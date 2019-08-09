Netflix закрывает сериал о переходе в параллельные миры OA

Жизнь, как мы все знаем из передачи "В мире животных", - подобна полосатой зебре, черным и белым, плохим и хорошим чередуема: на днях сообщалось, что отменный сэдком "Атланта" продлен на четвертый сезон еще до премьеры третьего. Сейчас же узнаем, что сворачивается удивительный мистический сериал "ОА" (The OA).

Таким образом, второй сезон шоу, вышедший в марте этого года, стал для него последним. Несмотря на положительные оценки.

Соответственно, по отвратительной особенности индустрии, история обрывается на полуслове.

Об этом пишет Empire. С цитированием дежурных слов Синди Холланд, вице-президента по оригинальному контенту Netflix, заверяющей, что сервис "невероятно горд" всеми вышедшими "завораживающими эпизодами ОА", благодарен его создателям и не прочь посотрудничать с командой сериала на других проектах.

В центре ОА - слепая девушка Прейри Джонсон (Брит Марлинг, она же - соавтор шоу), которая, пройдя через причудливые тернии, не просто прозревает, но и открывает в себе умение переходить в параллельные измерения.

Антагонистом Прейри выступает зловещий ученый Хантер Перси (Джейсон Айзекс), проводящий жестокие эксперименты на людях, способных открывать порталы перехода.