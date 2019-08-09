МВД Украины подготовило 800 полицейских для возвращения Донбасса

Министерство внутренних дел Украины обучило и подготовило уже более 800 полицейских, которых Киев планирует задействовать для возвращения территорий Донбасса.

"По специально разработанной учебной программе подготовлено почти 800 полицейских, которые будут задействованы к восстановлению государственного суверенитета на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в заявлении пресс-службы украинского МВД. Там также сообщили, что вместе с сотрудниками Нацгвардии были проведены тренировки, предусматривающие, в частности, изучение международной "миротворческой практики".

Кроме того, в рамках курса подготовки правоохранители детально изучали "социально-экономическую ситуацию, настроения людей, возможности возврата бизнеса" на неподконтрольных Киеву территориях.

В пресс-службе указали, что в районах Донбасса предусматривается создание 16 отделов полиции, чьей главной задачей станет обеспечение общественной безопасности и поддержание правопорядка.