Медведев: Москва продолжит оказывать поддержку Бишкеку

Россия продолжит оказывать помощь и поддержку Киргизии, заверил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев президента республики Соорнбая Жээнбекова.

"У нас очень хорошие продвинутые отношения. Мы советуемся по самым разным вопросам, - отметил он. - По мере возможности мы действительно стараемся оказывать помощь и поддержку нашему другу и партнеру - республике Кыргызстан. Так будет и дальше, не сомневайтесь в этом".

Глава российского кабинета министров сегодня примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, который проходит на побережье озера Иссык-Куль. "Сегодняшние встречи внесут свой вклад в копилку двустороннего партнерства между нашими странами", - выразил он уверенность на встрече с президентом Киргизии.

"Мы всегда чувствуем вашу поддержку, - высказал Жээнбеков признательность. - И вас в Кыргызстане знают, как настоящего друга, который вносит вклад в наше стратегическое партнерство. И мы считаем вас нашим близким другом. Вы всегда особенно относитесь к Кыргызстану".