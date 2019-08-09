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09.08.2019 11:18
Рубрика: Власть

Медведев: ЕАЭС должен работать на самом высоком уровне качества

Текст: Владимир Кузьмин (Чолпон-Ата)
Фото: Александр Корольков
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) должен формироваться и работать на самом высоком уровне качества, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.

Общая задача ЕАЭС - ускорение интеграции в объединении, стимулирование экономической активности и повышение уровня жизни граждан, входящих в него стран, заявил глава российского правительства на заседании Евразийского межправительственного совета, прошедшего 9 августа в Киргизии.

Фото: БЕЛТА
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По его словам, Союз объединяет 180 миллионов потребителей, "поэтому для общения между ними препятствий быть не должно". "Здесь позиция у всех единая, - подчеркнул премьер. - Наверно, есть разница в подходах, как этого достичь. Но в целом мы за то, чтобы формировать единое экономическое пространство, которое занимает почти 20 миллионов квадратных километров".

Медведев положительно охарактеризовал экономические результаты прошлого года. Валовый внутренний продукт увеличился на 2,5% и составил свыше 420 миллиардов долларов. На общем рынке обращается широкий набор качественных товаров.

В настоящее время перед ЕАЭС, по мнению Медведева, стоит ряд первоочередных приоритетов. Во-первых, достроить внутренний контур интеграции, для чего требуется унифицировать правовую базу, принять ряд наднациональных актов. "За последние два с половиной года ликвидировано 37 из 55 экономических и административных барьеров. Пять из них - в течение уже этого года", - напомнил председатель правительства РФ.

"Это неплохой результат, но все равно все недовольны, все говорят, что надо быстрее это делать. Я с этим согласен", - заявил он.

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости
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Во-вторых, на пространстве союза должны действовать самые высокие стандарты качества товаров. "Если мы создали интеграционное объединение, то нужно это делать на самом высоком уровне качества", - считает Медведев.

В-третьих, страны-участницы сейчас занимаются созданием общего финансового рынка. Он должен заработать к 2025 году. В этой связи глава правительства призвал партнеров более активно действовать в этом направлении.

Власть Работа власти Внешняя политика Международные организации Евразийский экономический союз (ЕАЭС) РГ-Фото
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