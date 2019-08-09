Новости

Названа дата премьеры пятого сезона "Острых козырьков" 14:12
Составлен рейтинг самых популярных дорогих внедорожников в России 14:04
Сын перенесшего инсульт Алена Делона рассказал о состоянии отца 13:55
В Симферополе предложили запустить экспресс от аэропорта 13:50
В Самаре три человека погибли в ДТП 13:48
"Единая Россия" предложила определить в городах места для митингов 13:38
ЦИК приостановил рассмотрение жалобы Галяминой из-за ее обращения в суд 13:33
В Петербурге легковушка сбила пешеходов на тротуаре 13:32
Полиция задержала подозреваемого в кражах из эвакуированной Каменки 13:31
Кинотеатры могут запретить проносить в зал свои еду и напитки 13:29
Онколог назвал семь симптомов рака 13:20
Анна Кузнецова навестила прооперированную девочку из Ингушетии 13:19
Дэвид Теннант не против сняться в юбилейном выпуске "Доктора Кто" 13:10
В Бурятии ввели правила туризма на Байкале 13:10
В Калининграде кондуктор брызнула газом в глаза безбилетнице 13:08
Североморцы начали противолодочное учение в международных водах 13:08
Видео: Hyundai ловко увернулся от падающего на него дерева 13:04
Названы самые популярные у отечественных экстремалов горы 13:01
В Петербурге задержали третьего болельщика, напавшего на ОМОН 12:50
Умер фронтмен Silver Jews Дэвид Берман 12:40
Умер старший тренер сборной России по бейсболу 12:34
Появилось видео смертельного ДТП с автобусом под Новороссийском 12:34
Роман Нойштедтер перешел в "Динамо" 12:33
СМИ: "Локомотив" заплатит "Зениту" 2,5 млн евро за переход Джорджевича 12:29
Злоумышленник повредил картину художника Шилова в его галерее 12:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Туристы смогут экономить за границей на расчетах по картам
Туристы смогут экономить за границей на расчетах по картам
Как избежать мошенничества с жильем
Как избежать мошенничества с жильем
09.08.2019 13:20
Рубрика: Общество

Онколог назвал семь симптомов рака

Текст: Руслан Мельников
Специалисты рекомендуют своевременно обращать внимание на семь признаков, которые могут свидетельствовать о развитии онкозаболеваний.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эти признаки для журнала "Профиль" перечислил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии Сергей Абашин.

Фото: iStock
Ученые назвали помогающую в профилактике лечения рака диету

По его словам, поводом для беспокойства должны оказаться необычные кровотечения или выделения, уплотнение или утолщение на теле или долго не заживающая язва. Также должны настораживать нарушение в работе кишечника и мочевого пузыря, охрипший голос и длительный кашель, расстройство пищеварения или трудности при глотании. Следует обратить внимание и на изменения в бородавке или родинке.

Также Сергей Абашин рекомендует не игнорировать любые симптомы, которые не вписываются в схемы привычных заболеваний. А если возникает хотя бы малейшее подозрение на онкологию, следует обязательно провериться, чтобы не пропустить начало этого страшного заболевания. Тем более, что статистика свидетельствует о распространении рака. За 10 лет увеличение заболеваемости в России оценивается в 23 процента.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак Медицина и здоровое питание
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Советник-посланник посольства США вызван в МИД России
Во Франции призывают решить вопрос российских займов царских времен
Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета
Атамбаева поместили в СИЗО
Apple заплатит миллион долларов за обнаружение уязвимости в iPhone