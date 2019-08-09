Минфин США обвинил Китай в манипуляции курсом юаня и обострил торговый конфликт между странами

Это стало еще одним шагом, обостряющим американо-китайский торговый конфликт. Как отмечается в комментарии, действия Вашингтона вредят на только США, но и другим странам мира.

В мае этого года министерство финансов США опубликовало отчет, в котором говорилось, что Китай в основном соответствует утвержденным Соединенными Штатами стандартам и не манипулирует обменным курсом для получения торговых преимуществ. Однако всего лишь через два месяца Минфин США отменил собственное заключение. Это, несомненно, окажет негативное влияние на двусторонние отношения, вызовет потрясения на мировом финансовом рынке и станет серьезным препятствием развитию международной торговли и восстановлению мировой экономики.

Аналитики полагают, что действия США могут вызвать во всем мире демонстрационный эффект, который повлечет негативные экономические, социальные или политические последствия, а также приведет к ухудшению условий для экономического развития и поставит под угрозу стабильное функционирование международной валютной системы.

Причислив Китай к "валютным манипуляторам", США намерены найти предлог для введения новых пошлин в отношении Китая и оказать жесткое давление на его экономический рост. Кроме того, Вашингтон пытается воспользоваться возможностью оказать давление на ФРС с целью снижения процентных ставок, намереваясь ослабить курс доллара и удовлетворить внутренние политические потребности. Однако эти действия негативно сказываются на самих Соединенных Штатах.

Давление со стороны США с целью повышения цен на экспортируемую из Китая продукцию окажет негативное влияние на доходы от налога на потребление всех уровней правительства в Соединенных Штатах. Так, согласно последним данным американского Института управления поставками, индекс деловой активности в сфере услуг США в июле опустился до 53,7 процента, в то время как в предыдущем месяце он составлял 55,1 процента. Индекс занятости в секторе услуг страны в июле вырос до 56,2 процента с 55 процентов в июне.

В газете "Уолл-стрит Джорнал" отмечается, что использование обменного курса только увеличит потенциальный экономический ущерб США от торговой войны. Навешивание на Китай ярлыка манипулятора сведет на нет результаты налоговой реформы, проводимой Вашингтоном, а также увеличит риски для экономического роста. Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс отметил, что навешивание на Китай ярлыка манипулятора не соответствует фактам. Это еще сильнее подорвет доверие к США в международном сообществе.

Американские эксперты и аналитики полагают, что недавнее ослабление курса юаня является отражением колебаний на мировых валютных рынках на фоне обострения торговых трений из-за неоднократного повышения американской стороной пошлин в отношении китайского экспорта в США. Основываясь на рыночном спросе и предложении, Китай проводит соответствующее валютное регулирование, реализует режим управляемо-плавающего валютного курса. Вопроса с "манипулированием курсом" вообще не существует. Пекин никогда не занимался конкурентной девальвацией валюты и никогда не использовал валюту в качестве инструмента для повышения конкурентоспособности. Так, в период финансового кризиса в Азии в 1997 году и в международный финансовый кризис 2008 года Китай ответственно обещал сохранить национальную валюту стабильной, что внесло огромный вклад в возрождение глобальной экономики и устойчивость международного финансового рынка. Начиная с 2018 года, США постоянно обостряют торговый конфликт, что вызывает сильную волатильность на мировом финансовом рынке.

Цель навешивания Вашингтоном на Китай ярлыка манипулятора обменным курсом состоит в том, чтобы продолжать оказывать жесткое давление на Китай, препятствуя его экономическому росту. Однако эта попытка не только приведет к замедлению экономического роста в США, но и нанесет ущерб репутации страны на мировой арене.