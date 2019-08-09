Минсельхоз выступил за уничтожение санкционных продуктов

Если перестать уничтожать санкционные продукты, на рынке будет расти нелегальный оборот, считают в Минсельхозе.

Запрос в ведомство о возможном введении запрета на уничтожение пригодных к употреблению продуктов был направлен комитетом Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Как отметили в Минсельхозе, продукция ввозится в Россию, как правило, в сопровождении поддельных сопроводительных документов либо при их отсутствии. Потому употребление в пищу таких продуктов может угрожать жизни и здоровью граждан, и нести риски ввоза на территорию страны опасных карантинных организмов и болезней животных.

Депутаты фракции "Справедливая Россия" считают, что санкционные продукты не должны попадать на рынок, но если они качественные, их можно передавать в социальные учреждения или раздавать нуждающимся.

Роспотребнадзор ранее в ответ на запрос Совета при президенте РФ по правам человека предложил разработать нормативные акты "о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу". Позже ведомство уточнило, что выступает за безусловное изъятие из оборота пищевой продукции, запрещенной к ввозу в Россию.