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09.08.2019 09:19
Рубрика: Экономика

Минсельхоз выступил за уничтожение санкционных продуктов

Текст: Евгений Гайва
Минсельхоз России выступил против запрета уничтожать санкционные продукты, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо замглавы ведомства Оксаны Лут.
Фото: Кирилл Пухляков / РИА Новости Фото: Кирилл Пухляков / РИА Новости
Фото: Кирилл Пухляков / РИА Новости

Если перестать уничтожать санкционные продукты, на рынке будет расти нелегальный оборот, считают в Минсельхозе.

Запрос в ведомство о возможном введении запрета на уничтожение пригодных к употреблению продуктов был направлен комитетом Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Фото: iStock
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Как отметили в Минсельхозе, продукция ввозится в Россию, как правило, в сопровождении поддельных сопроводительных документов либо при их отсутствии. Потому употребление в пищу таких продуктов может угрожать жизни и здоровью граждан, и нести риски ввоза на территорию страны опасных карантинных организмов и болезней животных.

Депутаты фракции "Справедливая Россия" считают, что санкционные продукты не должны попадать на рынок, но если они качественные, их можно передавать в социальные учреждения или раздавать нуждающимся.

Роспотребнадзор ранее в ответ на запрос Совета при президенте РФ по правам человека предложил разработать нормативные акты "о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу". Позже ведомство уточнило, что выступает за безусловное изъятие из оборота пищевой продукции, запрещенной к ввозу в Россию.

Экономика ВЭД Правительство Минсельхоз Санкции и антисанкции
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