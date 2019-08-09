Онколог назвал семь симптомов рака

Специалисты рекомендуют своевременно обращать внимание на семь признаков, которые могут свидетельствовать о развитии онкозаболеваний.

Эти признаки для журнала "Профиль" перечислил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии Сергей Абашин.

По его словам, поводом для беспокойства должны оказаться необычные кровотечения или выделения, уплотнение или утолщение на теле или долго не заживающая язва. Также должны настораживать нарушение в работе кишечника и мочевого пузыря, охрипший голос и длительный кашель, расстройство пищеварения или трудности при глотании. Следует обратить внимание и на изменения в бородавке или родинке.

Также Сергей Абашин рекомендует не игнорировать любые симптомы, которые не вписываются в схемы привычных заболеваний. А если возникает хотя бы малейшее подозрение на онкологию, следует обязательно провериться, чтобы не пропустить начало этого страшного заболевания. Тем более, что статистика свидетельствует о распространении рака. За 10 лет увеличение заболеваемости в России оценивается в 23 процента.