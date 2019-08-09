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09.08.2019 13:15
Рубрика: Культура

На фестивале "Окно в Европу" победил фильм Бориса Гуца

Текст: Жанна Васильева
В Выборгском замке объявили победителей фестиваля "Окно в Европу", который проводился в 27-й раз. Главными фаворитами фестиваля в основном конкурсе игрового кино "Осенние премьеры" стали фильмы Бориса Гуца "Смерть нам к лицу", Виталия Суслина "Седьмой пробег по контуру земного шара", Натальи Назаровой "Простой карандаш" и Евгения Шелякина "Как новый".

Фильм "Смерть нам к лицу", снятый на мобильный телефон (как, к слову, и предыдущий фильм Бориса Гуца "Фагот", также успешно стартовавший на фестивале в Выборге в прошлом году) получил Гран-при и приз продюсеров гильдии России. Гротескный, полный черного юмора и неожиданных сюжетных поворотов, этот фильм о смерти и мытарствах полон горечи, любви и жажды жизни.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости www.ria.ru
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Картина "Седьмой пробег по контуру земного шара", кроме специального приза жюри - "за авторский взгляд, форматирующий реальность героя", стал также фаворитом критиков. Ему достался "Белый Слон", главный приз гильдии киноведов и кинокритиков. Александр Карнаушкин, потрясающе тонко и точно сыгравший главного героя - пожилого художника, подрабатывающего охранником, в один момент оказавшегося без работы, жилья и денег, - получил приз имени Саввы Кулиша. Надо сказать, что Александр Карнаушкин, работающий в Театре Ленкома, стал одним из самых ярких открытий фестиваля этого года.

"Седьмой пробег по контуру земного шара". Фото: предоставлено организаторами фестиваля

Фильм "Простой карандаш" получил специальный приз жюри и диплом Гильдии киноведов и кинокритиков. Традиционная чеховская драма об интеллигенции, пытающейся противостоять скуке и пошлости провинциальной жизни, в новом времени и ситуации повторяется, превращаясь не в фарс, а в криминальную драму. Несмотря на то, что финал оставляет желать лучшего (хэппи энда, в конце концов, нам никто не обещал), картина оставляет зрителю проблеск надежды на возможность изменений. Отлично снятое, тонкое кино с большим зрительским потенциалом.

"Простой карандаш". Фото: предоставлено организаторами фестиваля

Наконец, фильм "Как новый", заставляющий вспомнить, например, о фильме Memento, одном из первых фильмов Кристофера Нолана, любимую кинематографистами тему внезапной амнезии превращает в экзистенциальный сюжет о поиске себя самого. Сценарий этого фильма отмечен премией Медиаконгресса " Содружество журналистов". Фильм "Как новый" стал первым в рейтинге голосования зрителей и участников фестиваля и получил первую премию "Выборгский счет".

"Как новый". Фото: предоставлено организаторами фестиваля

Тема потери памяти и ухода родного человека - в центре и фильма Дмитрия Давыдова "Нет бога, кроме меня". Актер из Якутии Петр Садовников, сыгравший преданного сына, бросившего все, чтобы ухаживать за матерью, страдающей болезнью Альцгеймера, получил Специальный приз жюри.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Личный приз президента фестиваля Армена Медведева был отдан фильму "Печень" дебютанта Ивану Снежкину. Криминальная драма из 90-х, рисующая "историю одного стартапа", снята с интонацией ранних фильмов Дмитрия Месхиева ("Американка"), и своих зрителей, вероятно, найдет.

Очень сильной оказалась в этом году программа неигрового кино. Фаворитами зрителей и жюри стали фильмы Алены Полуниной "Своя республика" - о буднях жизни между войной и миром на Донбассе (главный приз в конкурсе неигрового кино), "Хроники ртути" Саши Кулак и Бен Геза (картина, показанная в конкурсе копродукции, получила диплом гильдии киноведов и кинокритиков), "Женщины ГУЛага" Марианны Яровской (2-е место в рейтинге голосования "Выборский счет") и "Обстоятельства места и времени" Дмитрия Кабакова (Специальный приз в конкурсе неигрового кино).

В конкурсе анимационного кино первое место досталось фильму "Лола живая картошка", режиссер Леонид Шмельков.

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