Медведев: ЕАЭС должен работать на самом высоком уровне качества

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) должен формироваться и работать на самом высоком уровне качества, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.

Общая задача ЕАЭС - ускорение интеграции в объединении, стимулирование экономической активности и повышение уровня жизни граждан, входящих в него стран, заявил глава российского правительства на заседании Евразийского межправительственного совета, прошедшего 9 августа в Киргизии.

По его словам, Союз объединяет 180 миллионов потребителей, "поэтому для общения между ними препятствий быть не должно". "Здесь позиция у всех единая, - подчеркнул премьер. - Наверно, есть разница в подходах, как этого достичь. Но в целом мы за то, чтобы формировать единое экономическое пространство, которое занимает почти 20 миллионов квадратных километров".

Медведев положительно охарактеризовал экономические результаты прошлого года. Валовый внутренний продукт увеличился на 2,5% и составил свыше 420 миллиардов долларов. На общем рынке обращается широкий набор качественных товаров.

В настоящее время перед ЕАЭС, по мнению Медведева, стоит ряд первоочередных приоритетов. Во-первых, достроить внутренний контур интеграции, для чего требуется унифицировать правовую базу, принять ряд наднациональных актов. "За последние два с половиной года ликвидировано 37 из 55 экономических и административных барьеров. Пять из них - в течение уже этого года", - напомнил председатель правительства РФ.

"Это неплохой результат, но все равно все недовольны, все говорят, что надо быстрее это делать. Я с этим согласен", - заявил он.

Во-вторых, на пространстве союза должны действовать самые высокие стандарты качества товаров. "Если мы создали интеграционное объединение, то нужно это делать на самом высоком уровне качества", - считает Медведев.

В-третьих, страны-участницы сейчас занимаются созданием общего финансового рынка. Он должен заработать к 2025 году. В этой связи глава правительства призвал партнеров более активно действовать в этом направлении.