины ехали, не останавливались. "Учитывая, что сегодня пятница, это последнее, с чем вы хотите столкнуться", - сказала девушка.

Пассажиры в аэропорту Ньюкасла сообщили, что электричество было отключено примерно на 15 минут и в воздушной гавани постоянно срабатывали сигналы тревоги. "Мы буквально погрузились во тьму, и люди использовали свои телефоны в качестве фонариков, чтобы видеть и перемещаться", - сообщил один из пассажиров аэропорта. В администрации аэропортов Хитроу, Гатвик и Лутон заявили, что они не пострадали в результате блэкаута.