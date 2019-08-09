МЭР хочет увеличить срок давности за обман Росстата

Привлекать компании и должностных лиц к ответственности за предоставление неверных статистических данных нужно в течение двух лет, а не двух месяцев, как сейчас, считают в Минэкономразвития. Министерство подготовило проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях, с которым ознакомилась "РГ".

За нарушение правил предоставления статданных предлагается установить такой же срок давности привлечения к административной ответственности, как и за нарушение правил бухгалтерского учета.

Наказать могут не только за непредоставление первичных статистических данных, но и за предоставление неверных сведений или просрочку в их предоставлении.

Рассматривают такие дела Росстат и его территориальные органы сейчас в срок до двух месяцев со дня совершения правонарушения. Но для вынесения решения часто требуются дополнительные запросы и анализ информации. Так что рассмотрение дела выходит за рамки двухмесячного срока давности, а там и привлечь к ответственности оказывается никого невозможно, указывают в Минэкономразвития. Если же принять предлагаемые изменения, то наказания станут реальными.

Кстати, ранее штрафы за нарушение правил предоставления статданных уже подняли. Так, штраф для должностных лиц увеличили с нескольких тысяч до 10- 20 тысяч рублей. К тому же ввели штрафы для юридических лиц - до 70 тысяч рублей.

За повторное нарушение наказание жестче. Должностных лиц оштрафуют на 30-50 тысяч рублей, а юрлиц - от 100 до 150 тысяч рублей.

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