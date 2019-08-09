МИД: Последствия бомбардировок Югославии угрожают здоровью миллионов граждан

В МИД России приветствуют шаги сербских парламентариев по установлению истины о трагических событиях в Югославии, связанных с агрессией НАТО против этой страны под надуманным предлогом весной 1999 года.

"Мы не забываем о событиях 1999 года в Югославии. Надеюсь, вы помните, что тогда НАТО не просто осуществила бомбардировки суверенного государства, его столицы и мирных граждан, но использовала при этом боеприпасы с обедненным ураном, - подчеркнула в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова.- Анализ и сопоставление данных, проведенные автором доклада - депутатом Народной скупщины Сербии Божидаром Деличем, генералом в отставке и непосредственным свидетелем тех событий - говорят о том, что ранее озвученные Североатлантическим альянсом объемы сброшенного обедненного урана серьезно занижались - как минимум, в 20 раз".

По словам дипломата, время показало, что натовские бомбардировки были не просто противоправной силовой акцией, но своего рода "миной замедленного действия", которая продолжает нести угрозу здоровью миллионов простых граждан, в том числе детей.

"Напомню, что в ходе этой варварской спецоперации, цинично именуемой "гуманитарной интервенцией", погибло около 2 тысячи мирных граждан, из них не менее 89 детей, - констатировала Мария Захарова. - Причем в числе жертв было немало косовских албанцев, "спасением" которых занималась натовцы. В результате применения боеприпасов с обедненным ураном подверглись заражению почва и вода во многих районах, что привело к значительному росту онкологических заболеваний. Ответственности за это так никто и не понес".

Между тем официальный представитель МИД России обозначила напряженность во внутриполитической ситуации в косовском "псевдогосударстве", обратив также внимание на отсутствие до настоящего времени каких-либо определенных результатов работы учрежденного в 2017 года в Гааге под эгидой Европейского союза Специализированного суда по расследованию преступлений "Освободительной армии Косово".

"Ни одно обвинение против лиц, причастных, в том числе, к похищениям и убийствам людей ради извлечения и продажи на черном рынке их органов, пока не выдвинуто. Как такое может быть, учитывая задействованный потенциал западной мощи? - поинтересовалась Мария Захарова. - Отмечаем, что все, замешанные в совершении этих злодеяний, вскрытых докладчиком Совета Европы Диком Марти еще в 2010 году, должны предстать перед лицом правосудия и понести заслуженное наказание - независимо от занимаемых ныне должностей".