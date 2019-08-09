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09.08.2019 14:09
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Мир отмечает День китайской водки

Девятого августа по всему миру отмечается День китайской водки - неофициальный праздник любителей крепкого алкоголя из Поднебесной, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Дата праздника выбрана неслучайно: по-китайски цифры 8 и 9 омонимичны иероглифам 白酒 (байцзю, дословно - "белый алкоголь") - обобщенному названию той самой крепкой водки, которую в этот день и чествуют. Дегустации "китайской беленькой" и коктейлей из нее состоятся более чем в 20 городах мира, в том числе Берлине, Лондоне, Минске, Нью-Йорке и Вашингтоне. В этом году география праздника расширилась за счет Хельсинки, Лимы и Миннеаполиса.

Праздник довольно молодой: он родился в 2015 году, и на этот раз его будут отмечать лишь в пятый раз. Инициатором Дня китайской водки стал живущий в Пекине ресторанный критик Джим Бойс. Он напоминает, что китайская водка байцзю - самый продаваемый алкогольный напиток в мире: ежегодно покупается 20 миллиардов бутылок этого крепкого напитка. Однако за пределами Китая его знают мало: хотя Китай производит 40 процентов крепкого алкоголя в мире, доля китайских алкогольных напитков на зарубежных рынках не превышает 8 процентов. Чтобы популяризовать байцзю, было решено проводить глобальный праздник в ее честь.

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