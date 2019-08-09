На фестивале "Окно в Европу" победил фильм Бориса Гуца

В Выборгском замке объявили победителей фестиваля "Окно в Европу", который проводился в 27-й раз. Главными фаворитами фестиваля в основном конкурсе игрового кино "Осенние премьеры" стали фильмы Бориса Гуца "Смерть нам к лицу", Виталия Суслина "Седьмой пробег по контуру земного шара", Натальи Назаровой "Простой карандаш" и Евгения Шелякина "Как новый".

Фильм "Смерть нам к лицу", снятый на мобильный телефон (как, к слову, и предыдущий фильм Бориса Гуца "Фагот", также успешно стартовавший на фестивале в Выборге в прошлом году) получил Гран-при и приз продюсеров гильдии России. Гротескный, полный черного юмора и неожиданных сюжетных поворотов, этот фильм о смерти и мытарствах полон горечи, любви и жажды жизни.

Картина "Седьмой пробег по контуру земного шара", кроме специального приза жюри - "за авторский взгляд, форматирующий реальность героя", стал также фаворитом критиков. Ему достался "Белый Слон", главный приз гильдии киноведов и кинокритиков. Александр Карнаушкин, потрясающе тонко и точно сыгравший главного героя - пожилого художника, подрабатывающего охранником, в один момент оказавшегося без работы, жилья и денег, - получил приз имени Саввы Кулиша. Надо сказать, что Александр Карнаушкин, работающий в Театре Ленкома, стал одним из самых ярких открытий фестиваля этого года.

"Седьмой пробег по контуру земного шара". Фото: предоставлено организаторами фестиваля

Фильм "Простой карандаш" получил специальный приз жюри и диплом Гильдии киноведов и кинокритиков. Традиционная чеховская драма об интеллигенции, пытающейся противостоять скуке и пошлости провинциальной жизни, в новом времени и ситуации повторяется, превращаясь не в фарс, а в криминальную драму. Несмотря на то, что финал оставляет желать лучшего (хэппи энда, в конце концов, нам никто не обещал), картина оставляет зрителю проблеск надежды на возможность изменений. Отлично снятое, тонкое кино с большим зрительским потенциалом.

"Простой карандаш". Фото: предоставлено организаторами фестиваля

Наконец, фильм "Как новый", заставляющий вспомнить, например, о фильме Memento, одном из первых фильмов Кристофера Нолана, любимую кинематографистами тему внезапной амнезии превращает в экзистенциальный сюжет о поиске себя самого. Сценарий этого фильма отмечен премией Медиаконгресса " Содружество журналистов". Фильм "Как новый" стал первым в рейтинге голосования зрителей и участников фестиваля и получил первую премию "Выборгский счет".

"Как новый". Фото: предоставлено организаторами фестиваля

Тема потери памяти и ухода родного человека - в центре и фильма Дмитрия Давыдова "Нет бога, кроме меня". Актер из Якутии Петр Садовников, сыгравший преданного сына, бросившего все, чтобы ухаживать за матерью, страдающей болезнью Альцгеймера, получил Специальный приз жюри.

Личный приз президента фестиваля Армена Медведева был отдан фильму "Печень" дебютанта Ивану Снежкину. Криминальная драма из 90-х, рисующая "историю одного стартапа", снята с интонацией ранних фильмов Дмитрия Месхиева ("Американка"), и своих зрителей, вероятно, найдет.

Очень сильной оказалась в этом году программа неигрового кино. Фаворитами зрителей и жюри стали фильмы Алены Полуниной "Своя республика" - о буднях жизни между войной и миром на Донбассе (главный приз в конкурсе неигрового кино), "Хроники ртути" Саши Кулак и Бен Геза (картина, показанная в конкурсе копродукции, получила диплом гильдии киноведов и кинокритиков), "Женщины ГУЛага" Марианны Яровской (2-е место в рейтинге голосования "Выборский счет") и "Обстоятельства места и времени" Дмитрия Кабакова (Специальный приз в конкурсе неигрового кино).

В конкурсе анимационного кино первое место досталось фильму "Лола живая картошка", режиссер Леонид Шмельков.