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09.08.2019 19:31
Рубрика: В мире

МВД Украины подготовило 800 полицейских для возвращения Донбасса

Текст: Сергей Новиков

Министерство внутренних дел Украины обучило и подготовило уже более 800 полицейских, которых Киев планирует задействовать для возвращения территорий Донбасса.

Фото: iStock
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"По специально разработанной учебной программе подготовлено почти 800 полицейских, которые будут задействованы к восстановлению государственного суверенитета на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в заявлении пресс-службы украинского МВД. Там также сообщили, что вместе с сотрудниками Нацгвардии были проведены тренировки, предусматривающие, в частности, изучение международной "миротворческой практики".

Кроме того, в рамках курса подготовки правоохранители детально изучали "социально-экономическую ситуацию, настроения людей, возможности возврата бизнеса" на неподконтрольных Киеву территориях.

В пресс-службе указали, что в районах Донбасса предусматривается создание 16 отделов полиции, чьей главной задачей станет обеспечение общественной безопасности и поддержание правопорядка.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины
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