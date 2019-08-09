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Netflix закрывает сериал о переходе в параллельные миры OA

Новости
    09.08.2019, 11:25
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Жизнь, как мы все знаем из передачи "В мире животных", - подобна полосатой зебре, черным и белым, плохим и хорошим чередуема: на днях сообщалось, что отменный сэдком "Атланта" продлен на четвертый сезон еще до премьеры третьего. Сейчас же узнаем, что сворачивается удивительный мистический сериал "ОА" (The OA).

Фото: kinopoisk.ru
Сценарий второго сезона сериала "Жизнь после смерти" готов

Таким образом, второй сезон шоу, вышедший в марте этого года, стал для него последним. Несмотря на положительные оценки.

Соответственно, по отвратительной особенности индустрии, история обрывается на полуслове.

Об этом пишет Empire. С цитированием дежурных слов Синди Холланд, вице-президента по оригинальному контенту Netflix, заверяющей, что сервис "невероятно горд" всеми вышедшими "завораживающими эпизодами ОА", благодарен его создателям и не прочь посотрудничать с командой сериала на других проектах.

В центре ОА - слепая девушка Прейри Джонсон (Брит Марлинг, она же - соавтор шоу), которая, пройдя через причудливые тернии, не просто прозревает, но и открывает в себе умение переходить в параллельные измерения.

Антагонистом Прейри выступает зловещий ученый Хантер Перси (Джейсон Айзекс), проводящий жестокие эксперименты на людях, способных открывать порталы перехода.  

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